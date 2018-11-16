Выходные в Воронеже: книжный фримаркет, военно-историческая реконструкция

КНИЖНЫЙ ФРИМАРКЕТ

17 ноября в "Центре социальных инициатив" (ост. "Манежная") пройдет свободная книжная ярмарка. Это бескорыстный обмен прочитанными и надоевшими изданиями.

- Высокие цены в книжных магазинах снижают интерес общества к чтению в корне, - считают организаторы книжного фримаркета. - Мы таким образом предлагаем помочь другу другу: любой желающий может принести книги и также любой может унести книги бесплатно.

Ярмарка пройдет 17 ноября с 14.00 до 17.00 по адресу ул. Цюрупы, 34, 3-й этаж. Вход свободный.

ШОУ СЛОНОВ

В Воронеже продолжаются гастроли цирковой программы «Шоу слонов». Номера с индийскими слонами, арабскими скакунами и пони привез к нам Цирк братьев Гертнер. Цирковая династия из Германии под руководством Кристиана Гертнера соединяет в своем творчестве великие традиции циркового искусства и высочайшее мастерство исполнения. Им аплодировал весь мир!

В новой программе кроме гостей из Германии воронежцы увидят смешанную группу животных в номере «Веселые ритмы», попугаев ара и какаду, а также королевских пуделей, которыми руководит Наталья Борк. В представлении также включены номера воздушных гимнастов, акробатов, мотошоу и, конечно же, веселых клоунов. Подробнее о программе В Воронеже 4-тонная слониха ложится на дрессировщицу

Гастроли продлятся по 2 декабря. Ближайшие представления пройдут 17 ноября в 12.00 и 16.00 и 18 ноября в 12.00 и 16.00. Вход для детей до 3-х лет бесплатный - в сопровождении взрослых и при предъявлении свидетельства о рождении.

ВОЕННО-ИСТРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

18 ноября в столице Черноземья пройдет военно-историческая реконструкция «Сталинград на Верхнем Дону», посвященная легендарной Острогожско-Россошанской наступательной операции войск Воронежского фронта во время Великой Отечественной. Масштабная битва с привлечением 250 участников (из них 150 из других регионов) развернется на территории мемориального комплекса «Песчаный лог».

В сражении задействуют не менее 12 единиц военной техники, обмундирование, амуницию и вооружение того времени, пиротехнические и звуковые спецэффекты, выстрелы из охолощенных макетов вооружения.

- С помощью нашего проекта мы хотим восполнить пробелы в краеведческих знаниях молодежи. И сохранить историческую память о битве на родной земле, по значимости сравнимой со Сталинградской, ведь за всю историю войны было только два города - Сталинград и Воронеж - где линия фронта проходила через сам город, а число пленных в этих сражениях и их продолжительность превысили даже сталинградский рекорд (потери вражеских войск - 320 тыс убитыми и 75 тыс пленных солдат и офицеров). Мы хотим, чтобы молодое поколение знало и передало потомкам неискаженную память о героическом Воронеже, его 212 кровопролитных днях и ночах, - отметил руководитель клуба «Набат» Евгений Ишутин.

Начало в 14.00, вход свободный.

ТЕАТР В КИНО: Гамлет: Камбербэтч

18 ноября в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из британского театра "Барбикан". Королевская семья разваливается на части: король убит, его коварный брат взошел на трон. Принц Гамлет, впавший в отчаяние, вынужден мстить за смерть своего отца - и сложившаяся при дворе ситуация ставит под угрозу не только безопасность всей страны, но и рассудок принца...

Один из самых популярных английских актеров, двукратный номинант на премию «Золотой глобус», номинант на премию «Оскар», Бенедикт Камбербэтч возвращается на театральную сцену в роли Гамлета. Еще до премьеры постановка Линдси Тернер стала самым ожидаемым театральным событием последних лет. В первые часы после начала продажи билетов «Гамлет» превзошел по популярности не только другие театральные постановки, но и концерты мировых поп-звезд.

Демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами. Начало в 15.00.

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БЕСПЛАТНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ СОЛИСТКИ МАРИИНКИ В КОЛЛЕДЖЕ

18 ноября в Воронеже стартует фестиваль искусств «200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева». Проект колледжа имени Ростроповичей представит творчество писателя в музыкальном, театральном и кинематографическом прочтении. На открытии фестиваля в зале колледжа имени Ростроповичей выступит его выпускница, лауреат XV Международного конкурса имени Чайковского, солистка Мариинского театра Антонина Весенина. Артистка исполнит шедевры оперной классики Моцарта, Россини, Гуно, Делиба, Чайковского. Начало в 15.00, вход свободный.

КОЛЛЕКЦИЯ СТАРИННЫХ СУМОЧЕК

В музее имени Крамского работает выставка «Дамская сумочка». Свою коллекцию женских аксессуаров XIX-XX веков привез в Воронеж Ярославский художественный музей, в собрании которого более сотни экземпляров. Воронежцам представили более шестидесяти предметов, купленных музейщиками с 1980-х годов.

Эта выставка - не просто ряд экспонатов, а целая история эпохи, стилей, форм, материалов, наконец, история женщины - ее характера, меняющегося вкуса. Дамскую сумочку можно сравнить с холстом, на котором каждый мастер воспроизводит все что угодно: сценки, узоры, пейзажи, орнаменты, таким образом, делая каждый образец настоящим шедевром, который может рассказать много интересного о своей владелице, - сказали организаторы на открытии экспозиции.

Под стеклом - необычные сумочки из Европы - из гобелена, кожи, замши, металла, расшитые бисером и цветными нитями. Наиболее интересные экспонаты - сумочка со свистком, предназначенным для отпугивания хулиганов, кошельки из перламутровых раковин начала XX века (они в длину не более 3 см), вязанные бисером кошельки, сумочки-кольчужки - собранные из мелких металлических звеньев.

Выставку можно посмотреть на третьем этаже основного здания музея до 20 января.