Визажист звезд Сергей Турчанинов: «На «Модном приговоре» шокировал Хромченко, сделав макияж пальцами!»

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-15T16:56:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На выставке «Стиль и красота» в Expo Event-Hall с мастер-классами побывал известный визажист Сергей Турчанинов. Он гримирует звезд для телепроектов – работал с Полиной Гагариной, Тимати, Евой Польна, разрабатывал макияж для команды артистов шоу «Я» Филиппа Киркорова, которое король эстрады привезет в Event-Hall 13 ноября. «Комсомолка» расспросила мастера о моде в косметике и тонкостях работы с артистами.

ЕЛЕ УБЕДИЛ ЭВЕЛИНУ ХРОМЧЕНКО

- Сергей, что сейчас модно в макияже?

- Я всегда говорю: в макияже моды нет. Что вам идет, то и модно. Но если говорить о тенденциях, то это все металлические цвета. Недавно одна вредная дама на моем мастер-классе спросила: «Почему вы не говорите про модные цвета, объявленные институтом Пантон?». А у меня сидит девушка скандинавской внешности, белая-белая. Я делал ей макияж «Елизавета». И та дама рассказывает мне, мол, сейчас моден цвет «огородная кучерявая капуста», а вы не используете! Чтобы вы знали, это зеленый с оливковым. Я говорю, давайте попробуем. Умываю девушку и наношу на нее трендовые цвета по моде. Получилось что-то странное. В моде может быть короткая юбка, но если у дамы кривые ноги, то ей категорически нельзя ее носить. Тенденции в макияже - то же самое. Что кому идет. Если вы себя уверенно чувствуете в синей помаде и красных тенях, и вы можете в таком виде прийти в банк, где работаете, ну тогда окей. Два-три года назад был очень моден «макияж без макияжа», визажисты очень от этого устали. Хотя это считается высшим пилотажем - сделать так, чтобы вы выглядели цветущими без видимых косметических приемов. Этого добиться очень сложно. Сейчас, слава Богу, возвращается цветовая история. Из прошлого сезона остаются стрелки, широкие брови, а в остальном будем играться с цветами металлик.

- Вы практикуете макияж пальцами, чем он хорош?

- Так экономно, как пальцами, ни кисточкой, ни спонжем средство не нанесешь. Лет шесть назад я был приглашен экспертом в программу «Модный приговор». И как раз делал там макияж пальцами. И глубоко уважаемая мной Эвелина Хромченко проявила неудовольствие. Хотя я показал, что обработал руки антисептиком. У нас с ней начался напряженный диалог. Я объяснял, что тактильное соприкосновение с клиентом, которого ты уже давно знаешь, допустимо. Мы тогда с ней немного поспорили, а буквально через полгода, самая известная визажистка в мире - Бобби Браун запатентовала такую технику, как «пальцевый макияж». И сейчас на самых известных показах Недель моды визажисты, которые работают руками с минимальным использованием кистей, считаются очень крутыми! В итоге Васильев тогда за меня заступился, и в конце Эвелина сказала, мол, нужно быть таким специалистом, как Сергей, чтобы делать такой макияж.

ВРЕМЕНИ НА НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА У МЕНЯ НЕТ

- Расскажите о самых распространенных ошибках в визаже?

- Все очень индивидуально. Например, когда у девушки «рыбий глаз» с опущенным уголком, а она делает стрелку, ее глаз как будто вообще сползает. Либо у девушки крупный нос, и она насмотрелась интернет-уроков, что нужно хайлайтером или консилером высветлить спинку носа. Она это делает, и ее нос еще больше становится. Брови широкие не всем идут. Или дамы элегантного возраста с гусиными лапками под глазами покупают сухой хайлайтер и их усугубляют, когда нужно маскировать их кремовой текстурой. Неправильно румяна наносят - от уха до носа..

- Какими лайфхаками можете поделиться или народными средствами?

- Времени запаривать ромашку или кукурузные рыльца у меня нет. Но если говорить о бюджетных лайфхаках, такие в моем арсенале все же есть: иногда я пользуюсь морковным кремом за 63 рубля из «Пятерочки». Он хороший тон дает коже.

- Как вы относитесь к уколам красоты. И можете ли намекнуть клиентке, что они ей нужны или, наоборот, что перебор?

- К уколам отношусь очень хорошо. Когда у человека перебор, стараешься это технично скрыть кисточкой. Если у девушки большие губы, я ей наношу матовую помаду спокойного цвета. Были клиентки, которые спрашивали: «А перламутровой нет?». Я говорю: нет. Но есть и те, которым ты нанес матовую помаду, а она все равно в итоге использовала перламутровую. А про проблемы с ходу не скажешь. Зачастую люди сами спрашивают, они же видят, как я выгляжу, мне, например, 42 года, я работаю много, в прошлом месяце у меня были постоянные перелеты, четыре страны, восемь городов. Я могу зайти в самолет с патчами на лице, и неважно, как на тебя смотрят. Но, конечно, инъекции я делаю.

