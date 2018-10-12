14 октября – Всемирный день стандартов

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-12T09:33:48+03:00

Полноценное экономическое сотрудничество между государствами не может обойтись без разработки и применения единых международных стандартов, поэтому ежегодно во всем мире празднуется Всемирный день стандартов

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Этот праздник ставит целью привлечь внимание всех людей к проблемам, связанным с созданием единых для всех стандартов, ведь десятки тысяч по всему миру свою жизнь и профессиональное мастерство этой необходимой работе.

В 1946 году, когда на многих территориях царила разруха после второй мировой войны и страны нуждались в новой продукции, 14 октября в Лондоне состоялась конференция, в которой участвовали 65 представителей из 25 государств.

На конференции единогласно было принято постановление о создании Международной организации по стандартизации (ISO). Сегодня 162 страны имеют национальные организации по стандартизации, входящие в состав ISO.

Всемирный день стандартов отмечается мировым сообществом с 14 октября 1970 года. С тех пор дух сотрудничества, воплощенного во Всемирном дне стандартов, распространился и на другие организации глобального масштаба: в его подготовке и проведении кроме членов ISO стали принимать участие также Международная Электротехническая Комиссия (IEC) и Международный Телекоммуникационный Союз (ITU).

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Празднование Всемирного дня стандартов каждый год посвящено определенной теме, которая выбирается совместным решением руководителей всех трех глобальных организаций ISO, IEC и ITU. В текущем году праздник проводится под девизом:

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».

Промышленная (индустриальная) революция – это смена технологических укладов с последующим резким скачком производительности и ростом экономики.

Первая промышленная революция (конец XVIII – начало XIX вв.) обусловлена переходом от аграрной экономики к промышленному производству за счет изобретения паровой энергии, механических устройств, развития металлургии.

Вторая промышленная революция (вторая половина XIX в. – начало ХХ в.) связана с изобретением электрической энергии, внедрением поточного производства и разделением труда.

Третья промышленная революция (с 1970 г.) привела к применению в производстве электронных и информационных систем, обеспечивших интенсивную автоматизацию и роботизацию производственных процессов.

Четвертая промышленная революция или Индустрия 4.0 (термин введен в 2011 году в рамках немецкой инициативы) характеризуется созданием глобальных промышленных сетей, Интернета Вещей, аддитивных технологий (3D принтеры), синтеза пищевых продуктов, самоуправляемого транспорта, биотехнологии, генной инженерии, искусственного интеллекта, переходом на возобновляемые источники энергии, переходом от металлургии к композитным материалам.

Так же как стандарты играли ключевую роль 250 лет назад во время первой промышленной революции, они будут играть важнейшую роль и в четвертой.

Четвертая промышленная революция создала новые технологии, которые размывают традиционные границы между физическим, цифровым и биологическим мирами. Расширение границ взаимодействия людей и вещей оказывает влияние на нашу производительность, объемы торговли и коммуникацию в такой же степени, как появление паровой энергии изменило методы производства и образ жизни во многих странах во время первой промышленной революции.

В XVIII веке переход от ручного труда к машинному привел к необходимости разработки стандартов в целях обеспечения взаимозаменяемости деталей машин и организации массового производства необходимых компонентов.

Сегодня стандарты также играют ключевую роль при переходе к новой индустриальной эпохе, так как без них были бы невозможны стремительно происходящие изменения. Новые стандарты, разработанные ISO, IEC и ITU, должны обеспечить совместимость и взаимодействие для скорейшего внедрения инновационных технологий в производство и распространения их во всем мире.

По мере того как все вещи в нашей жизни связываются между собой цифровыми технологиями, возрастает уязвимость таких данных. Внедрение международных стандартов является эффективной мерой для обеспечения безопасности и минимизации рисков.

Четвертая промышленная революция уверенно внедряется во все сферы нашей жизни, но, для того чтобы использовать весь ее потенциал на благо общества, необходимо разрабатывать соответствующие стандарты.

Национальный орган по стандартизации Российской Федерации - Росстандарт принимает активное участие в разработке международных стандартов, путем участия в работе технических комитетов по стандартизации ISO.

В конце сентября 2018 года в Женеве состоялась 41-я Генеральная Ассамблея Международной организации по стандартизации. Российская делегация во главе с руководителем Росстандарта Алексеем Абрамовым приняла участие в ряде мероприятий, определяющих стратегические направления деятельности в международной стандартизации на ближайшую перспективу.

Как отметил в своем выступлении на заседании Генеральной Ассамблеи ISO Алексей Абрамов: «Проактивная (то есть опережающая) международная стандартизация становится одним из ключевых факторов завоевания технологического лидерства на внешних рынках и выявления национальных чемпионов. Главным вызовом для себя мы видим наращивание своих компетенций в разработке международных стандартов. Это позволит вывести наши технологические компании на новый уровень глобальной конкурентоспособности».

В Российской Федерации усилиями технических комитетов по стандартизации (в том числе ТК 182 «Аддитивное производство», ТК 194 «Киберфизические системы», ТК 497 « «Композиты, конструкции и изделия из них», ТК 700 «Математическое моделирование и высокопроизводительные вычислительные технологии») разработаны национальные стандарты, направленные на повышение эффективности работ на всех этапах создания и эксплуатации высокотехнологичной продукции, минимизации затрат на жизненный цикл и оптимизацию управления цепочкой поставок. Сегодня федеральный фонд документов по стандартизации насчитывает около 32 тысяч стандартов при общем уровне гармонизации с международными и зарубежными документами по стандартизации в 50 %.

Стандартизация и стандарты успешно выполняют роль гаранта безопасности, совместимости, качества продукции и услуг в любой стране мира, ускоряют развитие экономики, способствуют внедрению инновационных технологий и обеспечивают устойчивое развитие общества.

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Координирующим органом в сфере стандартизации в нашем регионе является Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области» (ФБУ «Воронежский ЦСМ»), укомплектованный новейшим эталонным и испытательным оборудованием, разносторонними информационными ресурсами, специалистами высокой квалификации. Центр постоянно развивается и способствует решению стоящих перед предприятиями и организациями задач в области стандартизации, обеспечения единства измерений и подтверждения соответствия. В качестве полноправного члена технического комитета по стандартизации ТК 001 «Производственные услуги» ФБУ «Воронежский ЦСМ» активно участвует в проведении экспертизы проектов национальных стандартов по тематике, закреплённой за ТК 001.

Специалисты центра оказывают информационно-консультационные услуги по вопросам технического регулирования, стандартизации, метрологии и сертификации, осуществляют обеспечение предприятий и организаций официальными документами по стандартизации для формирования и актуализации фондов нормативных документов.

Центр эффективно взаимодействует с правительством Воронежской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, промышленными предприятиями, научными и образовательными учреждениями, общественными организациями и средствами массовой информации. Специалисты центра и в дальнейшем будут активно сотрудничать с коллегами (стандартизаторами и метрологами) на промышленных предприятиях и в организациях, оказывать им действенную помощь и поддержку в решении вопросов, входящих в их компетенцию, а также принимать непосредственное участие в подготовке студентов воронежских ВУЗов, обучающихся по специальностям «Стандартизация и метрология», «Стандартизация и сертификация».

Отмечая Всемирный день стандартов, поздравляем с профессиональным праздником специалистов в сфере стандартизации и метрологии, отдающих свои силы, энергию и энтузиазм любимой профессии и желаем новых достижений в их необходимом и ответственном труде, веры в свои силы и в будущее, реализации новых идей, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и благополучия.

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