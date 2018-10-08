«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Удивительный Хопёр»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-08T16:03:11+03:00

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В начале сентября «Комсомольская правда» запустила для школьников конкурс «Удивительный Хопёр» от Благотворительного фонда Уральской горно-металлургической компании «Дети России». Поучаствовать в интернет-викторине могли ребята от 7 до 15 лет. Школьники должны были продемонстрировать свои знания об одной из самых красивых рек России – Хопре, а местами - проявить смекалку.

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- О конкурсе я узнала от родителей, - рассказывает одна из участниц Валерия Евстегнеева. – Я не раз бывала на Хопре, когда приезжала в гости к бабушке - она живет в Воронежской области. Мне нравится эта река, поэтому очень захотелось поучаствовать в конкурсе.

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На первом этапе школьники отвечали на 12 вопросов об экологии или истории Прихоперья.

- На некоторые вопросы ответов я не знал, – признается Данила Титов. – Поэтому обращался за помощью к родителям. Но они мне помогли лишь с парой вопросов, на остальные я отвечал всё-таки самостоятельно. Кстати, после первого тура – продолжает Данила, - мне захотелось еще больше узнать про Хопёр и Прихопёрье.

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При большинстве правильных ответов ребята попадали во второй этап, где от них требовалось включить фантазию и сочинить четверостишие. Свои конкурсные работы они выкладывали на сайте «Комсомольской правды». Лучшие стихотворения про Хопёр определяли с помощью открытого интернет-голосования. Оно проходило с 3 по 28 сентября. В итоге финалистами стали 7 человек.

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Наибольшее количество баллов получили четверостишия Мешковой Влады (12 лет), Евстегнеевой Валерии (12 лет), Муренцева Артёма (13 лет), Балуевой Ариши (7 лет), Титова Данилы (12 лет), Дьяконовой Кати и Саши Елисеева.

- Я попросила своих подружек голосовать за меня, – рассказывает финалистка конкурса Влада Мешкова. – Сначала только они голосовали за меня, а потом подключились практически все одноклассники. Мне было приятно, что они решили меня поддержать. Так что я была им очень благодарна, когда вышла в финал конкурса.

Жюри должны были выбрать победителей в трех возрастных категориях: от 7 до 9 лет, от 10 до 12 лет и от 13 до 15 лет. Но после оценки творческих работ эксперты приняли решение наградить всех финалистов.

- Я сочинил стих быстро, - говорит один из победителей конкурса Артём Муренцев. – Немного мне помогла мама. Она подсказывала, как лучше сделать рифму. Видимо, хорошо получилось, раз за меня голосовали.

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За свои творческие работы ребята получили памятные грамоты и призы от Фонда «Дети России»: книги, рюкзаки, сертификаты в кинотеатр «Спартак» и, конечно, сладкие подарки.

Поясним, что тема конкурса - река Хопер и Прихоперье - была выбрана не случайно : именно в этих местах, в Новохопёрском районе, УГМК занимается разработкой уникальных сульфидных медно-никелевых месторождений.