- А с какого возраста нужно начинать делать инъекции?

- Все индивидуально. У меня есть клиентка, она начала колоть ботокс с 16-ти. Кто-то за голову берется, но у нее реально был «порез» на лбу, такая физиологическая особенность мимики. Ей кололи более легкий, мягкий препарат. Но все это надо делать по показаниям, а не с ума сходить. К счастью, время огромных губ проходит. Правда, сейчас все помешаны на нарощенных ресницах. Я всем своим подругам, сестре говорю, что это выглядит неестественно. Я один раз видел, как это сделано культурно, интеллигентно и так, что не видно «приклеенности». Лично я делаю ламинирование ресниц, не наклеиваю.

- Поделитесь секретами экспресс-макияжа, когда у девушки есть всего 10 минут.

- А у русских девушек всегда есть всего 10 минут. В одной руке сумка, в другой ребенок, у уха - телефон. В первую очередь, важно нанести на лицо крем или сыворотку. Это то, с чего нужно начинать. Кожа должна быть подготовлена. Это правильно подобранный тональный крем или база под тональный крем. Базу можно наносить и под тон, и под пудру… Еще, конечно, это тушь и нужный цвет помады. С помощью нее, кстати, можно сделать и румянец. Потому что румянец - это самый важный отличающий момент на лице дамы, который придает ей свежесть и молодость в любом возрасте.

Сергей Турчанинов.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КИРКОРОВ НИКОГДА НЕ ЛЕЗЕТ С СОВЕТАМИ К ПРОФЕССИОНАЛАМ

- 13 ноября Филипп Киркоров привезет в Event-Hall свое шоу «Я», над которым вы работали в качестве мейкап-стилиста. В чем была сложность?

- Мне когда по телефону сказали: «Мы вам звоним от Драгоне и Филиппа Киркорова…», голос мне показался очень похожим на моего товарища, который меня часто разыгрывает. А я знал, что начинается тендер, что попасть работать в шоу «Я» хотят все… Но оказалось, это не розыгрыш. Меня порекомендовал Валентин Юдашкин, с которым я 15 лет дружен, я работал с ним лично и с его Домом моды… Самым сложным было то, что вся продюсерская группа - испанцы и французы - никто не говорил по-русски! Самым легким было работать с Филиппом. Он великий артист, и никогда не лезет с советами к людям, которым ставит задачи. Киркоров полностью доверяет гримерам, стилистам, продюсерам. Передо мной продюсерский центр поставил задачу с нуля сделать грим для 70-ти артистов. Это была очень долгая, трудоемкая работа. Вообще с иностранцами работать очень нелегко, с русскими договориться гораздо легче. У иностранцев идет борьба за каждый миллилитр краски! Кроме того, мне прислали столько бумаг, где все было прописано посекундно. Кроме того, что мне нужно было придумать грим, по контракту я должен был за 48 часов обучить всех артистов краситься, потому что они ехали в тур без меня и должны были делать себе грим самостоятельно. Косметика была куплена специальная, она тестировалась на сцене: действо идет 3,5 часа под софитами, грим не должен потечь. Сложнее всего грим у девочки-клоуна. На нее надет латексный костюм, парик, она полностью выбелена, много блесток… Было сложно, но интересно!

Шоу Киркорова.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Еще вы работали с Тимати. А что вы ему гримировали?

- Я был персональным гримером Тимати на проекте «Хочу к Меладзе». Там было много селебрити - Ева Польна, Пресняков, и к каждому артисту был прикреплен визажист. Я работал с Тимати. У любого человека, который бреется наголо или носит шапки, кепки, разница между цветом лица и головы очень заметна, перед съемками над ней нужно работать. Далее - груминг. Это ухаживающие процедуры для мужчин. Раньше мужики возмущались: «Как? Ты меня будешь красить?». А сейчас невесты приходят и говорят: «Сделайте что-нибудь с лицом моего мужа, он вчера хорошо погулял на мальчишнике! Сейчас-то уже множество приспособлений для мужского макияжа, а раньше ничего этого не было. Ломали голову, как сделать хоть что-нибудь при отсутствии мужской косметики.

- Известно, что у Тимати не очень простой характер. Каким он вам показался клиентом?

