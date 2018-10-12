Пятеро неизвестных пытали воронежского депутата и его семью

СЕГОДНЯ 17:04 2018-10-12T17:13:53+03:00

С собой преступники унесли 500 тысяч рублей и драгоценности на крупную сумму

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Прокуратура взяла под контроль расследование дела о разбойном нападении на депутата Воронежской областной Думы, исполнительного директора "ЭкоНиваАгро" Александра Рыбенко. Правоохранители раскрыли подробности происшествия.

Пятеро неизвестных мужчин ворвались в дом депутата, где он находился с женой и сыном, примерно в 00.30. Александр Рыбенко спокойно спал, как вдруг услышал крики жены. Когда депутат открыл глаза, то увидел пятерых молодчиков и наставленный на него пистолет. Дальше начался настоящий кошмар. Депутата и членов его семьи начали избивать, потом их связали. Налетчики требовали выдать, где Рыбенко хранит деньги. Как рассказывают в прокуратуре, преступникам удалось украсть 500 тысяч рублей и ювелирные изделия на кругленькую сумму.

Нападавших сейчас ищут. Заведены сразу два уголовных дела. Одно - по факту разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере. По этой статье злоумышленникам грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы. Второе - по факту хищения с угрозой применения оружия. Наказание - аналогичное.

Справка "КП"

Александр Рыбенко – исполнительный директор компании "ЭкоНиваАгро". В Воронежской областной Думе работает заместителем председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций, также является членом комитета по аграрной политике. В 2017 году задекларировал доход в 31,3 миллиона рублей. Владеет тремя домами (365, 91 и 72 квадратных метра), тремя земельными участками площадью 3100, 2250 и 100 квадратных метров, а также автомобилем "Тойота Лэнд Крузер". В собственности жены нежилое помещение - 670 квадратных метров, автомобиль Лада-2121, автокран, в ее пользовании находится земельный участок площадью в 5641 "квадрат". Супруга Рыбенко в прошлом году заработала 700 тысяч рублей.