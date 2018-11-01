В Воронеже 4-тонная слониха ложится на дрессировщика

СЕГОДНЯ 22:40 2018-11-01T22:41:56+03:00

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В Воронеже выступает цирк братьев Гертнер из Германии - известной в Европе цирковой династии, которой почти 400 лет. В манеж со слонами выходят представители пятого и шестого поколений артистов. В шоу слонов Кристиан Гертнер показывает трюки с грациозными, легко танцующими питомицами, общий вес которых на двоих - восемь тонн! Когда одна из слоних в буквальном смысле ложится на супругу Кристиана, у зрителей замирает сердце.

- Слон никогда по своей воле не наступит на человека. Тич контролирует каждое свое движение, чтобы не причинить вреда. Это очень умные животные (понимают команды на трех языках - английском, немецком, хинди), причем мы работаем с индийскими слонами, они не такие крупные, как африканские, более миролюбивые, более сообразительные, лучше поддаются дрессуре, - рассказал о питомцах художественный руководитель программы «Шоу слонов» Кристиан Гертнер. - Правда, слоны злопамятны: если кто-то обидит, через 20 лет вспомнят обидчика и отомстят. Но наши слоны нам как члены семьи: Тич 50 лет, Лакшми - 75, они еще с нашим дедушкой работали, потом с ними выступали наши родители. Кстати, я в первый раз участвовал в номере, когда мне было всего семь месяцев - слониха качала меня хоботом. Сейчас этот трюк исполняет мой трехлетний сын.

Кристиан Гертнер рассказал, что самое сложное в дрессуре слонов - отвлечь их от посторонних звуков и чужих запахов в манеже. В остальном же, если трюк плохо выполнен, слонам просто не дают сахар.

- Они его очень любят. И мы его во время номеров даем в качестве поощрения за хорошо выполненный трюк. Если не получилось - значит, в этот раз обходимся без сладкого, слоны понимают, что это наказание, и после программы придется снова идти репетировать, - поделился Кристиан.

Кроме сахара слонихи-сладкоежки за день съедают 130 кг продуктов - сено, по 20 кг батонов, свеклы и морковки, 10 кг комбикорма. Для своих слоних дрессировщики ничего не жалеют. Холят их и лелеют, даже делают им раз в месяц педикюр, как заправским модницам, правда, с помощью болгарки.

Кроме слонов в программе выступают лошади, верблюды, собачки, попугаи.

Еще один захватывающий номер - мотошоу. Артисты-байкеры перелетают на арене через машину, делают трюки на движущихся мотоциклах. В представлении также есть номера с клоунами и гимнастами.

Программа «Шоу слонов» гостит в Воронеже до 2 декабря. Ближайшие представления пройдут 3 ноября в 12.00 и 16.00 и 4 ноября в 12.00 и 16.00.