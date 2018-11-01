2018-11-01T18:21:45+03:00
Общество

Юрий Петренко: «Первыми «воронежцами» были скифы»

По мнению краеведа, люди жили на месте нынешнего города еще с эпохи бронзы
Елена ФЕДЯШЕВА
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Археологи нашли на территории нынешнего Воронежа много сенсационного материалаАрхеологи нашли на территории нынешнего Воронежа много сенсационного материалаФото: из архива «КП»
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Официальная версия основания Воронежа опирается на первое упоминание о нашем городе в летописях. Оно относится к 1586 году. Однако люди на территории нынешнего города жили с древнейших времен.

- Свидетельством тому являются археологические изыскания, проведенные в самом городе и его окрестностях в XIX –XX веках, - говорит краевед Юрий Петренко. – Воронеж не случайно одно время окрестили «археологической Меккой».

Настоящей археологической сенсацией явилась скифская ваза, найденная Стефаном Зверевым в 1911 году в третьем кургане так называемых «частых курганах». Эти скифские курганы в количестве 41 (отсюда и название «частые») располагались на половине нынешнего Северного района, начиная от Памятника Славы и далее в сторону 85-ой школы по направлению сел Подгорное и Подклетное. Их возраст составлял более 2,5 тысяч лет. В учебниках этот период называют эпохой бронзы.

Скифы, племена будинов и меланхленов, жившие на территории центра современного Воронежа, верили в то, что покойников необходимо хоронить за рекой, дабы их души не могли беспокоить живых. В Воронеже этой преградой служила река, получившая в дальнейшем название «Голубой Дунай».

Воронеж, окруженный лесными массивами, с юго-востока - рекой Воронеж, а с северо-запада – рекой Танаис (Дон), был практически недоступен. «Пути неведоми» - так отзывались об этой юго-восточной окраине Руси. Позже арабские купцы, двигаясь по торговому пути из Булгара (Северный Татарстан) в Киев, именовали его «Вантит», что значит «Город на горе», жители которого «похожи на русов».

- Дремучие леса, живописные реки и озера буквально кишели дичью и рыбой. В лесах водились медведи, волки, рыси, леопарды и другие, - продолжает Петренко. - Королем этого царства был бык – тур, несметные стада которого летом бродили по широкой ногайской степи, а зимой шли жировать на желуди, переплыв реку Воронеж (отсюда «Жировские леса»). Тур являлся родоначальником современного крупного рогатого скота. Облик его поистине прекрасен. Вот как рисует его Брэм: «Тур был гораздо стройнее и легче своих сородичей, хотя почти не уступал им по размерам. Высоконогий, мускулистый, с прямой спиной и высоко посаженной головой на мощной шее с острыми и длинными светлыми рогами тур был необычайно красив. Быки были матово-черные, с узким белым «ремнем» вдоль спины, коровы – гнедые, рыжевато-бурые. Водился тур по всей Европе, в Северной Африке, в Малой Азии и на Кавказе».

Охота на туров в те далекие времена была чрезвычайно опасна, так как они «обладали диким и злым нравом, не боялись человека и были очень агрессивны», пишет Брэм. Последний тур был убит в Польше в 1627 году.

Следует отметить, что при раскопках древних могильников археологи находят кости этих животных. Помимо «Частых курганов» множество могильников (более 600) находятся в районе Белой и Лысой гор у санатория Горького.

- Дело дореволюционных археологов продолжил Николай Валукинский, который в 1925 году возглавил Воронежский краеведческий музей, - рассказывает Юрий Висильевич. - Главным результатом него деятельности стало издание «Археологической карты территории Воронежа», опубликованной в 1948 году.

На ней обозначены места древних стоянок, городищ, селищ, групп курганов, выявленных в пределах города Воронежа, начиная от Отрожки и вплоть до Таврово и Масловки, а также по правому берегу от Белой Горы до Чижовки. Их число к 1941 году достигло 130.

В 1935 году близ современного дворца им. Кирова ленинградский археолог Г.В.Подгаецкий обнаружил 22 землянки, а в них обломки литейных форм. Ученый делает сенсационное заявление: на территории древнего Воронежа существовал в эпоху бронзы центр по обработке металла! В 1927 году в Воронеже на «частых курганах» работала экспедиция, возглавляемая крупнейшим археологом России В.А. Городцовым, и вновь нашла скифские изделия звериного стиля и скифское золото.

В 1954 году в урочище работает воронежская лесостепная скифская экспедиция, возглавляемая П.Д. Либеровым, доктором исторических наук, известным российским археологом. Несмотря на то, что многие курганы была разграблены во времена весьма далекие, а также повреждены в Великой Отечественной войне, тем не менее, было найдено множество ценностей скифского периода (17 золотых бляшек с изображением кабаньей головы, бронзовая бляха с изображениями волка, лося и других животных).

- Этот материал может по праву занять достойное место в истории нашего города, - считает Юрий Петренко.

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