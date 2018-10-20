Константин Кинчев: Меня особо не за что припечатать

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-20T09:26:12+03:00

На гастролях в Воронеже лидер «Алисы» рассказал, сколько будет еще выступать, тяготит ли его статус легенды и кого любит из рэперов

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Красное на черном: 2000 воронежцев в Event-Hall отметили юбилей группы «Алиса». Весь 2018-й коллектив посвятил 35-летию. Воронежские фанаты подготовились: нарядились в черное, запаслись тематическими шарфиками и принесли флаг. Полотнище с логотипом «Алисы» реяло над танцполом весь концерт, не опускаясь ни на секунду. За два часа человек-эпоха Кинчев, по-прежнему подтянутый, энергичный, будто 35 ему, а не группе, исполнил все культовые композиции. И на бис вышел, не разочаровал.

Константин Кинчев в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А после концерта «Комсомолка» поговорила с легендой рока о цифрах, возрасте, актуальной музыке.

СКОЛЬКО ВЫСТУПАТЬ? НУ СМЕРТЬ ОСТАНАВЛИВАЕТ ВСЕХ

- Константин Евгеньевич, группе 35 лет. Как, по-вашему, у коллектива должен быть конечный возраст? Еще 35 лет забабахаете? Или скажете, условно говоря, вот еще лет пять - и все? - поинтересовалась "Комсомолка" у рокера.

- Ну смерть-то останавливает всех. Никто ее не минует. Но пока дышим - играем. Все так делают - и те, кто рано ушли, и кто поздно.

- Какой вы видите группу «Алиса» через 10 лет?

- Не знаю. Если будут силы - буду стоять на ногах, не будет сил - буду сидеть на стуле.

- Вы себя 35-летней давности помните? О чем мечтали?

- Это группе уже было 10 лет. 10 лет черно-красного безумия. 10 лет как один день.

- Покорить большие сцены мечтали? В Америке, скажем.

- Мы вообще не мечтали о том, чтобы кого-то покорить. Мы сразу вышли на сцену - и весь мир у нас в руках!

СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА У МЕНЯ НОЛЬ

- В свое время и Цой, и Бутусов признавались, что на них повлияло ваше творчество, а молодые музыканты и сейчас об этом говорят. Как вы себя чувствуете в статусе легенды?

- Да я в этом статусе нахожусь всю сознательную жизнь.

- Это напрягает или вдохновляет?

- Да ровно к этому отношусь. Я так живу. Не так, как живут все. Но я по-другому и не жил. Я не знаю, как по-другому.

- А вы пользуетесь этим статусом?

- Да нет его у меня, в том-то все и дело. Вы говорите «легенда», а при этом статуса у меня никакого нет. Социального статуса у меня ноль. То, чем я занимаюсь, я работой назвать не могу. Это приятное времяпрепровождение - всю жизнь. А с другой стороны, это соленый труд. Все соткано в жизни из парадоксов. Социального статуса никакого я не добился, не заслужил, да и не стремился к нему никогда.

- Жаль, рок-артистам не присваивают звания народных.

- Для этого нужно прогибаться, ходить и просить, нижайше кланяться, играть нужные концерты. Я бы не хотел. Спасибо, не надо.

- Фильм про Цоя «Лето» смотрели? Понравился?

- Не смотрел. И не хотел. Поэтому ничего по этому поводу сказать не могу.

Константин Кинчев в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ГОВОРЮ, ЧТО ДУМАЮ, ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЭТО ВЫГЛЯДИТ ЧУДОВИЩНЫМ

- Вы недавно стали гостем передачи ВДудь. Почему согласились на интервью, вы же очень редко их даете?

- Меня убедили промоутеры. Мол, надо, потому что у нас тур, 35-летие, надо по всем городам собирать площадки, а для этого нужно куда-то прийти. И я пошел на поводу. И не жалею.

- Юрий согласовывал с вами вопросы до интервью?

- Нет.

- Что-то осталось за кадром, о чем вы жалеете, что не показали?

- Да нет, он практически все показал. Немного больше было в нашей беседе о религии, там он чуть подрезал. Наверное, это правильно. Сделал все достаточно деликатно. С другой стороны, меня особо не за что припечатать. Я говорю то, что думаю, не кривлю никогда. Для некоторых это выглядит чудовищным.

Я ЖЕ РЕТРАНСЛЯТОР

- Евгений Хавтан когда у нас был, сказал, что самая сегодня прогрессивная и актуальная музыка - рэп. А вы как считаете? Как относитесь к этому направлению?

- Хорошо. Но не ко всем исполнителям. Кое-кто из наших мне нравится. Иностранных я вообще не понимаю, как можно слушать - музыки там нет, а что говорят - непонятно. Наш рэп за слова нравится. Есть еще ритмически интересные фигуропостроения. Мне из нашего рэпа нравится Саграда (Соль земли).

- Сегодня должна была состояться премьера вашей песни «Пуля», вы ее отменили из-за трагедии в Керчи. Вы не находите в этом что-то мистическое?

- Дождется она своего времени и места в альбоме.

- В творчестве «Алисы» были моменты, которые сбылись по событиям нашей страны?

- Да все. Я же ретранслятор. Транслирую то, что потом неожиданно возникает.