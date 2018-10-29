Сбербанк открыл аудиторию в Воронежском ГАУ для обучения будущих банкиров

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-29T14:01:56+03:00

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Представители Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк и Воронежского аграрного университета торжественно открыли аудиторию по подготовке квалифицированных кадров в вузе в среду, 17 октября. На первом семинаре «Добро пожаловать в Сбербанк!» студенты узнали о корпоративной культуре, миссии и ценностях, стратегии развития банка, а также возможностях, которые открываются перед ними.

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Совместный проект Сбербанка и ВГАУ позволяет студентам четвертого и пятого курсов экономического факультета пройти практику и обучение по специально разработанным тренерами Сбербанка и экспертами блока «Розничный бизнес» программам в стенах родного вуза. Таким образом сформируется кадровый резерв ЦЧБ на должности менеджера и старшего менеджера по обслуживанию.

Программа стала более масштабной

– В 2017 году, когда мы провели анализ, из каких вузов в Сбербанк приходят сотрудники, увидели, что более 50% – это выпускники ВГАУ. Мы решили, что нужно организовать более тесное взаимодействие. Так появился проект «Студенческое ВСП», – рассказала Ирина Копытина, HR-директор ЦЧБ ПАО Сбербанк. – Сегодня мы даем возможность студентам на практике отработать навыки, которые необходимы сотруднику банка. Мы не останавливаемся на достигнутом и, например, начали подготовку специалистов в области оценки рисков кредитования физических и юридических лиц.

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Во время «первой волны» 25 студентов ВГАУ прошли обучение, организованное тренерами Сбербанка и экспертами от блока «Розничный бизнес». Часть из них сегодня успешно работает в банке на полную ставку, другие – находятся в резерве. Как показала практика, это отличный шанс, чтобы начать карьеру. Не удивительно, что спустя год количество желающих попробовать себя в банковской сфере, только увеличилось.

– Вы попали во второй поток проекта. Программа стала более интенсивной и масштабной. Те курсы, которые будут проходить наряду с вашим профильным образованием, дадут вам дополнительные навыки, которые пригодятся не только для будущей профессии, но и в плане личностного роста, – обратилась к студентам Лариса Усманская, региональный операционный директор. – Все это очень новое и интересное. Обучение будет проходить в том числе и в единственном студенческом ВСП в Воронеже.

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Дополнительный офис Сбербанка на улице Ломоносова, 114/10 отличается от остальных. Именно на его базе молодые специалисты получают свою первую практику. В программу в основном приходят студенты 3-5 курсов, чтобы они могли постепенно и безболезненно влиться в коллектив. Но если у первокурсника есть желание получить новые знания, он также может попробовать себя.

– Мы стремимся к тому, чтобы наши выпускники получали не только лучшие знания по экономическим наукам, но и приобретали практические компетенции. Это возможно только благодаря взаимодействию с нашими стратегическими партнерами. И здесь мне хотелось бы выделить Сбербанк. То «Студенческое ВСП», что мы запустили в прошлом году, уже дает результаты. Наши ребята начинают трудоустраиваться и делать первые шаги по карьерной лестнице, - подчеркнул Александр Агибалов, декан экономического факультета ВГАУ.

Уже несколько лет Сбербанк в своей стратегии называет своим главным приоритетом клиентоцентричность. Это модель построения бизнеса, в центре которой находится клиент, где все процессы и решения основываются на понимании его потребностей. Сотрудники банка не только стараются учитывать все пожелания клиентов и неуклонно им соответствовать, но и непрерывно работают над улучшениями сервисов.

Сегодня Сбербанк проводит колоссальную работу для того, чтобы общение с банком было простым и понятным, а решение вопросов – быстрым. Сервис – это не то, что думает банк, сервис – это то, что думает клиент. Обучение сервису – одно из ключевых направлений в создании клиентоцентричной культуры в банке. И именно этот принцип интегрируется во все учебные программы.

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