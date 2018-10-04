2018-10-04T17:18:51+03:00
Общество

Отопительный сезон в Воронеже - 2018: Почему котельные запускают в начале потепления

Горожане снова будут платить за обогрев улицы?
Елена ФЕДЯШЕВА
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Всю следующую неделю в Воронеже будет до +17Всю следующую неделю в Воронеже будет до +17Фото: из архива «КП»
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Во вторник, 2 октября, мэр Воронежа Вадим Кстенин подписал постановление о начале отопительного сезона 2018 года. Согласно документу, с момента его утверждения в течение недели теплоснабжающие организации и коммунальные службы города обязаны запустить котельные и отладить системы для работы.

Первым делом, как всегда, отопление подают на объекты социальной сферы: детские сады, школы, вузы, больницы и поликлиники. По данным на вечер среды, батареи заработали почти в 72% таких учреждений.

Днем на улице будет + 17

В многоэтажки тепло начнет поступать с 5 октября. По иронии судьбы именно с этого дня синоптики прогнозируют на территории региона продолжительное потепление.

- С 6 октября наша область окажется во власти антициклона, который придет с юго-востока и будет стоять на месте, как минимум, десять дней, - рассказал нам начальник Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. - В этот период в Воронеже будет солнечно, а дневная температура поднимется до +17.

Если при этом в квартирах еще и заработают батареи, горожане будут изнывать уже не от холода, а от жары. Причем такая картина наблюдается, за редким исключением, ежегодно. Учитывают ли чиновники при пуске тепла прогнозы погоды? Этот вопрос мы адресовали в мэрию.

- По существующим нормативам отопление дают после пятидневного похолодания, когда среднесуточная температура не поднимается выше +8, - напомнили в городской администрации. – Но в последние годы мы больше ориентируемся на социальный запрос: даем отопление, когда начинают поступать массовые обращения от населения. Тем более что точных длительных прогнозов не дает ни одна метеослужба.

По этой причине, говорят чиновники, с метеорологами они не сотрудничают. Кроме того в мэрии уточняют: начало отопительного сезона - это еще не собственно отопительный сезон, а точка отсчета для наладки оборудования для запуска тепла. В этот момент тепловики разогревают котельные, а каждая конкретная УК решает, открывать ли ей заглушки на своих домах.

На полноценный запуск отводится две недели

- С момента подписания мэром постановления на запуск отопления по нормативам отводится две недели, - уточнил наш собеседник. - Если 5 октября начался отопительный сезон, это вовсе не означает, что уже 6 или даже 10 октября во всех квартирах будут греть все батареи.

Кроме того, чиновники напомнили, что жильцы каждого конкретного дома могут принять решение о приостановке отопления. Для этого нужно оформить решение общего собрания и подать заявление в свою УК или напрямую в теплоснабжающую организацию. Процесс этот, понятно, длительный. Погода тем временем может и измениться.

Что касается теплоснабжающих организаций, то им ранний пуск выгоден. С этой даты жильцам выставляют счета. А куда пойдет само тепло – в квартиры или на улицу через открытые форточки, - беспокоит только потребителя, который оплачивает ненужную и при этом дорогую услугу.

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