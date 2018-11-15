На воронежских дорогах проходят рейды автоинспекторов, налоговиков и приставов

Полосатый жезл напомнил многим автомобилистам не только о необходимости соблюдения правил, но и о своевременной уплате транспортного налога. 13 и 14 ноября инспекция Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району вместе с ГИБДД и судебными приставами организовала проверки на дорогах. Инспекторы останавливали автомобиль. Налоговики и приставы, в свою очередь, проверяли, есть ли у водителя задолженности. Подобные рейды в этом месяце будут проходить и в других районах города и области.

Документы водителей проверяют представители налоговой инспекции и службы судебных приставовФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- Во время таких проверок выявляются отдельные неплательщики транспортного налога. Им вручаются квитанции. Во время одного рейда встречается до 15 - 20 неплательщиков, - рассказывает Михаил Поскребышев, главный государственный налоговый инспектор отдела урегулирования задолженности ИФНС по Коминтерновскому району. - Многие сегодня пользуются личным кабинетом на сайте nalog.ru. Там удобно отслеживать начисление налога. Отмечу, что при регистрации на портале вам перестают приходить печатные извещения. Письма также могут не доходить, если человек проживает не в том месте, где прописан. Платить транспортный налог нужно в любом случае. Добавлю, что он идет в областной бюджет и распределяется на необходимые региону нужды.

Как говорят сотрудники ГИБДД, рейды позволяют найти и другие нарушения. Самое популярное – отсутствие страхового полиса. Как минимум одного из водителей, прошедшего проверку, отстранили от управления автомобилем: открылись большие проблемы с документами.

Не остаются без работы и приставы. Они часто встречают долги по штрафам или алиментам. Водители получают требование явиться в отдел судебных приставов. Тем, кто проигнорирует этот документ, грозят новые траты. Штраф составляет от тысячи до двух с половиной тысяч рублей. Транспорт самых злостных неплательщиков арестовывают на месте. Так, 13 ноября приставам встретился автомобилист, который задолжал банку полмиллиона рублей.

Что думают о такой многогранной проверке сами водители?

- Конечно, все мы должны платить транспортный налог, - делится Алексей. - А с другой стороны, хотелось бы, чтобы проверяли не только нас – плательщиков, но и то, куда уходят налоги. Ими латают бюджет, а дороги – дырявые, во дворах ничего не делается.

Менее категоричен молодой автомобилист Илья:

- Транспортный налог обязательно нужно платить, ведь за счет этих средств, в том числе, ремонтируется асфальт в нашем городе. Хорошо, что проверка проводится не в час пик и не создает заторов.

У Николая особый взгляд на ситуацию:

- У меня несколько грузовиков-длинномеров. Оплачиваю счета системы «Платон», и они идут в зачет транспортного налога. Вот только по «Платону» трачу на грузовик 300 - 400 тысяч рублей, а налог составлял бы 40 - 50 тысяч. Лучше бы платил один только налог! Опасаюсь, что скоро произойдут изменения, после которых придется раскошеливаться и за то, и за другое.

Отметим, что проверка касается задолженности за предыдущие годы. Те, кто не заплатил транспортный налог за 2017-й, пока могут быть спокойны: есть время до 3 декабря 2018-го. К слову, пока неизвестно, как сказалась на сборах недавняя налоговая амнистия (по ней у должников Коминтерновского района списали около 100 миллионов рублей). Выводы можно будет делать как раз после 3 декабря.

Остановка по требованию инспектора превращается в большую проверкуФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

ЧТО, ЕСЛИ...

Продали машину, а налог пришел?

Рассказываем, что делать.

Обращаемся в районную налоговую инспекцию. Там составляют запрос в ГИБДД, который позволяет выяснить: числится ли автомобиль за вами, или же где-то произошла досадная ошибка.

Можно, кстати, самому проверить машину по онлайн-базе ГИБДД. В широком доступе находятся не имена собственников, а даты регистрации. Если после продажи машины информации о смене хозяина не появилось, то у нас плохие новости. Налог начислили верно!

Единственное, что остается - попытаться связаться с тем, кому вы продали машину, и предложить ему заплатить по счету. Что делать, если этот человек на связь не выходит? Подать в ГИБДД заявление о том, что машина больше вам не принадлежит. И, видимо, самому оплатить начисления за этот год.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ошиблись ноликом

Самый большой транспортный налог в Коминтерновском районе приходит владельцам «Роллс-Ройса» и «Бентли», под капотом которых - 570 и 610 лошадиных сил соответственно. В обоих случаях сумма составляет около 90 тысяч рублей.

В инспекции вспоминают историю, когда владельцу обычной легковушки насчитали налог за двигатель мощностью 2200 сил. По налоговому калькулятору - более 300 тысяч рублей! Оказалось, что в ГИБДД при постановке машины на учет ошиблись ноликом.

Ну, а самый маленький налог платят владельцы микролитражек. Например, для двигателей в 50 сил сумма составляет чуть более 1000 рублей. Минимального порога нет. Даже если у вас под капотом, условно, пять или десять сил, платить все равно придется (пусть и совсем немного).

ЦИФРЫ

197 000 000 рублей

составляет общая задолженность жителей Коминтерновского района перед налоговой инспекцией за три предшествующих года (2014 - 2016)

38 000

- такова численность должников