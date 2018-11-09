В Воронеже могут отменить плату за парковку в центре города рядом с учреждениями соцсферы

Проработать тему законодательного решения ряда вопросов, возникших при реализации проекта платных парковок в областном центре нужно, чтобы снять социальную напряженность, отметил он.

О необходимости инициировать урегулирование ситуации и привлечь все заинтересованные стороны к поиску разумного компромисса при организации дорожного движения в мегаполисе Владимир Нетёсов заявил в ходе XXXII конференции Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», которое состоялось 9 ноября в Воронеже, на площадке инновационного бизнес-инкубатора ВГТУ.

В своем докладе председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил широкий общественный резонанс, который вызвало появление платных парковок в областном центре и ряда вопросов, возникших при реализации этого проекта. Он отметил, что в адрес общественных приемных партии и Воронежской областной Думы поступило большое число обращений от избирателей по этому поводу.

– Платные парковки появились не только на центральных улицах, но и на внутриквартальных проездах, расположенных непосредственно вблизи социальных учреждений, куда ежедневно приходят десятки и даже сотни людей, – сказал Владимир Нетёсов.

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Он сообщил, что в этой связи дал поручение депутатской фракции «Единая Россия» в областной Думе рассмотреть целесообразность принятия областного закона, который предусматривает запрет платных парковок на территориях, непосредственно прилегающих к детским садам, школам, больницам и поликлиникам и другим организациям, относящихся к социальной сфере.

– Кроме того депутатам областной Думы, входящим в состав Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности, необходимо выступить инициаторами обсуждения сложившейся обстановки с администрацией городского округа город Воронеж, управлением ГИБДД по Воронежской области и другими заинтересованными ведомствами, и учесть их мнение в предлагаемом законопроекте, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он подчеркнул, что урегулирование значительной части вопросов на уровне областного законодательства могло бы снять возникшую социальную напряженность, достичь разумного компромисса в организации дорожного движения в мегаполисе.