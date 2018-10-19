Пьяный водитель, уставший водитель, беспечный водитель и другие орудия убийства

19 Окт. 22:32 2018-10-19T22:46:37+03:00

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На базе воронежского института МВД прошел краш-курс от ГИБДД. Будущим охранникам правопорядка, рассказали о том, что становится причиной случайных смертей, размазанных по лобовому стеклу судеб, раздавленных под колесами автомобиля надежд.

фото: пресс-служба МВД

«Сначала я не знал, что это мои близкие,» - Андрей Судаков, командир взвода ОБДПС по Воронежской области

Это было десять лет назад. Тогда Андрей был инспектором по пропаганде. Он получил сообщение от дежурного о том, что в 40 км от Воронежа произошла авария. Машина вылетела в кювет. Андрей отправился туда.

- Тогда я еще не знал, что это мои близкие. Я приехал на место ДТП. Когда я увидел пострадавших, я понял, что помогать уже некому. Водитель лежал в одной стороне, джип – в другой. 14-летний парень, сын водителя, в третьей. И только жена и мать этих людей металась от одного к другому, истерически визжала. Помочь можно было только ей. Видеть ее было страшно и больно.

Авария, о которой рассказывал Андрей Судаков, произошла, потому что водитель сутки работал, прежде чем сел за руль. Он был очень уставшим.

- Этого можно было избежать. Если бы отец сказал сыну: «Кирилл, пристегнись». А Кирилл бы ответил: «Папа, отдохни, ты устал». Они могли бы жить сейчас.

Три года жена погибшего болеет онкологией. Его дочь заканчивает в этом году школу. Рядом с ними нет их близких, которые так нужны в эти тяжелые времена.

«Водитель играл в шашечки, играл со смертью», - Александр Пуляхин, спасатель.

Летом этого года на улице Ленинградской произошла авария, которую Александр помнит как сейчас:

- По прибытии на место мы обнаружили страшную картину. Лобовое столкновение двух машин. Мы даже не сразу поняли, что это «Лада Гранта» и ВАЗ 2114. Водитель «Гранты» висел по пояс в окне. Он получил такие травмы, что не смог выжить. Со второй машиной было еще страшнее. Удар пришелся на пассажирскую сторону. Молодая девушка вылетела через лобовое стекло. Ее окровавленное тело лежало в пяти метрах от автомобиля. Она скончалась на месте.

Водителю ВАЗ 2114 тоже не повезло. От удара рулем ему сломало грудную клетку. Его ноги раздробило. Но он подавал признаки жизни. Александр вместе с другими спасателями вытащил его из машины и передал медикам.

- Потом я узнал, что он скончался в реанимации, не приходя в сознание, - рассказал Александр. - Этого ДТП могло не быть. Водитель «Лады Гранты» просто играл в шашечки, играл со смертью.

«Водитель играл в шашечки, играл со смертью», - Александр Пуляхин, спасатель.Фото: Анна ПОПОЛИТОВА

«Мама и папа. Им было по 25 лет. Девочке – 4 года. Виновник ДТП остался жив,» - Тимур Болотов, фельдшер Центра медицины катастроф.

- Был вечер, мы уже отдыхали после тяжелого трудового для. Вдруг резкий звонок и крик диспетчера: массовое ДТП на трассе М4, скорая не справляется. Очень много пострадавших.

На место аварии выехало три машины Центра медицины катастроф. Медики разобрали себе цели и поспешили спасать пострадавших. Тимур подбежал к ближайшей разбитой машине. Уже издалека он увидел, что молодой парень на водительском сидении лежит на руле и не шевелится. Рядом стонет девушка, лицо у нее изрезанное и окровавленное.

- Я сразу понял, что водителю помочь мы не сможем: парень мертв. Когда мы начали доставать девушку, мы заметили движение на заднем сидении. Там была девочка. Она почти не пострадала – только мелкие порезы. Она была в детском кресле. Это ее и спасло.

