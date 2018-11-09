Сын воронежской пенсионерки, которой ампутировали ноги: «Брат не имел морального права оправдывать врачей»

Младший сын пенсионерки, которой якобы ампутировали не ту ногу, Андрей Дронов прокомментировал заявление своего брата Игоря о том, что у него нет претензий к врачам.

Напомним, накануне облздрав сообщил об окончании внутренней проверки, которая показала, что хирурги действовали верно и спасли жизнь пациентке. А также ведомство опубликовало обращение Игоря Дронова с описанием своего видения ситуации. Приведем цитату:

- Я не врач, поэтому не могу судить о действиях и решениях врачей, проводивших операцию. В настоящий момент моей матери проведена вторая операция, она находится в хорошем состоянии и получает квалифицированный уход. Очень благодарна врачам.

Однако примирится с медиками решили не все члены семьи пенсионерки. Второй ее сын Андрей Дронов, инициировал расследованние Следственного комитета, не понимает, как его брат мог такое сказать:

- Вчера вечером мне сообщили, что он написал обращение. Я удивлен его позицией. Наверное, он пытался прийти к какому соглашению с медиками, но совершенно забыл о том, что у матери вообще-то два сына. Я считаю, что он не имел морального права писать подобное. Сегодня день покажет, что будет дальше. Но если так и будет продолжаться, я готов прилететь в Воронеж, - комментирует Андрей Дронов. - Во всяком случае моя позиция ясна. Изуродовали мать, и я хочу наказать виновных. Сделать ее жизнь более-менее приемлемой.

фото: предоставлено родственниками Марии Дроновой.

Скандальная ситуация произошла 4 ноября. В городскую больницу № 3 попала Мария Дмитриевна Дронова с гангреной правой ноги. По словам родственников пенсионерки, врачи сразу заявили, что операция будет тяжелой. И скорее всего, за одной ногой последует вторая. Но этот сценарий развития событий оставался под вопросом. Необходимо было посмотреть на самочувствие женщины. Однако после первой медицинской процедуры близкие Марии Дмитриевны выяснили, что хирурги ампутировали левую ногу, которая, по мнению родственников, не беспокоила пенсионерку. Медики объяснили это тем, пациентка поступила в учреждение с поражениями обеих ног. И врачи решили, что левая нога представляет большую угрозу для жизни Марии Дмитриевны. А 7 ноября женщине ампутировали и правую ногу. Сейчас она продолжает находиться в палате интенсивной терапии.

После обращения родственников СК возбудил уголовное дело по ч. 2 статьи 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". На данный момент силовики выяснили, что на момент госпитализации женщине был поставлен диагноз «атеросклероз нижних конечностей 4 степени, гангрена обеих стоп».

- Факт возбуждения уголовного дела не является доказательством вины врача. Все обстоятельства будут установлены по результатам расследования. Следствие не допустит необоснованного привлечения к уголовной ответственности медицинских работников, а также нарушения прав пациентов и врачей, - сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области.

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