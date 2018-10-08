Землю и здания воронежского бизнесмена на 135 млн. рублей отобрали по поддельной доверенности

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-08T17:06:51+03:00

Оказалось, что у нас никто не застрахован от того, что в любой момент его недвижимость может стать добычей аферистов [фото]

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В понедельник, 8 октября, Советский районный суд вынес приговор по делу одного из местных нотариусов. Его обвиняли в оформлении подложной доверенности на два земельных участка в Рамони площадью 10000 и 40000 квадратных метров, а также на склад и нежилое помещение на улице Карпинского. Вся эта недвижимость принадлежит воронежскому бизнесмену. Стоит она 135 миллионов 810 тысяч рублей.

По данным следствия, 24 сентября 2014 года нотариус оформил ту самую доверенность, которая стала причиной скандала. Как он это сделал, есть две версии: обвинения и самого юриста.

По версии нотариуса, к нему пришел некий мужчина, очень похожий на бизнесмена, и еще один гражданин, на которого и была оформлена доверенность. Никаких сомнений у него якобы не возникло, и бумага была составлена.

А вот у обвинения другое мнение. У следствия есть сомнения, что близнец бизнесмена вообще существовал. Графологическая экспертиза показала, что подпись виртуального двойника предпринимателя была сделана тем самым гражданином, на которого оформили достоверность. К слову, он – личность весьма характерная для подобных дел, человек с асоциальным поведением. Корыстная заинтересованность была у него и у загадочного лица, не установленного следствием. С большой долей вероятности можно предположить, что именно этот персонаж задумал эту аферу и едва ее не осуществил.

Действительно, мужчина лишь чудом не лишился практически всей своей недвижимости. Он нанимал земснаряд для намывки песка и у работяг узнал, что как хозяин его участка к ним уже обращался другой человек. Бизнесмен пошел в Росреестр, и тут узнал, что вообще на всю его недвижимость кто-то наложил лапу.

По словам предпринимателя, он сразу обратился в полицию. И лишь на две недели опередил аферистов, которые уже перепродали и землю, и склад с нежилым помещениям новым владельцам. Еще немного, и они бы продолжили цепочку сделок с имуществом предпринимателя, которую потом уже практически невозможно было бы распутать. Тем не менее бизнесмену пришлось доказывать, что его недвижимость принадлежит ему, а не какому-нибудь дяде, больше года. В итоге свое кровное предприниматель вернул, но из-за этих треволнений заработал сердечное заболевание.

- После этого я просто хотел, чтобы этот нотариус больше никого не обманул. Хотя много раз уже думал бросить это дело, - поделился предприниматель.

В итоге суд приговорил нотариуса к штрафу в 120 тысяч рублей. При этом судимости на нем нет – срок давности по этой статье истек еще два года назад. Однако с дальнейшим занятием нотариальной деятельностью у мужчины могут возникнуть большие проблемы. Скорее всего, она вообще будет невозможна. Потому нотариус не собирается оставлять судебное решение без апелляции.

- Конечно, буду обжаловать, - сказал он.

Что касается гражданина, на которого оформили доверенность, он получил маленький срок. Годик он сидит в местах не столь отдаленных, скоро уже выйдет на свободу.

Судья Наталья Ильченко признала нотариуса виновным и оштрафовала на 120 тысяч рублей.Фото: Юрий КОЗЛОВ

В сухом остатке: бизнесмен, не терявший паспорта и никому постороннему его надолго не дававший, то есть, поступавший осмотрительно, все равно стал жертвой аферы. Похоже, единственный выход для людей, у которых есть какая-то недвижимость, - регулярно обращаться в Росреестр с просьбой подтвердить, что у их имущества нет нового хозяина. Абсурд? Да. Но, похоже, только так можно быть спокойным за свое имущество.