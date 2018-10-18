«Если мы знаем студента в лицо, он не вызовет подозрений»

СЕГОДНЯ 18:10 2018-10-18T18:12:49+03:00

Чтобы тебя пропустили в вуз, нужно показать документы и сказать, к кому пришел. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Турникеты и три очаровательные женщины пожилого возраста в небольшой, обшитой пластиком комнатке. Пропускная система в воронежском филиале Московского гуманитарно-экономического института такая же, как и в большинстве местных вузов. Пройтись по нескольким учебным заведениям города мы решили после трагических событий в Керчи.

- У нас тут все серьезно. Если кто-то чужой без пропуска, турникет красненьким горит. Чтобы мы ему открыли, нужно показать документы, рассказать, к кому пришел. На досмотр у нас нет никаких полномочий. Если уж совсем человек подозрительный или не хочет предъявлять удостоверение личности, грубит, тогда мы вызывает начальство вуза. Они уже разбираются, что с ним делать, - рассказывают вахтерши.

После событий в Крыму кардинальных мер в плане безопасности в институте принимать не стали.

- Распоряжение было только устное. Руководство утром сказало, чтобы мы внимательнее ко всем относились. Но мы и так тут блюдем. Тревожная кнопка на всякий случай есть. Если что - нажмешь, и вот уже такие большие мужички в камуфляже с автоматом появятся (сотрудники ЧОПа, - ред.). Однажды она у нас случайно сработала, так мы понять еще не успели, что произошло, а мужички приехали, спрашивают: «Что такое?» - добавляют женщины-охранники. - А своих студентов мы знаем. Видим постоянно. Они и так проходят. Поэтому если тот парень в Керчи четыре года ходил в этот техникум, учился там, понятное дело, что его никто не остановил и не проверил.

«Человек с документами - проходи»

Кардинальных мер по усилению безопасности в школах после теракта в Керчи не приняли.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

В школе № 8, которая расположена на Московском проспекте, на вахте одиноко сидит мужчина. Правда, тоже уже пожилого возраста, а не здоровенный ЧОПовец. Турникетов нет. Пройти может каждый, кто предоставит паспорт или другой удостоверяющий личность документ.

- Новых распоряжений не было. Как записывали всех посетителей в журнал, так и записываем. Вот система видеонаблюдения у нас есть. Еще тревожная кнопка выведена. Мне ее никогда активировать не приходилось. Досматривать я никого не могу. Пришел человек с документом - проходи. Нет - вызовем к входу учителя или завуча.

Охранник рассказывает, что после событий в Керчи родители не оказались встревожены больше обычного. А также пояснил ситуацию с турникетами.

- Разговор о них идет давно. Руководство хочет поставить, но все деньги, деньги. Откуда их взять? И по телевизору говорят, что надо безопасность повысить, но средства? Так что, когда их установят - неизвестно. Разве что кто-нибудь неожиданно денег даст…

Но оказывается, желающие помочь есть. И как ни странно этими людьми являются родители.

- Меры безопасности в школе оцениваю не очень. Хотя раньше отсутствие турникетов никогда не напрягало. Возможно, просто потому, что я сама по себе спокойная. Но хотелось бы, чтобы усилили охрану. Думаю, родители у нас в классе точно сдали бы деньги на систему безопасности. Тем более если школа скажет - никто не откажется, - делится одна из мам.

«Вахта - это не бабушка, которая сидит и вяжет»

На входе в Воронежский государственный промышленно-экономический колледж нас встречают вахтер и дежурный преподаватель. Выясняем, что студент с подозрительным предметом в сумке внутрь не попадет.

- Проверяем каждого ребенка, - отрезает Зинаида Алексеевна. - Прошу показать рюкзачок, чтобы посмотреть, что несут...

- Некоторые ребята говорят: «Ну что вы, не знаете меня что ли? Я тут уже четыре года». Но тот парень из Керчи тоже, кажется, был четверокурсник... – говорит Михаил Васильевич.

Его коллега-вахтер продолжает:

- Большинство спокойно показывают вещи, - в подтверждение этих слов заходящий в колледж студент без всяких просьб раскрывает рюкзак. - А другие со мной шутят: «Мы таблетки несем!». Пускай шутят, но это для их же безопасности.

Учащиеся промышленно-экономического колледжа показывают при входе содержимое рюкзаков.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

А вот самим студентам такие порядки не по нраву:

- Это просто вымораживает, - с улыбкой признается один из парней, которого мы встретили у входа.

- Да, проверка не всегда нравится, но это важно, - стряхивая сигарету, добавляет второй.

Владимир Бугрим, замдиректора по учебно-воспитательной работе, поясняет:

- У нас есть такая рекомендация полиции: не только регистрировать чужих пришедших людей, но и осматривать вещи. Наша Зинаида Алексеевна - человек общительный и волевой, поэтому по утрам на входе безропотно выстраивается очередь. В одной руке - студенческий билет, в другой - раскрытый рюкзак.

Мы спросили: как изменят меры безопасности после событий в Керчи?

- Вопрос сегодня обсуждался на утреннем совещании у директора. Планируем приобретение ручного металлодетектора. Пока такой вариант, а не рамка. Но и на ручной средства нужно искать... Также будем решать вопрос с дежурством ЧОПа у входа. Хотя скажу так: нынешняя вахта решительно отличается от той, что была раньше. Присутствует система безопасности: и камеры (по периметру и внутри их больше 20), и тревожная кнопка, и сигнализация. Вахта - это не бабушка, которая сидела и вязала, а мимо шли все подряд. Если проверим каждого нашего учащегося, то убедимся, что у него с собой есть студенческий билет. На крайний случай, зачетная книжка (если вдруг постирал документ в кармане).

«Неадекватные пытались пройти в школу»

Для полноты картины мы связались еще с несколькими учебными заведениями.

Школа № 91 расположена на окраине Воронежа, более того - в районе Машмет c его неоднозначной славой. Отношение к вопросам безопасности здесь особенное.

- У нас пропускная система, на вахте сидит сотрудник, который следит за порядком и отслеживает изображение с камер, установленных по периметру здания, - рассказал Юрий Крылов, заместитель директора. - Установлена рамка металлоискателя и «тревожная» кнопка.

Однако случаев, когда бы они реально пригодились, к счастью, не было.

- Случалось, конечно, что кто-то из неадекватных посетителей пытался пройти в школу. Тогда вахтер вызывает кого-то из руководства, - продолжает Юрий Евгеньевич. - Например, выхожу и сам улаживаю ситуацию.

В здание факультета среднеспециального образования ВГТУ, по словам его администрации, посторонний тоже может пройти только по звонку в деканат и при наличии паспорта.

- Учащиеся и педагоги минуют турникеты с помощью электронных пропусков, - рассказала нам Светлана Сергеева, декан факультета СПО ВГТУ. - Если приходит кто-то посторонний, охранник звонит мне и получает разрешение. При этом человек должен показать паспорт. Иначе - никак.

Учебные заведения оснащены камерами видеонаблюдения.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Детсад: домофон по группам и магнитные замки

Охрану дошкольных учреждений Воронежа усилили еще несколько лет назад после случаев похищения детей в России. Сегодня садики огорожены «глухими» заборами и переведены на пропускной режим.

- На воротах нашего учреждения установлен домофон с кнопками на все группы (а их больше десяти) и вахтера, - рассказала «Комсомолке» Наталья Макаренко, заведующая детсадом комбинированного вида № 33. - На дверях в здании - магнитные замки. Учреждение находится на круглосуточной охране. Территория садика контролируется с помощью видеокамер, изображение с которых транслируется на мониторы у вахтера. Кстати, оборудование в этом году обновили.

КСТАТИ

Кто и как должен охранять школы и детсады

Корреспонденты «КП» связались с управлением образования Воронежа и выяснили, как в принципе должны быть защищены городские школы и детсады. В администрации рассказали, что все наши учебные заведения имеют паспорт антитеррористической защищенности, предусмотренный федеральным законодательством. Этот документ включает в себя наличие ограждения вокруг школы, «тревожной кнопки» (при ее срабатывании приезжают сотрудники вневедомственной охраны), видеонаблюдения и физической охраны (сотрудников ЧОПа или школы). Те же требования предъявляются и для детских садов.

За их выполнение несет ответственность школа или садик. При этом родители могут сами выбирать, будет ли обеспечивать безопасность вахтер, которого наймет учебное заведение, или сотрудники ЧОПа. Правда, на второе папам и мамам придется потратиться. Собственно, как и на установку турникетов, если они этого хотят.

Стоит также отметить, что полицейские не обязаны обеспечивать безопасность школ. Правоохранители помогают лишь поддерживать общественный порядок по заявке учебного заведения во время массовых мероприятий, например выпускного или последнего звонка.

Турникеты есть не везде.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

ОФИЦИАЛЬНО

Из-за трагических событий в Керченском политехническом колледже департамент образования Воронежской области поручил всем руководителям учебных заведений провести дополнительные профилактические мероприятия по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников.

Во всех организациях проверят охрану и работу систем оповещения. А детям и педагогам напомнят о необходимости соблюдения правил.

Например, о том, что:

- необходимо обращать внимание на подозрительных людей,

- на предметы, любые подозрительные мелочи. Сообщать о них сотрудникам правоохранительных органов (телефоны дежурных служб: Управления МВД России по Воронежу- 255-57-22; регионального ГУ МВД - 251-12-16), в оперативный штаб (222-98-76), в единую дежурно-диспетчерскую службу Воронежа (222-33-12, 222-33-15 или 112 с мобильного телефона), дежурному УФСБ РФ по Воронежской области - 255-04-44);

- не принимать от незнакомцев пакеты и сумки, не оставлять свои вещи без присмотра;

- обращать внимание на «забытые» предметы: чемоданы, сумки, портфели, свертки, книги и пр.

ЦИФРЫ

По данным на 1 сентября, в нашей области, включая Воронеж, 854 школы (сюда же входят гимназии и лицеи). Такое же количество детских садов. 52 средних профессиональных образовательных учреждения, 28 вузов и 681 организация, реализующая программы дошкольного образования.