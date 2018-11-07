Воронежцы - о первых итогах работы платных парковок: «У нас такой просторный город!»

СЕГОДНЯ 15:23 2018-11-07T15:44:00+03:00

Что уже изменилось после нововведения и что потребовало модернизации в будущем

Изменить размер текста: A A

Еще недавно на обочинах городского центра творилась жуткая неразбериха. В парковочном кармане, задуманном для десяти автомобилей, фантастическим образом помещались пятнадцать (и нарушались при этом не только законы физики, но и правила дорожного движения). Кто-то обязательно стоял вторым рядом. Автомобилист, которого он забаррикадировал, конечно же, приходил раньше. Этот несчастный человек раз за разом набирал оставленный под стеклом номер, чтобы снова услышать: «Абонент не отвечает».

Не стихали автомобильные сигналы. Двое сражались за внезапно освободившееся место: один спешно сдавал назад, пока второй нагло выдавливал его передом. Рядом неожиданно бодро для своих лет голосила бабушка-пешеход, которой чуть не отдавили ногу. Иными словами, любой автомобилист вполне мог почувствовать себя гостем переполненного индийского мегаполиса (и для этого не нужно было покупать билет).

- Мы просто не могли приблизиться к своему дому на машине, - рассказывает жительница Никитинской, 16 Елена Власова. – Дорогу к нему забивали каждый день. Огромная надпись «проезд не загораживать», видимо, была не такой уж заметной. Причем машины оставляли не на «аварийке», не на пятнадцать минут. Ставили основательно. В тот же день, когда заработали платные парковки, проблема ушла.

Свободная парковка у областного правительстваФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

На поиск места уходило 12 минут

В сентябре, еще до старта проекта, кафедра организации перевозок и безопасности движения Воронежского государственного лесотехнического университета провела исследование парковок в центре города. Исследователи подняли в воздух квадрокоптер и получили съемки с площади Ленина, проспекта Революции, улиц Пушкинской, Кирова и некоторых других.

После изучения кадров стало ясно, что около 35% автомобилей припаркованы с нарушениями правил. Среди самых «популярных» проблем – нарушение способа постановки ТС на стоянке (44% от всех нарушений), стоянка далее первого ряда от края проезжей части (19%), остановка вблизи перекрестков (15%).

Как показал опрос, в котором поучаствовали около трехсот водителей, на поиск парковочного места у них уходило в среднем 12,5 минут (иные горячо кричали про полчаса). Все это время автомобилисты колесили по улицам, снижая скорость движения всего потока. А как иначе «нырнуть» в брешь между двумя припаркованными машинами?

«Эффект пришел до штрафов»

Михаил Аксенов, сопредседатель регионального отделения общественного движения «Город и транспорт», рассказывает:

- Мы предполагали, что в первые дни после запуска проекта будет много блуждающего трафика – автомобилистов, которые станут кружить по центру в поисках бесплатных мест. Но этого не замечено. Центр сразу же освободился, причем разгрузились не только парковки, но и дороги. Проспект Революции, например, таким свободным можно было увидеть разве что в дни городских праздников, когда он перекрыт полностью. Многие отказались от использования автомобиля, и пробки сократились в разы. Более того, по центру стало удобней передвигаться не только автомобилистам, но и пешеходам. Во-первых, не приходится обходить припаркованные на тротуаре машины. Во-вторых, теперь проще ходить там, где пешеходная дорожка очень узкая – например, у комплекса «Сердце города» на Куколкина. Примечательно, что эффект пришел до того, как первые нарушители получили штрафы.

Знак платной парковки на Средне-МосковскойФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Победила краткосрочная парковка

Важнейший итог первых дней работы проекта – колоссальный рост оборачиваемости парковочных мест. (Наверное, уместно произносить даже не «рост», а «появление».) По давней воронежской традиции большинство мест занимали те, кто приехал на работу с утра пораньше. Теперь же основной формат парковки - краткосрочный.

Автомобилист Михаил Давыдов рассказывает:

- Работаю в торговле, нужно постоянно передвигаться по центру. Раньше закладывал на одну точку полчаса - поиск свободного места, дорога до точки, 15-20 минут на оформление документов, обратная дорога до машины. Сейчас паркуюсь прямо у нужных дверей. Обычно даже успеваю уложиться в 15 минут. У нас, оказывается, такой просторный город!

Водитель с 20-летним стажем Роман Павлов - другого мнения:

- Ни разу не успел за 15 минут! Трачу на свои дела 20-25 - и хоть ты тресни! Хорошо, что в приложении есть поминутная тарификация.

Михаил и Роман вошли в число 91% водителей со средней длительностью парковки менее двух часов. Благодаря таким пользователям одно парковочное место теперь доступно более чем шести автомобилям в сутки. Такие данные о первых итогах проекта приводят его создатели. Кстати, по этой статистике, средняя сумма оплаты парковки в октябре - 28 рублей.

Свободная парковка у площади ЛенинаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Транспорт будут развивать

В беседе с нами многие автомобилисты отмечали: «Я легко откажусь от машины, если в городе будет нормальный общественный транспорт». Как обещают в мэрии, как раз его будут в первую очередь модернизировать на средства, полученные от платных парковок (и речь не только о заработке концессионера, часть которого перечисляется в городской бюджет, но и о штрафах за нарушения).

Представители общественного движения «Гражданский патруль - Воронеж» отмечают:

- Положительная сторона вопроса в том, что введение платных парковок вскрыло целый пласт не решенных вопросов: от совершенствования городского транспорта до вопросов организации дворового парковочного пространства, обочин и зеленых зон.

Отметим, что тех, кто выбирает для парковки тротуары и газоны, не минует наказание. Нарушение зафиксируют либо одна из 57 новых стационарных камер, либо пешие инспекторы с планшетами.

Михаил Аксенов («Город и транспорт») добавляет:

- Нужно будет обязательно решить вопрос установки шлагбаумов во дворах центра. Кстати, в том случае, если территория двора принадлежит жильцам, они смогут организовать там свою платную парковку с более привлекательными ценами (например, не 40, а 30 рублей в час). Средства пойдут на благоустройство двора и ремонт дома.

В городской Думе, в свою очередь, создали специальную комиссию, где принимают предложения по совершенствованию проекта. Многое меняется уже сегодня: появилась новая льгота для многодетных семей, концессионер по просьбе воронежцев установил дополнительные таблички с номерами парковочных зон.