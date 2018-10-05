Воронежец о покорении плато Шумак: «Если ты кого-то сегодня не спас, то завтра уже не спасут тебя»

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-05T16:22:18+03:00

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На высоте 1558 метров в горах Восточного Саяна на реке Шумак находятся одни из самых труднодоступных источников. Говорят, в давние времена охотник из местных племен гнался в этих горах за оленем. Стрелой мужчина ранил животное. Олень из последних сил бежал и упал в грязь… Но как только живительная влага коснулась раны, самец уже абсолютно здоровым вскочил и умчался прочь. Так и был раскрыт целебный эффект источников Шумака.

Минувшим летом загадочное и манящее плато Шумак покорила группа воронежцев-экстремалов. Среди них был и Алексей Болховитинов, врач-эндоскопист больницы скорой медицинской помощи №1. До этого 49-летний Алексей поднимал на вершине Эльбруса флаг с гербом Воронежа, раскрывал тайны перевала Дятлова, а в этот раз – прошел по следам самого Чингисхана!

Фото предоставлено героем публикации

«От нас бы ничего не осталось»

Первым делом воронежцы долетели до Иркутска. Этот город стал отправным пунктом приключения. Потом почти 400 километров группа проехала на машинах до Сухого Ручья – села в Бичурском районе Бурятии. Следующие 170 километров нужно было идти уже пешком.

- По этому маршруту раньше ходил дядя Саша Козобродов, один из старейших туристов Воронежа. Он нам и рассказывал про плато и дал военные карты. Мы их перефотографироли, и где-то они нам даже помогли. Плюс ко всему мы посмотрели фильмы – стало интересно. Вот мы и пошли. Почему бы и нет? – говорит Алексей Болховитинов.

Поход длился 13 дней: с 31 июля по 12 августа. Путники шли, ориентируясь на замыкающего человека. Они договорились: замыкает цепочку человек, который не выдерживает темп. На него и ориентировались, чтобы он находился в пределах видимости и слышимости.

Фото предоставлено героем публикации

- От села мы стартанули сначала через лесистый участок, потом вышли на горное плато, перемахнули через перевал. Так мы оказались на легендарном плато Шумак, - рассказ Алексея можно уместить в несколько секунд. Но разве такая история передает дух легендарного места, про которое снят ни один фильм?

Всю дорогу воронежцев преследовал дождь. Когда пришло время выбирать для очередной стоянки, перед путешественниками открылась ровная поляна. Казалось бы, почему не остаться там? Никто впоследствии так и не смог ответить, почему путники вместо этого забрались на какой-то бугор.

- Повезло, - констатирует Алексей. – Помню, прозвучало что-то похожее на гром. Этот звук длился секунд 15. Мы уже начали думать: «Что же это за гром такой?» Где-то секунде на 25-ой бугор под нами зашевелился, и палатки чуть не упали. С утра мы были очень рады. Дело в том, что ночью рядом с нами, буквально в ста метрах, сошел камнепад. Если бы мы стояли на том месте, где выбрали изначально, от нас бы ничего не осталось.

Фото предоставлено героем публикации

Стиснув зубы

Сам перевал воронежцы переходили в сумерках. Только они забрались на перевал, как через 15 минут тучка подошла, сначала пошел дождик, потом уже дождь с градом, температура упала до +7. Из-за тумана видимость было метров на десять.

- По незнанию мы пошли через перевал в лобовую, по тропе, по которой обычно ходят, по хорошей погоде любители пощекотать нервы. Лошадиная тропа – более плавная, более пологая. А мы пошли по тропе, которая идет с большим уклоном. Скальник был достаточно мокрый. Порода, что называется, подтекала. Уступы становили скользкими, как будто их намазали мылом, - делится Алексей Болховитинов.

Когда путники выползли из тумана на пологий участок, они увидели, что среди камней лежали скелеты лошадей. Был там и достаточно свежий лошадиный труп, которому от силы – неделя или две.

- У нас в группе был возрастной новичок, человеку 65 лет – это доктор, который решил перевернуть свою жизнь на 180 градусов. Впервые в жизни он решил бросить городской спокойный образ жизни и отправиться в поход. Стиснув зубы, он нес рюкзак в 30 килограммов. И ему все очень понравилось, - говорит наш собеседник.

Фото предоставлено героем публикации

Представьте: практически ночь, туман, ливень. Один из участников группы пошел искать место для стоянки. Еще двое немножко отстали. Алексей, как капитан, отправился за ними.

- Я в тумане стал искать наших и увидел, что их приютили в своем микролагере ребята, совершенно нам незнакомые, из Иркутска. Более того, они помогли и еще одной паре – эти мужчина и женщина из Ижевска сильно замерзли, у них уже наступило переохлаждение, - делится впечатлениями воронежец. – Ребята из Иркутска дожгли остатки своего газа. Раздали остатки продуктов. То есть выбрали все до дна, чтобы спасти совершенно незнакомых людей. Это, конечно, было удивительно. В большом городе такое редко встречается. А там – дикие места. Если ты кого-то сегодня не спас, то завтра уже не спасут тебя.

Когда нужно чудо

По легенде именно к источникам Шумака после сражений приходил Чингисхан залечивать раны. В этом легендарном месте более ста источников – горячие и холодные, родоновые, сероводородные и минеральные. Рядом расположены каскадные водопады, реликтовые растения, которые занесены в красную книгу.

- Мы пришли на сам Шумак в ночи. Думали, куда же встать. Ведь первый раз там. И тут встречаем ту самую пару из Иркутска. Они сказали: «Идите к нам! У нас самое лучшее место», - рассказывает Алексей. - Оказывается, там три линии источников. У нас же было единственное зимовье, которое находилось внутри плато. Остальные зимовья и стоянки расположены вокруг. Мы фактически находились внутри источников.

Алексей Болховитинов пока ходил под дождем по можжевеловым зарослям разорвал себе в кровь все ноги. Но за два дня, благодаря ванночкам из источников, ни одной раны не осталось.

Фото предоставлено героем публикации

- На маршруте мы встретили новозеландца Дейва. Ему около 70 лет. Он сказал, что кроме России для него больше не существует стран для путешествий. Ему очень понравилось наше воронежское сало, - говорит Алексей.

Оказалось, что иностранцы вообще часто приезжают на плато Шумак. Конечно, они не идут пешком – прилетают на вертолетах. Частые гостьи здесь женщины, на которых официальная медицина «махнула рукой» в плане заведения ребенка.

- Год максимум два, то есть всего несколько путешествий, - и ребенок появляется в семье, - делится Алексей Болховитинов. - Я с одним голландцем-ювелиром разговаривал. Он говорил: «Нам официально сказали, что детей не будет. Успокаивали, не переживайте, давайте делать ЭКО». Но он услышал про Шумак и привез туда жену. Через год он уже привез туда определенную денежную сумму в качестве благодарности.

Вот такое невероятное это место – плато Шумак. Алексей Болховитинов дал несколько советов для тех, кто тоже хочет оказаться у легендарных источников. По деньгам – дешевле идти пешком. Хотя если брать гужевой транспорт, то есть ехать на лошадях, выходит увлекательнее. Больше эмоций! Вариант №2: если вам не хочется трястись на лошади, из Иркутска раз в неделю летает вертолет и отвозит желающих на плато.