- Да нормальный мужик! Со всеми можно найти общий язык. За всю мою 15-летнюю практику мне это не удалось лишь один раз: когда женщина начала хамить, я просто собрал свой чемоданчик и ушел. Она считала себя мега-звездой, а я считаю, что звезды - на небе. Я сейчас без сарказма говорю. А так у меня ни с кем не происходит конфликтов. Да, у Тимати есть свои сложности в силу популярности. Артисты же все несчастные люди, по большому счету: нормально нигде не пройдешь, не съешь бутерброд.

- А он не отказывался от каких-то вещей?

- Сначала отказывался. А потом мы поговорили, и он согласился с нашими рекомендациями. Самое главное - уметь общаться с людьми. У меня есть клиентка, которая до последнего жует яблоко, даже когда я уже стою перед ней с помадой в руке. Но мы много лет знакомы, и я уже привык к особенностям работы с ней. Мы вижажисты - как психологи. Есть у меня такие клиентки, которые начинают рассказывать мне про своего мужа, про какие-то личные проблемы. Девушки то плачутся, то веселятся, а мы, визажисты, их слушаем, воспринимаем, поддерживаем.

ХОЧУ ПОРАБОТАТЬ С АРБЕНИНОЙ

- А с Полиной Гагариной как работалось?

- С Полиной мы познакомились миллион лет назад на «Новой волне» в Юрмале, она еще была брюнеткой с длинными волосами. Потом мы встретились на «Хочу к Меладзе», я не был ее гримером, мы просто друг друга выручали. Съемки шли с утра до ночи. Тогда один гример ушел, второй оставался на подхвате. Она классная, сумасшедший трудоголик, очень человечная, и когда гадости про нее пишут, я очень переживаю.

- А какой вам она больше нравится, брюнеткой или блондинкой?

- Полина - красавица в любом образе. Тогда она была несколько полнее и сама себе не нравилась. То, кем она себя сделала сейчас, это сумасшедший труд!

- С кем из звезд вы бы хотели поработать?

- С Арбениной. Знаю, она непростой человек. Мне нравится, что она делает. Нравится, как она сейчас выглядит - как ее покрасили. Ей идет минимализм, а я знаю, как его классно сделать. Из иностранных звезд хотел бы поработать практически со всеми.

РАССКАЗЫВАЛ ЮДАШКИНУ ПОШЛЫЕ АНЕКДОТЫ

- Как вы познакомились с Валентином Юдашкиным?

- Когда я выучился во французской школе макияжа, это совпало с 25-летием творчества Сергея Зверева. Там я получил боевое крещение, чуть не поседел. А потом была неделя моды в Москве. Я когда модель красил, так волновался, я же перфекционист, а дизайнер уже бесился. После этого я вышел из гримерки отдышаться. И тут такой фарт. Пробегала мимо блондинка: «Вы гример? Надо груминг сделать, берите косметику!». И она меня привела к Валентину Юдашкину. Это оказалась Марина Юдашкина. Я когда красил Юдашкина, от волнения начал ему рассказывать пошлые анекдоты. Но сделал его неплохо. Он не любит, чтобы косметику было видно. Он попросил оставить телефон. Мне через неделю перезвонили. И вот уже 15 лет мы сотрудничаем. Слава богу, он пережил свою серьезную болезнь. Он такой молодец - жизнелюбивый, семьялюбивый, эмоциональный, глубокий - я таких больше не встречал. И, безусловно, талант. Знаете, как он рисует? Он ластиком не пользуется - рисует без исправлений.

- А забавные истории в вашей практике были?

- Я работаю с пуховкой на пальце. Лайфхак такой. С этим связана смешная история. Была коллаборация ювелирного бренда Chopard и Элтона Джона. Они представляли брошку. Я не должен был там работать, но заболел другой визажист и меня срочно позвали. Конечно, я к такому заказу не был готов, правда, мой чемодан с косметикой у меня с собой был, там у меня собрано все. Задача была - гримировать представительницу Chopard, афроамериканку. Сложный макияж. Так вот я надел медицинскую маску - и к ней. Она от меня отпрянула, переводчику что-то начала говорить. Я ему объясняю: я в маске, потому что впервые общаюсь с клиентом, а работать надо на интимном расстоянии. Тогда она благосклонно приняла. Скульптурирование я сделал. Перешел к глазам, а у нее сложнейший случай - выраженный «рыбий глаз». Надо хорошо прорисовывать, а у меня руки дрожат от волнения. Тогда я надел на мизинец пуховку, прислонил через нее руку к лицу клиентки, «зафиксировался» так и давай кисточкой работать. Когда закончил, она сказала, что с разными работала визажистами, но чтобы так круто, гигиенично - через маску, через пуховку - ни разу такого не было. Мол, Россия ее поразила!