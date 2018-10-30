2018-10-30T17:12:28+03:00
Общество

В Воронежской области открыли бюст погибшему в Сирии летчику Роману Филипову

Скульптуру установили на территории 3 авиационного факультета Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков
Анна ГРЕБЕНКИНАЮлия ТЕРНОВА
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фото: предоставлено 3 авиационным факультетом КВВАУЛ.фото: предоставлено 3 авиационным факультетом КВВАУЛ.
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В Борисоглебске 27 октября открыли памятник погибшему в Сирии летчику Роману Филипову. Инициатором изготовления бюста стал начальник 3 авиационного факультета Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков полковник Дмитрий Негреев. Скульптуру установили на территории учебного заведения. Памятник изготовила мастерская Михаила Сердюкова.

На открытии присутствовали родители Романа, его жена с дочерью, школьники, кадеты, юнармейцы, курсанты летного училища, а также представители Борисоглебской администрации.

фото: предоставлено 3 авиационным факультетом КВВАУЛ.

фото: предоставлено 3 авиационным факультетом КВВАУЛ.

Напомним, в Воронеже памятник летчику Роману Филипову открыли 15 июня. Бюст установили на территории школы №85 (улица Маршала Жукова, 2), в которой учился погибший. Изначала администрация города планировала установить бюст в сквере «Мемориальный» по адресу: Московский проспект, 31в. Рядом находится храм, в котором отпевали воронежского летчика. Однако решение изменили. Также в апреле комиссия по культурному наследию приняла решение назвать новую улицу в Центральном районе города именем пилота.Она проходит с юга на север от улицы Академика Гмелина до границы Правобережного лесничества. В Борисоглебске именем героя также назвали улицу. Также бюсты Роману Филипову установили в Волгоградской и Иркутской областях.

фото: предоставлено 3 авиационным факультетом КВВАУЛ.

фото: предоставлено 3 авиационным факультетом КВВАУЛ.

3 февраля Романа Филипова сбили террористы в провинции Идлиб. Воронежец отстреливался до последнего, а потом, подпустив врагов поближе, с криком «Это вам за пацанов» подорвался на гранате. Президент присвоил Роману Филипову звание Героя России посмертно. Воронежца похоронили на Аллее славы Коминтерновского кладбища.

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Курсанты дрожащими от холода руками аккуратно разбрасывали гвоздики по дороге Коминтерновского кладбища Воронежа, когда из церкви неподалеку начал раздаваться колокольный звон. Церемония отпевания с летчиком-героем Романом Филиповым прошла в кругу семьи - только близкие и служители церкви, больше никого. В этот день родные Романа искали поддержку друг в друге (подробности).

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