89-летний марафонец из Нововоронежа каждый день пробегает 5 - 7 километров

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-29T16:32:46+03:00

Юбилейный 100 000-й километр ветеран спорта преодолел в 88 лет вместе с товарищами по увлечению. Фото: из личного архива.

Иван Жаравин уже успел бы два с половиной раза обежать земной шар

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В свои солидные годы Иван Павлович Жаравин полон оптимизма, энергии и планов. По утрам, проснувшись, он делает зарядку и после обеда выходит на пробежку на стадион, где пробегает 5 - 7 км. Если погода плохая, садится на тренажер на балконе и накручивает километры с его помощью.

Иван Павлович охотно поделился с «Комсомольской правдой» подробностями здорового образа жизни.

Зимой - санки, летом - лапта

В 89 лет Иван Жаравин сохранил не только любовь к спорту, но и ясный ум, отличную память. Во время интервью четко излагает факты из своей биографии.

Возможно, крепким здоровьем Иван Павлович обязан укладу жизни в том месте, в котором вырос. Он родился 6 июля 1929 года в деревушке Карандашевский починок Вологодской области, где было 20 дворов, 17 бань и 17 колодцев. Круглый год каждую субботу парились.

Жили скромно, семья состояла из восьми человек: пять братьев, бабушка и родители. Летом дети ходили, в основном, босиком, в холщовых штанах да рубахах.

- Ранней весной мы бегали купаться на речку Пыжуг под горой. Прыгали в холодную воду - а потом, быстро одевшись, бежали в гору, чтобы разогреться. После такого купания никто из нас не болел, - вспоминает Иван Жаравин.

Летом дети гурьбой ходили в лес за грибам да ягодами, это было хорошим подспорьем в скудном меню. В деревне не было телевизоров, радио, телефонов и электричества. Зимой местная детвора каталась на санках и самодельных лыжах, летом играла в лапту да городки.

Все были приучены к труду, работали на колхозных полях и огородах, с малых лет помогали родителям.

В 85-й день рождения - на стадион!Фото: из личного архива.

Старший брат Николай учился в педагогическом училище в Великом Устюге, на каникулах сделал турник у дома и всех научил на нем заниматься. Позже это пригодилось во время службы в армии, где Иван Жаравин увлекся упражнениями на турнике, брусьях, кольцах и волейболом.

- Наш комбат подполковник Григорий Попков был примером для всех. Мог показать на перекладине «солнышко», прыгнуть с вышки в бассейн. И говорил солдатам: «Кто прокрутит «солнышко», сразу оформляет отпуск домой », - улыбается воспоминаниям марафонец.

Из 21 человека, ушедшего на войну, вернулось шесть

...Великую Отечественную Иван Жаравин встретил 12-летним. Война коснулась каждой семьи, не пощадив ни одного дома. Из деревни на фронт отправился 21 человек, вернулось шесть.

Ушел воевать и старший брат Николай Жаравин. Он погиб в ноябре 1943-го в Житомирской области, освобождая Украину от фашистов. Ему было 19 лет. Годом позже скончался от ран в госпитале Уфы второй старший брат Аркадий Жаравин. Ему в тот момент тоже было 19.

- Мой младший брат Володя тоже стал жертвой войны: он умер в 1945 году уже после Победы, заболев воспалением легких. Ему было всего восемь. Ни лекарств, ни продуктов тогда не было, - рассказывает Иван Жаравин. - Хоронили мы его в морозную зиму вдвоем с дядей, мама сильно болела.

Отец, глава большой семьи Павел Жаравин, участник Первой мировой и гражданской войн, ушел в армию в 1942-м. Занимался тыловым снабжением, не раз попадал под бомбежки фашистов вместе с эшелонами со снаряжением и продовольствием. Но выжил и в 1946-м вернулся домой.

Иван Павлович говорит: в 1941 году закончилось их беззаботное детство, надо было привыкать к повседневному труду на колхозных полях и фермах. Вся ответственность легла на женщин и подростков. Ребята научились управлять техникой, младшие работали на обмолоте зерна, заготавливали вместе с женщинами корма для скота. Зимой подростков старше 14-ти отправляли на заготовку леса. Жили в деревянных бараках. Рабочий день был установлен 10 часов, а еще нужно дойти до делянки 6 - 8 км пешком, и вечером назад!

