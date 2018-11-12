Лидер «Кар-Мэн» Сергей Лемох в Воронеже: «Телевидение мне не интересно - там одни клоуны»

10 ноября в Event-Hall прошла дискотека «Движуха 90-х». На концерте собралось около 1000 воронежцев. Поклонникам спели группы «Турбомода», «Демо», «Комбинация». А в конце прозвучали хиты «Лондон, гудбай», «Чао, бамбино», «Сан-Франциско», «Чио-Чио-Сан», «Париж», «В Багдаде все спокойно» группы «Кар-Мэн». После выступления лидер коллектива Сергей Лемох рассказал, как относится к раскрутке на ТВ и радио и почему не признает блогеров.

ДЖАЗОВЫЙ АЛЬБОМ ОКУПИЛСЯ

- Сергей, в сети видела ваши проекты в стилях джаз и рок, как давно ими увлекаетесь?

- Рок еще до «Кар-мэн» начался, еще в 1988-1990-х занимался им активно, в рок-клубе состоял, несколько раз ездили с разогревом группы «Ария». На счет джаза: семь лет в музыкальной школе занимался, потом окончил джазовую студию, я пианист по образованию.

- Как поклонники диско встретили ваши эксперименты?

- Они не врубаются в это дело. Шучу. Да нормально встретили - сейчас количество скачиваний джазового альбома гораздо выше, чем песен «Кар-мэн». Я доволен, уже окупил альбом.

- Будете продолжать это направление?

- Обязательно. Есть уже название следующего альбома. Но три проекта одновременно не так просто делать, когда этим занимаешься сам.

- Как молодежную аудиторию завоевываете?

- У нас не прекращалась работа в клубах, меняется время - мы за ним следуем. На любую вещь нужно делать по 5-6 миксов в месяц. Ди-джеи начали эту тенденцию, и она продолжается. Такая тенденция во всем мире. На днях городов к нам на концерты много молодежи приходит.

Сергей Лемох в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫДЕЛЯЮСЬ ТЕМ, ЧТО НЕ ПОКАЗЫВАЮ СВОЮ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ В СОЦСЕТЯХ

- В 90-х вы были мегазвездой, сейчас легко вам продвигать свои проекты на радио и ТВ?

- Кому они нужны? Сейчас их никто не слушает, радио - только люди старшего возраста в машинах. ТВ умерло уже давно. Сейчас только интернет на волне. А в интернете меня очень много. Наш роковый клип собрал миллион с лишним просмотров за два месяца. Интернет дает гораздо больше, чем радио и ТВ.

- Вам не хочется попасть на Первый канал? В 2016-м в шоу перевоплощений Юлия Паршута на вас делала пародию. Вас не зовут на такие проекты?

- Зовут. Мне не особо это интересно. Я музыкант, а не клоун, там сейчас одни клоуны.

- Наставником «Голоса», например, не желаете стать?

- В жюри не зовут. А просто так - зачем?

- Какие проекты вам были бы там интересны?

- Никакие, меня мои проекты интересуют. Где я не главный - меня вообще не интересует. Вы смотрите эти программы? Я теперь знаю, кто эти люди. Это жуть страшная, все эти каналы, никому это уже не нужно. Есть интересные музыкальные кабельные каналы, я не вижу смысла и там светиться, когда можно себе сделать офигенную рекламу в интернете, это гораздо больше дает. Я вообще по ТВ ничего не смотрю, у меня нет времени, мне нужно работать - музыку делать.

- Почему вас нет в соцсетях?

- А зачем мне там появляться? Зачем мне там с кем-то общаться, мне это не нравится. Я исключительный чел. Все сейчас показывают свою личную жизнь. Но кому-то надо выделяться - я таким образом выделяюсь.

- Кто-нибудь из блогеров вас к себе зовет? Юрий Дудь сейчас очень популярен.

- Периодически приглашают. Но как это можно все успеть? У меня нет времени, чтобы я без дела сидел. У меня много увлечений, и я никогда не отставлю их, чтобы пойти к какому-то блогеру. Зачем они мне нужны? Кто это такие? Люди, которые на чужом имени делаю себе имя, зачем они мне?

Сергей Лемох в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Чем вы увлекаетесь?

- Мотоциклы, машины, велосипеды.

- Внучки с вами катаются на великах?

- С младшей я не вижусь. А вот старшая постоянно со мной тусуется.

- Она поет песни «Кар-Мэн»?

- Да, даже в телефоне у меня есть запись, как она поет. «Чио-чио сан» очень ей нравится.