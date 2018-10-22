«Чупа-чупс» у ВГУ решили снести, не придумав ему замены

СЕГОДНЯ 20:42 2018-10-22T20:47:18+03:00

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Воронежцы крайне обеспокоены сносом одной из главных городских достопримечательностей. Памятник «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» или, как его называют чаще, «чупа-чупс» возле ВГУ, похоже все-таки заменят на другой объект. В конце прошлой недели вуз опубликовал на своем сайте результаты опроса. И оказалось, что горожане выступают за снос объекта. Но так ли на самом деле?

ВАРИАНТА ОСТАВИТЬ НЕ БЫЛО

В 2018 году началась реконструкция Университетской площади. Напротив главного корпуса вуза на месте стоявших здесь киосков открыли сквер Ученых. Теперь руководство занялось стелой в виде чупа-чупса. В группе ВГУ в соцсети разместили опрос о будущем достопримечательности.

Список вопросов предлагал решить, какая композиция лучше впишется в освободившееся место - крупная или компактная, чему или кому посвятить новый монумент. Из вариантов - поставить скульптурную композицию, верстовые столбы, указывающие на другие вузы, фонтан или парковый комплекс, также есть вариант установить памятник воронежскому студенту или увековечить память прославивших город ученых. Кто из них более всего заслуживает такой чести, тоже предлагали решить воронежцам. Правда, кто будет финансировать весь процесс, пока неизвестно.

Согласно данным пресс-службы ВГУ, в опросе приняли участие 1400 человек. И они решили, что «чупа-чупс» не нужен, а новый памятник должен быть посвящен образовательной сфере. За это проголосовало 80,4 % респондентов. Проверить результаты нельзя, так как администрация университета сделала опрос закрытым. Проголосовать за сохранение не представлялось возможным - такого варианта просто не было. Но 5% опрошенных нашли возможность об этом сказать - оставили пожелание в строке «другое» (где пользователь мог предложить свой вариант).

Давайте же разберемся, откуда вообще взялся в Воронеже огромный «Чупа-чупс» и является ли он памятником.

НИЧЕЙ И НЕ ПАМЯТНИК

Как рассказал «КП» ответственный секретарь комиссии по культурному наследию Воронежа Николай Комолов, памятник «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» был установлен на площади в начале 70-х годов. Точно установить дату достаточно сложно.

- В то время такие объекты устанавливались по решению органов власти. Это мог быть либо горком, либо обком партии. Вероятнее всего, «чупа-чупс» установили для того, чтобы украсить таким образом троллейбусное кольцо, - считает Николай Комолов.

Кроме того, памятником он не является. На самом деле это объект благоустройства.

- Это все равно, что въездной знак в любой район города, - поясняет Николай Анатольевич. - «Чупа-чупс» по сути никому не принадлежит. Ни у кого не находится на балансе. И поэтому может быть спокойно демонтирован без решения каких-либо комиссий.

Существует легенда, что изначально на этом месте должен был появиться памятник советской науке в виде молекулы, который сейчас установлен возле парка «Орленок». А наш «чупа-чупс» - отправиться на его место: на улицу Мира. Но пропорции не подошли. Достопримечательность оказалась слишком больших размеров, и тогда ее установили у ВГУ.

- Это же символ интернациональных связей Воронежского госуниверситета. На объекте даже написано: «Пролетарии всех стран, собъединяйтесь!», а неподалеку, на улице Фридриха Энгельса, находятся общежития, в которых проживают иностранные студенты. Кроме того, улица имеет подходящее название. Молекула там совсем не к месту. Логичнее было их поменять, - поясняет Николай Комолов.

«ЧУПА-ЧУПС» У ВОРОНЕЖЦЕВ ОТНИМАЮТ УЖЕ БОЛЬШЕ ВОСЬМИ ЛЕТ»

О замене «чупа-чупса» говорили еще в 2009 году. Тогда на месте древней крепости, где сейчас расположен главный корпус ВГУ, скульптор из Калача Александр Козин предложил установить монумент основателю Воронежа Семену Сабурову. И появиться он должен был к 425-летию города. В 2010-м даже был проведен конкурс среди скульпторов, его выиграл проект столичного автора Андрея Ковальчука. Но реализовать замысел так и не получилось. Этот вопрос несколько раз выносился на обсуждение. Проводили даже заседание городского общественного совета, на котором многие высказались против установки памятника возле вуза, посчитав территорию неуместной. К тому же, на проект были нужны существенные финансовые средства.

Краевед Владимир Елецких присутствовал на этом собрании:

- Я тоже тогда высказался против Сабурова. Там ведь дорога. Ни подойти к памятнику, ни прочитать, что на нем написано, ни цветочки положить. Но и «чупа-чупс» мне никогда не нравился. Даже во время учебы в ВГУ не мог понять, зачем они его сюда влепили. А вообще прежде чем что-то сносить, надо подготовить конкретный проект, найти деньги на него, а уже потом выносить на обсуждение, - рассказал Владимир Леонидович.

Тема сноса городской достопримечательности вновь поднялась в связи со столетним юбилеем ВГУ. Только вот один нюанс. О замене объекта руководство вуза говорит как о деле решенном, но ведь далеко не все согласны на такой шаг.

Возмущенные сотрудники университета решили провести свой опрос, в котором за несколько дней уже приняли участие порядка 600 человек. И 76% считают, что достопримечательность нужно оставить на своем законном месте.

- Это история! Объект, который стал одним из самых узнаваемых символов Воронежа. Как можно от него избавиться? - сетуют они.

Николай Комолов тоже считает, что демонтаж достопримечательности не должен быть самоцелью.

- Если «чупа-чупс» убирать, то уж точно не для того, чтобы просто освободить место. На кольце должен появиться красивый градообразующий памятник. На мой взгляд, это должен быть памятник Сабурову - основателю крепости. Такой же позиции придерживаются представители союза художников, - добавил Николай Комолов.

А как вы считаете, достопримечательность нужно снести или оставить?