Воронежские медучреждения будут штрафовать за приписки к историям болезни

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-31T16:32:01+03:00

До этого немногие горожане проверяли, как ведется их электронная версия "лечебной карты" Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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То ли из-за чьих-то ошибок, то ли из-за приписок врачей некоторые воронежцы обнаружили в своем личном кабинете Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) фиктивные обращения в медучреждения. В социальных сетях горожане наперебой стали делиться результатами своих «онлайн-расследований».

31 октября Александр Данилов, директор ТФОМС Воронежской области подтвердил, что за несколько последних дней произошел всплеск обращений к сервису «Сведения об оказанных медицинских услугах застрахованному лицу и их стоимость».

– Все запросы и обращения, в том числе устные, мы регистрируем и отрабатываем. В случае необходимости будем проводить медико-экономические экспертизы, чтобы подтвердить или опровергнуть появившуюся информацию, – отметил Александр Данилов. – Небывалый ажиотаж: некоторые люди по 40 раз запрашивают свои данные. Мне трудно сказать, что они перепроверяют.

Интересно, что с января по сентябрь только девять человек написали обращения в ТФОМС, чтобы в фонде разобрались с ошибками в их электронной истории болезни. В четырех случаях информация о приписках подтвердилась – врачи действительно зачем-то фальсифицировали данные. Еще один раз ошиблась сама пациентка. Остальные инциденты пока находятся на рассмотрении.

Но если за девять месяцев сервис испытали всего около 600 человек, то сегодня число обращений к онлайн-услуге выросло до девяти тысяч! Посмотрим, сколько же в итоге воронежцев за месяц отправят реальные заявления.

– Очень странно, что граждане только сейчас увидели данный сервис. Но хорошо, что наконец-то его рассмотрели и начали реагировать. Мы хотим привлечь граждан в качестве партнеров, которые бы дали фонду пищу, чтобы мы могли усомниться в выполнении тех или иных медуслуг, – говорит глава фонда. – Если человек увидел информацию, в которой он сомневается, он должен либо обратиться в фонд или в свою страховую компанию.

Обращения необходимы ТФОМС: даже самая тщательная плановая проверка, если вся документация оформлена верно, не может выявить фальсификацию.

При этом по-прежнему остается вопрос: кому же выгодны подобные ошибки? С одной стороны какой-либо экономической подоплеки в подобных приписках или ошибках – практически нет. Почему? Это мы объясняли в предыдущем тексте.

Но что же может тогда подвигнуть врачей или целые медучреждения «химичить» с данными? Быть может, подобные «приписки» нужны для выполнения стандартного плана.

- Могу сказать, что, наверное, добрая половина последних обращений закончится штрафами к лечебным учреждениям за недостоверную информацию, - поделился мнением Александр Данилов.