В 1950 году Ивана Жаравина призвали в армию. Службу проходил в группе Советских войск в ГДР в отдельном батальоне разведки. После демобилизации уехал в Липецк с другом Борисом Карповым. Вначале пришлось трудиться грузчиком на заводе, а в 1955 году поступил работать в монтажную систему треста «Центрэнергомонтаж». В 1959-м его направили в Нововоронеж для строительства АЭС. Участвовал в монтаже пяти блоков.

В воронежском Музее спорта хранятся книги Ивана Жаравина.Фото: Светлана РОМАНОВА

Если дергать себя за волосы - инсульта не будет

Нововоронеж стал второй малой родиной Ивана Жаравина. Здесь он создал семью, вырастил двоих сыновей. Со спортом не расставался никогда: бегал на лыжах, играл в волейбол, большой теннис. Но системно заняться бегом помог такой случай.

Иван Жаравин был заядлым болельщиком «Спартака». Команда сражалась в матче за кубок с киевским «Динамо» - и проиграла. С приступом стенокардии Иван Павлович попал в больницу.

- Врачи посоветовали мне соблюдать три условия: укреплять нервы, соблюдать режим питания и режим движения, - вспоминает марафонец.

Иван Жаравин выбрал бег. С 1965 по 2017 год он пробежал 100 000 км. Свой 100000-й километр преодолел в 88 лет с ветеранами спорта из областного центра и Нововоронежа на местном стадионе «Спорт».

Вначале он бегал на небольшие дистанции по 3 - 5 километров, затем дошел до 10 - 20. В 1981 году в возрасте 52 лет впервые пробежал марафон - за 3 ч 16 мин. С 1983-го стал постоянным участником Московского международного марафона мира, который преодолел 29 раз. Всего же он в разных городах пробегал такое расстояние 60 раз! Четыре раза покорил и супермарафон, а это 100 км. Любимой дистанцией Ивана Жаравина остается полумарафон, который он пробежал больше 100 раз.

Марафонец ведет активный образ жизни и в 89 лет.Фото: из личного архива.

Наш герой ни разу не сошел с дистанции, как бы сложно ему ни было.

- Как-то мы бежали в Москве марафон в 35-градусную жару. Кроссовки прямо прилипали к раскаленному асфальту, но до финиша дошел. Приходилось бегать и в дождь, и в снег, и даже в шторм на одесской сотке, когда волны окатывали нас с головы до ног, - вспоминает спортсмен.

Больше 50 лет Иван Жаравин придерживается здорового образа жизни! И вспоминает слова заслуженного тренера СССР, старшего тренера сборной СССР по хоккею Анатолия Тарасова: «Здоровье надо не беречь, а укреплять!»

Кстати, чтобы уберечь себя от инсульта, нужно ежедневно делать массаж головы и легонько дергать себя за волосы, рекомендует марафонец.

У Ивана Жаравина всегда был хороший тыл. Его идеи здорового образа жизни поддерживала жена Вера и позже вторая жена Валентина. Судьба не баловала его в детствеиюности, испытывала на прочность и в зрелые годы: рано ушла из жизни любимая супруга, а позднее старший сын...

Иван Жаравин и сейчас не сидит на месте: спорт, общественная работа, издание книг по истории предприятия, где он проработал больше 40 лет.

Столько же времени наш герой посвятил поиску информации о своих близких родственниках, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. А еще Иван Павлович очень любит путешествовать. Повидал Америку, Италию, Египет, Индию и Грецию.

Но больше всего он любит ездить по родной стране. Лучше которой, уверен Иван Жаравин, нет в мире.

СПРАВКА «КП»

Удивительные факты о марафонцах

- Первым олимпийским чемпионом в марафонском беге на летних Олимпийских играх 1896 года стал грек Спиридон Луис, его результат 2 ч. 58 мин. 50 с. На дистанции бегун остановился, чтобы выпить стаканчик вина, предложенного его дядей.

- Российский паралимпиец Сергей Бурлаков в 2003 году принял участие в нью-йоркском марафоне. У спортсмена ампутированы обе ноги ниже колен и кисти рук. Он стал первым человеком в мире, кто прошел дистанцию на протезах за 6 ч. 56 мин. 33 сек. Американцы стоя приветствовали победителя на финише, а военные отдавали Сергею честь.

- Самым старым марафонцем считается бывший фермер из Индии Фауджа Сингх. В возрасте 100 лет он участвовал в Лондонском марафоне 2000 года и пробежал его за 6 ч. 54 мин. За следующие 10 лет он установил 12 мировых, европейских и британских рекордов.