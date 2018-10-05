Воронежцев приглашают на пробную интернет-перепись населения

СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-05T15:24:03+03:00

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С 1 по 10 октября проходит всероссийский этап Пробной переписи населения. Воронежцы, как и все жители России, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru), могут самостоятельно «посчитаться» - то есть заполнить электронные переписные листы.

Если же к вам лично придет какой-то переписчик – значит, вас пытаются обмануть. В 2018 году в нашем регионе собирать информацию будут только в сети.

- У нас есть десять населенных пунктов в девяти регионах, где будет проходить интернет-перепись. Это, например, Алеутский район на Курильских островах и другие. Воронежская область не вошла в этот список. Но все россияне призваны потренироваться и переписать себя, а также свою семью, - подчеркнул Сергей Гриценко, заместитель руководителя Воронежстата.

О чем же будет спрашивать в этот раз? Вопросы сохранились с 2010 года: нужно указать, пол, возраст, профессию, место жительства и некоторые другие детали вашей жизни. Но есть и новшества.

- Изменены вопросы об образовании. Не включены вопросы о наличии ученой степени и второй работы, которые задавались в 2010 году. Вопрос о местонахождении работы дополнен вопросами о регулярности выезда на работу, если она находится за пределами населенного пункта. Включен вопрос о готовности приступить к работе, если ее предложат респонденту. Добавлен вопрос о наличии регистрации в помещении, в котором он постоянно проживает. И еще один вопрос о том, проживал ли более года в других странах, - подчеркнула Надежда Воронова, начальник отдела статистики населения и здравоохранения.

Если вы хотите «переписаться» - то вам нужно примерно полчаса свободного времени. За это время вы, скорее всего, успеете указать все и о себе, и о других членах семьи.

- Мы гарантирует конфиденциальность информации. Это даже надежнее, чем перепись на бумаге. В 2002 году у нас был абсурдный случай: переписчик потерял портфель. На сайте госуслуг никто ваши данные не потеряет, - уверяет Сергей Гриценко. - Перепись ставит задачу – собрать общие данные. Это не разведывательные и не оперативные данные.

Зачем нужна пробная перепись? По ее результатам будут предложены пути оптимизации бюджетных расходов на Всероссийскую перепись населения, которая пройдет в 2020 году. Внедрение технологий позволит существенно сэкономить. В прошлый раз, в 2010 году, только в Воронежской области пришлось обучать 10 тысяч переписчиков.

А зачем вообще переписываться? На итоге переписи опять же ориентируется, когда возникают какие-либо социальные вопрос: например, где же строить новое образовательное или лечебное учреждение.

- Когда наш город был признан миллионником, пошли соответствующие субсидии. Область по-другому задышала. Если же численность по результатам переписи уменьшится, то многих каких-то преференций мы можем лишиться, - подчеркнул Сергей Гриценко.

P.S: На официальном сайте «пробнаяперепись.рф» (www.ppn2018.ru) появилась тематическая онлайн-игра, призванная повысить информированность жителей России о сроках, этапах, процедуре и задачах проведения Пробной переписи населения.