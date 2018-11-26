Воронежский «Факел» скоро станет некому смотреть

Закончилась первая часть сезона ФНЛ 2018-19 годов. Чем она запомнилась болельщикам «Факела»?

Начинали, как и в прошлом году, натужно – в первых шести турах пять поражений и лишь одна победа. Но это и неудивительно. Недоброй традицией стало то, что после окончания предыдущего чемпионата команда разбегается по другим городам едва ли не полном составе. А значит, новым футболистам, набранным в авральном порядке нужно время, чтобы сыграться.

«Факел» перед стартом возглавил дуэт тренеров. Главным назывался Сергей Волгин, выдающийся в прошлом футболист, поигравший и в Воронеже, а на деле рулил командой воронежский специалист Игорь Пывин, бывший помощником у Павла Гусева. Надо сказать, после стартовой «болтанки» у «Факела» порой получались неплохие матчи. Но из зоны вылета удалось выкарабкаться только к концу ноября. 14 место – и четыре очка отрыва от 16-го, с которого прямая дорога во вторую лигу – не повод для того, чтобы чувствовать себя спокойно.

Второй, и, наверное, даже более важный повод для беспокойства – продолжающая падать посещаемость Центрального стадиона профсоюзов. На последний домашний матч, на черноземное дерби с курским «Авангардом» пришли посмотреть всего 1450 зрителей. А самая активная их часть – большинство тех, кто сидел на фанатской трибуне, провели вечер после матча в отделе полиции. Туда их отправили за то, что во время игры на трибуне зажгли пиротехнику, которая в общем-то никакого вреда не принесла. Так что и число фанатов теперь может несколько уменьшиться.

Но кто же отпугнул от футбола так называемых «кузьмичей», то есть, людей пришедших в идеале полюбоваться игрой или насладиться победой, но без лишних пыли и шуму? Похоже, дело в том, что воронежские болельщики, сразу после выхода из второго дивизиона активно заполнявшие стадион, сейчас ФНЛ пресытились.

При этом «Факел» далеко не безнадежен. И надо отдать должное профессионализму Игоря Пывина и Сергея Волгина, которые слепили из того, что было, боеспособный коллектив за достаточно короткий срок. Вторую молодость обрел в «Факеле» 37-летний Игорь Лебеденко, долго игравший в Премьер-лиге. Ветеран, ставший в нашем клубе капитаном, заколотил за первую часть сезона, уже десять мячей. Хорош в последних играх был хавбек Михаил Афанасьев, снова забивает важные голы его тезка Бирюков.

Есть и другое объяснение падения зрительского интереса. Из года в год «Факел», как только впереди замаячат стыковые матчи, ожидаемо притормаживает – теряет очки и только потом берется за ум. Понятно, что возможный выход в Премьер-лигу создаст головную боль воронежским властям, и в ФНЛ-то команду еле тянущим. Но зрителям от этого не легче. Из года в год эта прогнозируемая тягомотина вымывала зрителей с трибун.

Что сделать, чтобы опять болельщики пришли на стадион? Помимо турнирных стимулов для команды, очевидно, что назрела необходимость его ремонта. И резкого улучшения сервиса во время игр. Ржавые конструкции и фаст-фуд с задранными вверх ценами – явно не то, ради чего хочется пожертвовать теплым местечком у ноутбука или компьютера. Где можно попить чай или кофе не втридорога.

Вот только власти почему-то не следуют примеру своих курских и тамбовских коллег, и ни инфраструктурой, ни главной футбольной дружиной вплотную заниматься не желают. От организованного Наблюдательного совета, по мнению болельщиков, особой помощи клубу пока не заметно.