Нововоронежская АЭС: журналисты газеты «Коммерсантъ» в Черноземье побывали на площадке АЭС «Аккую» (Турция) в рамках международного медиа-проекта

СЕГОДНЯ 12:25 2018-11-06T12:29:54+03:00

Журналисты газеты «Коммерсантъ» в Черноземье побывали на площадке атомной электростанции «Аккую» (Турецкая Республика). Визит прошел в рамках международного медиа-проекта «Атомы познания: от Нововоронежа до АЭС ”Аккую”»

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Воронежские журналисты объехали строительную площадку первой в Турции АЭС, осмотрели фундамент реакторного отделения первого из 4-х блоков АЭС. Также они посетили близлежащую деревню Буюкеджели, в которой проживают около тысячи человек.

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Во время поездки местные жители спрашивали российских журналистов о том, как строительство АЭС отразилось на экономическом развитии Воронежской области и социальной жизни города атомщиков Нововоронежа. Местные предприниматели – владельцы кафе, переработчики оливок – рассчитывают на скорое увеличение числа рабочих на стройке. Они ждут новых клиентов и покупателей своей продукции, а в перспективе - бесперебойной подачи электроэнергии. Пока в районе Гюльнар случаются веерные отключения электричества.

Фотокорреспондент газеты «Коммерсантъ» в Черноземье Олег Харсеев: «На месте г. Нововоронежа когда-то было две деревни на несколько сотен дворов. Теперь это современный город, с развитой инфраструктурой и населением 32 тысячи человек. При этом Нововоронежская АЭС занимает 2-е место в рейтинге налогоплательщиков региона». Он также отметил, что работать на площадке Аккую и в населенных пунктах Турции было легко и интересно: «Люди открытые и улыбчивые, сами хотели стать героями проекта. Мы им просто не мешали».

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Главный редактор газеты «Коммерсантъ» в Черноземье Андрей Цветков поделился впечатлениями: «Наше издание наблюдает за сооружением новых энергоблоков отечественного дизайна с 2007 года, с тех пор, когда только начал возводиться шестой блок Нововоронежской АЭС. Мы помним разные стадии этой грандиозной стройки. В Турции мы увидели, как опыт российских атомщиков реализуется на совершенно другом ландшафте, в иных климатических условиях, с учетом местного менталитета и колорита».

В конце ноября 2018 года планируется ответный визит турецких журналистов на Нововоронежскую АЭС.

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Партнеры реализации медиа-проекта «Атомы познания: от Нововоронежа до АЭС Аккую»: филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция», АО АККУЮ НУКЛЕАР, Издательский Дом «Коммерсантъ-Черноземье» и авиакомпания Turkish Airlines.

Справочно:

АЭС «Аккую» – проект сооружения первой в Турции АЭС с установленной мощностью 4800 МВт реализуется на основе Межправительственного соглашения, подписанного между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в мае 2010 г. Энергоблоки ВВЭР-1200 АЭС «Аккую» относятся к самым современным разработкам поколения 3+ с усиленными системами безопасности, которые соответствуют всем существующим требованиям. Это серийный российский проект атомной электростанции на базе проекта Нововоронежской АЭС-2 (Россия, Воронежская область), первый блок которой введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. После завершения строительства АЭС «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт*ч в год. Срок эксплуатации составит 60 лет с возможностью продления еще на 20.

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Для реализации проекта АЭС «Аккую» российская сторона учредила на территории Турецкой Республики проектную компанию - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР. В рамках долгосрочного контракта компания приняла на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Каждый из пяти реакторов станции является головным – прототипом серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пусконаладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС