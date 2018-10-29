2018-10-29T10:53:52+03:00
Общество

Воронежцы жалуются на фиктивные «обращения» в медучреждения

Благодаря интернет-сервису горожане обнаружили ошибки или приписки в своих историях болезни
Олег ИВАНОВ
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В своих историях болезни воронежцы обнаружили фиктивные обращения даже к узкоспециализированным врачамВ своих историях болезни воронежцы обнаружили фиктивные обращения даже к узкоспециализированным врачамФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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– Я оказывается, в 2017 году получал консультацию в гинекологии... Только проблема в том, что я лет 15 никуда не обращался. Да и не женщина я, – подобные записи стали появляться в соцсетях в течение последних нескольких дней. В Воронежской области стартовала своеобразная акция: проверь «Сведения об оказанных медицинских услугах застрахованному лицу и их стоимость». Это сервис в личном кабинете Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС).

То ли из-за чьих-то ошибок, то ли из-за приписок врачей некоторые воронежцы обнаружили в своем личном кабинете фиктивные обращения в медучреждения. Насколько массовый характер они носят, сказать трудно, но даже в нашей редакции нашелся человек, который якобы не так давно вызывал к себе скорую помощь. Вот только он почему-то этого не помнит. Мы решили разобраться, в чем же проблема и как ее решить.

Интернет меняет правила

Первая «эпидемия фиктивных заболеваний» разразилась, конечно же, в Москве еще в 2015 году. Тогда почти девять тысяч жителей столицы проверили информацию о себе на портале ФОМС и нашли, мягко говоря, недостоверную информацию.

В Воронежской области узнать об оказанных медуслугах и их стоимости стало возможно с 2017 года. Вам достаточно авторизоваться на портале «Госуслуг». После этого будет предложено выбрать любой временной отрезок с 1 января 2016 года. Результаты появятся в простой табличке. Проверьте себя, быть может, и вы найдете нечто интересное.

– Мы рады, что внимание к сервису растет. Мы же этот сервис сделали специально, чтобы воронежцы могли проверить всю информацию и в случае необходимости обратиться в страховую компанию, к своему страховому представителю. Либо можно отправить запрос к нам в ТФОМС, – комментирует Ольга Пегова, начальник организационно-аналитического отдела ТФОМС по Воронежской области. – В каждом конкретном случае нужно разбираться. Есть пример, когда к нам обращалась одна женщина как раз с вопросом по данному сервису. Страховой компанией была проведена медико-экономическая экспертиза. А женщина потом вспомнила: «Произошла ошибка с моей стороны. Просто перепутали специализацию врача, написали невролог, а на прием я ходила к хирургу, который не был указан в списке посещенных мной врачей».

С другой стороны трудно что-либо забыть или перепутать, если ты вообще к врачам в последние годы не обращался. Получается, что следить за всем во многом нужно самому пациенту.

Зачем же вообще делать приписки? В случаях оказания медпомощи в амбулаторном звене это, как отмечают эксперты ТФОМС, вообще не имеет смысла, так как оно финансируется по подушевому принципу - то есть по количеству прикрепленного к медучреждению населения. То есть деньги к ним поступят в любом случае. Другое дело, когда речь идет о стационарном лечении, «неотложке» или диспансеризации - здесь уже все гораздо серьезнее.

Но большинство ошибок или приписок связаны именно с амбулаторным звеном. Поэтому возможен и другой вариант: некоторые врачи могут просто формально относиться к самому оформлению счетов. Финансирование-то они и так получили. Иначе как бы мужчина мог «попасть» к гинекологу?

Кто в ответе?

Каждая медицинская организация, участвующая в системе ОМС, выставляет счета в страховые компании. Любой счет – это «набор цифр», за которым прячутся наши имена и фамилии, а также информация о том, каких медицинских специалистов мы успели посетить. В региональных Росздравнадзоре и департаменте здравоохранения отметили, что не контролируют данный процесс. Но ведь должен кто-то из них знать, оказывают ли врачи реальную помощь или просто ее приписывают?

Сам механизм начисления страховых выплат контролируют ТФОМС и соответственно страховые медицинские компании. В экстренных случаях может подключиться и прокуратура. Они проводят упомянутую выше медико-экономическую экспертизу (МЭЭ) - то есть устанавливают, насколько соответствует фактический объем предъявленных к оплате медуслуг записям в документации. Но для проведения такой экспертизы нужно, чтобы человек сам написал обращение. Конечно, проходят и плановые проверки, но если вся документация оформлена грамотно, заметить подвох практически невозможно.

– Эта проблема существует, но те примеры, которые есть, с ними в той или иной степени сталкивается каждый субъект РФ. Сегодня в сфере ОМС созданы надежные фильтры, которые практически исключают риски, в первую очередь, для застрахованных лиц. Пострадавшим является даже не сам человек, издержки ложатся на нашу финансовую систему. Плановые объемы медицинской помощи ограничены для каждого медучреждения с учетом нормативной потребности населения области в том или ином виде медицинской помощи. Они устанавливаются Комиссией по разработке территориальной программы ОМС, в которую входят представители органов управления здравоохранением, страховых и медицинских организаций, Территориального фонда ОМС. Если появятся счета, за которыми нет оказания реальной помощи, мы их просто не финансируем. То есть средства по конкретному счету, по которому мы выявили приписку или ошибку, впоследствии будут удержаны, - отмечает Ольга Пегова.

Действительно в первую очередь страдает бюджет, и деньги, даже если выявится факт массовых приписок, вернутся не в наш кошелек, а обратно в «систему». Но, согласитесь, в то время, когда реального приема врача приходится ждать и, порой, достаточно долго, неприятно видеть, что ты якобы уже кого-то посещал. Бюджет ТФОМС на 2019 год предварительно оценивается в 27,5 млрд. рублей. И хочется, чтобы за все эти деньги была оказана реальная помощь.

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