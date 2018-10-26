2018-10-26T13:38:33+03:00
Спорт

Олимпийский чемпион по брейку: мама отдала в гимнастику, а папа научил танцевать

Воронежец Сергей Чернышев рассказал, как пришел к золотой медали на юношеских играх
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Русский Бамблби - олимпийский чемпион.Мигель и Дружинин слили его с Танцев . А он взял и выиграл первое в истории олимпийское золото по брейк-дансу!

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Бамблби. При этом слове у всех, кто смотрел «Трансформеров», рисуется в голове картинка желтого робота. Ловкого и юркого автобота, способного выполнить любую задачу. В октябре у «Бамблби» появился новый оттенок смысла. Это произошло после того, как 18-летний воронежский танцор Сергей Чернышев произвел фурор на третьих летних юношеских Олимпийских играх. На соревнованиях в Буэнос-Айресе, он завоевал золото в дебютировавшем виде спорта - брейк-дансу. «Где же тут связь с роботом?» - спросите вы. Отвечаем. Парень выступает под псевдонимом Бамблби, потому что: «Он такой оторва. Прямо как я», - объясняет Сергей.

23 октября олимпийский чемпион вернулся в Воронеж, чтобы встретиться с близкими и зайти в университет, а уже сейчас он отправился на чемпионат мира по брейкингу в Филадельфию. В перерыве между перелетами мы поговорили с Сергеем Чернышевым.

фото с личной страницы Сергея.

фото с личной страницы Сергея.

«ОТЕЦ - МОЙ ГЛАВНЫЙ НАСТАВНИК»

- Я считаю, что брейк стоит на вершине всех танцевальных направлений! - объясняет свой выбор парень. - Чтобы добиться успеха в одном направлении, например, в танцах, ты должен с головой погрузиться в культуру. Изолироваться - не получиться.

Помимо брейк-данса Сергей любит хаус и хип-хоп. Вместе со своей танцевальной командой они исполняют различную хореографию. Но профессионально молодой человек занимается только брейк-дансом.

- Увлекаться им я начала благодаря папе. Он один из основателей брейк-данса в Воронеже, танцевал в конце 90-х - начале 2000-х. У него тогда было почти 200 учеников! Мама же всегда хотела видеть меня олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике. Наверное, именно поэтому с четырех лет стал заниматься этим видом спорта. В 2009 году родители открыли свою танцевальную студию «Инфинити». Тогда же в двеять лет под руководством отца я впервые попробовал брейк. Так и начался мой путь! Папа является моим главным наставником и сегодня, - добавляет олимпийский чемпион.

«БРЕЙК - ЭТО КРУТО»

Ни с кем из сверстников или учителей у Сергея никогда не было проблем из-за танцев.

- Все всегда меня поддерживали. Ведь брейк - это круто. Часто приходилось выступать перед публикой, - рассказывает парень. - Очень рано начало получаться зарабатывать на танцами. Несмотря на то, что много времени этому никогда не уделял, все равно всегда какие-то «подгоны» были. Сейчас будет по-другому.

Сергей тренируется в родительской студии ежедневно по четыре часа. Там же занимается и его девушка.

- Мы состоим в одной команде, но Арина танцует хип-хоп. Иногда тренируемся вместе. Но баттлы не устраиваем, - смеется парень.

По словам Сергея, брейк, хип-хоп - сейчас наиболее популярные направления среди молодежи. Девчонки еще активно увлекаются дэнсхоллом и вогом.

фото с личной страницы Сергея.

фото с личной страницы Сергея.

«ЛЮБЛЮ, КОГДА СО МНОЙ ФОТОГРАФИРУЮТСЯ»

Два года подряд Сергей участвовал в кастинге шоу «Танцы» на канале ТНТ. Дважды он проходил первый этап, впечатлял судей, но дальше дело не заходило. Правда, как говорит сам парень, его это не очень задело.

- Я просто убедился, что это не мое, - говорит Сергей.

Попытка попасть в «шоу» было просто опытом. Да и тихая, спокойная жизнь - это не про Чернышева. Он любит, когда на него обращают внимание, когда с ним фотографируются на улице. Даже, приехав в Воронеж на сутки, он отправился на встречу с однокурсниками и ректором воронежского опорного вуза, в котором учится. Парень поделился впечатлениями от соревнований. А еще признался руководству ВГТУ, что его уровень владения английским языком недостаточно высок для свободного общения за границей. В связи с чем ректор Сергей Колодяжный поручил кафедре иностранных языков подготовить в ближайшее время для спортсмена ускоренный курс изучения английского.

фото: пресс-служба ВГТУ.

фото: пресс-служба ВГТУ.

«В ФИНАЛЕ ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ УВЕРЕННО»

Что касается Олимпиады особенно сильно Сергея ничего не впечатлило. Не потому что, все было «так себе», а потому что «все было классно».

- На церемонии закрытия я был знаменосцем. Приколько. Мне понравилось, - делится парень.

Ребят, с которыми воронежцу пришлось соревноваться, он знал и до Олимпийских игр. С некоторыми даже общается уже не первый год. Но, как правило, это не приятельские отношения, а общение «по делу».

- В полуфинале я попал на своего главного соперника и конкурента - японца Накари Шигеюки. До Олимпиады я его не побеждал. А в финале я чувствовал себя более уверенно и довольно легко переиграл француза Мартина Лежона. Одержав победу, я не мог поверить в то, что случилось, пока не поговорил с родителями. Отец был со мной в Аргентине, а мама в этот момент находилась в Воронеже. Полное осознание того, что завоевал первую олимпийскую медаль в брейк-дансе, пришло после. Я очень рад, что являюсь сейчас участником непобедимой сборной России. Наши спортсмены забрали с собой одну четвертую от общего количества медалей, разыгранных на Олимпиаде, - добавил Сергей.

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Но есть еще одна вещь, которая нравится молодому человеку, помимо танцев:

- Телек, - смеется олимпийский чемпион. - Всегда нравилось смотреть на себя по телевизору. С детства люблю это. И у меня получается попадать на экран. Хочу даже получить актерское образование. Но это позже.

СПРАВКА «КП»:

Юношеские Олимпийские игры проходят раз в четыре года. В них участвуют спортсмены с 15 до 18 лет. Первые такие игры прошли в 2010 году в Сингапуре. Третьи, 2018-го, состоялись в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

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