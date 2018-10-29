Главный нарколог: за год Воронеж скатился в общероссийском алко-рейтинге на восемь строчек

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-29T18:00:09+03:00

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Агентство Zoom Market задалось целью выяснить, как много пьют в разных регионах России, пообщавшись с жителям 25 крупных российских городов. Всего через интервью прошли 3250 человек в возрасте от 19 до 73 лет. Таким образом, у аналитиков получился рейтинг из 25 строчек, вошел туда и Воронеж. У респондентов спрашивали, как часто они употребляют спиртное, если употребляют вообще, и пили ли они уже сегодня. В итоге Воронеж занял 13 строчку - попал в самую середину. Наиболее "запойными" Саратов - первое место, Ханты-Мансийск - вторая строчка рейтинга и Пермь - третье место. Самыми трезвыми себя показали Казань и Нижний Новгород.

"Больше всего пьют за Уралом, но эти города в рейтинг не вошли"

Многие выразили недоверие проведенному опросу из-за маленького числа опрошенных и сильно урезанного списка российских региональных центров. Такого же мнения о нем и Александр Орлов, главный нарколог области:

- Исследование агентства Zoom Market - это не серьезно. 3250 опрошенных - смешная выборка. Выходит, что в каждом городе опросили не более 130 человек. И не совсем понятно, почему отобрали именно эти 25 городов. Самая сложная ситуация у нас за Уралом, но удаленные регионы в рейтинг как раз не попали.

С 2008 года количество смертей от передозировок сократилось вдвое

Как альтернативу Александр Викторович предложил ежегодно составляемый рейтинг общественной организации "Трезвая Россия". Воронежская область занимает 45 место из 85 - по числу регионов России. Как ни странно, по совпадению Воронежская область и здесь попала в самую середину, как и сомнительном исследовании. Главный нарколог области прокомментировал этот результат. По его мнению, если сравнивать сегодняшнюю статистику со статистикой десятилетней давности, можно заметить улучшение. Про статистические данные двадцатилетней давности, из конца 90-х, и вовсе нечего говорить: сегодняшнее относительное благополучие на фоне всеобщего упадка тех лет естественно.

- Медленно-медленно ситуация улучшается. Об этом свидетельствуют все косвенные показатели наркологической службы: снижение заболеваемости алкоголизмом и снижение количества случаев алкогольных психозов, среднедушевое потребление алкоголя в регионе, которое сегодня составляет по данным Роспотребнадзора около семи литров в год, а двадцать лет назад это число доходило до 18. Но это, конечно, данные розничных продаж, которые не учитывают подпольно произведенные напитки. С поправкой на кустарное собственное производство "средняя воронежская душа" может потреблять, скажем, десять литров алкоголя в год. Умирает от передозировок, если сравнить с данными 2008 года, почти в два раза меньше людей. Почти вдвое сократилось число отравлений суррогатами. Определенный положительный эффект оказало, я считаю, ограничение времени продаж. Роль сыграло широкое предложение легких спиртных напитков - вина и пива. Влияет и общая социальная ситуация: каждый третий воронежец утром садится за руль, а это надо делать трезвым. Люди набрали кредитов, а это значит, что возможности потребления алкоголя несколько сузились.

За год Воронежская область скатилась в общероссийском алко-рейтинге на 8 позиций

Если общая тенденция последних десятилетний - улучшение, то по сравнению с прошлым 2017 годом мы потеряли в благополучии несколько позиций и опустились с 37 на 45 место. Ближайшие соседи - Липецкая и Белгородская область - остались в числе несколько более трезвых субъектов.

- Мы опустились вниз на несколько позиций, - подтверждает Александр Орлов. - Но ведь и напряжение в обществе нарастает. Над нами довлеет неурегулированность всех мировых конфликтов, довлеет экономическая ситуация. Для молодежи кружки и секции в большинстве своем стали платными. Поэтому люди ищут самый доступный транквилизатор - алкоголь.