Девочку передали спасателям и начали вытаскивать из машины девушку – ее нога была раздроблена и зажата металлом. Когда ее укладывали на носилки, от спасателей вырвалась девочка. Она кричала: «Мама, мама! Что с тобой? Поговори со мной!» Тимур успокоил ребенка, сказал, что мама просто спит. Времени мало, пациентку грузят в машину, подключают аппаратуру и везут в областную больницу. Девушка быстро теряет кровь: оказывается, пробито легкое. Девочка едет в этой же машине на переднем сидении.

- Мы приехали в больницу, где нас уже ждала шоковая бригада, и передали им пострадавшую. В больнице мы, если честно, выдохнули – успели, - признается Тимур Болотов. – Девочка, которая приехала с нами, сидела в приемном отделении. Я забирал каталку, когда она ко мне подошла. Она спросила: «Доктор, а где мои мама и папа?» Что сказать про папу – я не знал. Но про маму говорю: «Все в порядке, ее забрали доктора. Все будет хорошо».

Врач делает паузу и говорит:

- Эту вещь я ношу с собой уже почти три года. Я не смог ее вернуть, да и не очень-то хотел. Она напоминает мне о ценности жизни. – Тимур достает из кармана игрушечную обезьянку. – Девочка сказала: «Это Даша. Отдай ее маме. С Дашей маме будет не так страшно». Я, не представляя, что я делаю, пошел к операционной. Мне на встречу вышла бригада. На мой вопросительный взгляд они только помотали головой: не сумели, не спасли. Мама и папа. Им было по 25 лет. Девочке – 4 года. Виновник ДТП остался жив. В крови у него было 1,8 промилле алкоголя. Стрелка спидометра навсегда застыла на скорости 160 км в час.

«Мама и папа. Им было по 25 лет. Девочке – 4 года. Виновник ДТП остался жив,» - Тимур Болотов, фельдшер Центра медицины катастроф.Фото: Анна ПОПОЛИТОВА

«Порой я ненавижу взрослых,» - Татьяна Козлитина, врач-нейрохирург.

- Я детский врач. И порой я ненавижу взрослых. За их беспечность и безответственность перед детьми. Ведь не трудно, сажая ребенка в автомобиль пристегнуть его как положено, потратить на это несколько минут. Ведь это спасет ему жизнь. Не пристегнутый на заднем сидении ребенок ударяется обо все выступающие части салона или вылетает из автомобиля через лобовое стекло. При этом родители, сидящие на переднем сидении и пристегнутые, могут не пострадать.

Татьяна рассказала о еще одной распространенной детской травме, которая с каждым годом становится все более распространенной. Мать с младенцем на руках садится на заднее сидение. В случае аварии или просто резкого торможения тело матери подается вперед и она раздавливает ребенка весом собственного тела. В таком случае ребенок получает тяжелейшую черепно-мозговую травму. Такие дети, как правило, не выживают.

«Порой я ненавижу взрослых,» - Татьяна Козлитина, врач-нейрохирург.Фото: Анна ПОПОЛИТОВА

- Конечно, самые тяжелые травмы случаются на трассе, - рассказывает Татьяна. - Это связано с большой скоростью. Пострадавших доставляют в ближайшую районную больницу. Там нет нейрохирурга. Мы выезжаем к ним на машинах центра медицины катастроф. И тут мы сталкиваемся с очень неприятным явлением. Когда спецмашине с включенными световыми и звуковыми сигналами не уступают место на трассе. Нам приходится выезжать на встречную полосу. Мы рискуем жизнью ради спасения незнакомых нам людей. Почему мы так делаем? Потому что время – основной фактор при тяжелой черепно-мозговой травме. Наступает отек головного мозга, который нарастает с каждой минутой. В конце концов достигается точка невозврата. Когда что бы мы не делали, все будет бесполезно. Даже если пациент будет жив, он будет в вегетативном состоянии. Это сложно не столько пациенту, сколько его близким. Уступите дорогу скорой, от нашей скорости зависит ваша жизнь.