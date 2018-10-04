Мальчик, учивший финансовой грамотности Максима Галкина: "Малый бизнес в Воронеже чувствует себя не очень"

СЕГОДНЯ 18:22 2018-10-04T18:25:02+03:00

Михаил Князев в свои восемь лет рассуждает как опытный банковский консультант [фото]

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Восьмилетний Михаил Князев снялся в передаче Максима Галкина "Лучше всех" про одаренных детей. Ведущий объявил воронежского третьеклассника как прирожденного финансиста и "грозу всех банков Воронежа". Гость заставил Максима Галкина проглотить язык от удивления, заявив на всю студию:

- Я увлекаюсь банковским делом. С пяти с половиной лет.

- Что же произошло такое в твоей жизни, Мишенька, что ты этим увлекся?! - уже сочувственно вопрошает ведущий.

После знакомства гостю задавали заковыристые вопросы о вкладах и банковских картах, а тот уверенно и со знанием дела отвечал. Команда программы разыграла сценку: юного финансового гения усадили за настоящий директорский стол, на входе в роли секретаря посадили обладательницу титула "Мисс Россия 2006" Татьяну Котову и разместили вывеску с надписью "Миш-банк". Галкин сыграл заинтересованного клиента, который хочет расспросить обо всех услугах "Миш-банка". На вопрос о том, какие виды вкладов бывают, Миша уверенно доложил: "С пополнением, без пополнения и с частичной выдачей". А на вопрос, как будет начисляться процент, если снять часть суммы со счета, без сомнения выдал: "На ту сумму, которая осталась". Разъяснил он Максиму Галкину и то, как можно стать вип-клиентом: "Это зависит от суммы, которая у вас на вкладе. Если на вкладе или на карте небольшая сумма, то вы обычный клиент - массовый".

После этого эфира "Комсомолка" встретилась с мини-банкиром и его мамой Натальей Князевой.

"Сын спланировал свой бюджет, чтобы купить нам с бабушкой торт на 8 марта"

С пяти лет Миша ходит в школу юного банкира в Воронеже: там детей обучают элементарной финансовой грамотности. Его мама рассказала, что работает в банковской сфере, но место работы и должность называть не стала. Род ее занятий уже отчасти объясняет выбор кружка для ребенка. Тем не менее, мы решили уточнить, почему все-таки не фортепиано и не лепка.

- Миша, когда ему было лет пять, ходил с нами оплачивать коммунальные услуги в банк. Ему стало интересно, посыпались вопросы: что вообще такое банк, как тетя-кассир в кабинку попадает, как устроены терминалы и банкомат.

Тогда мальчика и отдали обучаться финансовой грамотности. Правда, помимо этих занятий парень ходит еще на современные танцы и с трех лет изучает английский язык. Мы просили у Натальи, тратит ли ее сын вообще свои карманные деньги, помнит ли, что они - не самоцель, а ресурс?

- Конечно, Миша копит. У него есть и копилка, и банковская карта, на которой постоянно лежит какая-то сумма. Но как любой ребенок, он любит и тратить. Карманных денег Миша получает в месяц около трех тысяч. Каждый день я даю ему сто рублей, чтобы он мог взять их в школу. И ежемесячно перевожу немного на карту. В школе он ест какие-то булочки или глазированные сырки, за ее пределами покупает журналы, потому что очень любит их. Я объясняю, что если он выйдет из своего бюджета и потратит больше, то в следующий раз получит уже другую сумму. Спускает он обычно не все, что-то откладывает. Например, на восьмое марта он нам с бабушкой подарил на сэкономленные деньги торт.

Мужчину надо с детства учить обращаться с деньгами, считает Наталья, Мишина мама.Фото: Анна ПОПОЛИТОВА

"На миллион я бы купил машину, а на остаток сделал вклад"

Миша пишет в школьную стенгазету. Тому, как он распланировал бюджет, чтобы накопить на торт для мамы на 8 марта, и своему первому опыту самостоятельных покупок он посвятил две "статьи": пусть сверстники перенимают ценный опыт. Чтобы убедиться, что опыт и знания у воронежского третьеклассника действительно есть, мы и сами решили задать ему пару каверзных вопросов:

- Что такое овердрафт?

- Это дебетовая карта с кредитными средствами. К примеру, ты идешь в магазин и покупаешь на 15 тысяч. А на карте у тебя 14, а еще кредитных средств пять тысяч. Ты можешь недостающую тысячу из кредита взять, но потом ее обязательно вернуть.

- Куда бы ты вложил миллион?

- Машину бы купил! А если бы что-то осталось, то, ясное дело, я бы сделал вклад.

- Хорошо ли чувствует себя малый бизнес в Воронеже?

- Не очень.

- Почему?

- Малый бизнес - это очень рискованно. Можно прогореть. К примеру, хочешь ты открыть пиццерию, для этого берешь кредит. Но ведь его придется возвращать! А если у тебя дела не очень хорошо идут, прибыли нет, то возвращать будет нечего. Это называется "прогореть".

Миша - постоянный автор школьной стенгазеты.Фото: Анна ПОПОЛИТОВА

"Я люблю читать. Недавно вот Дюму читал"

Расспросили мы Мишу и о нем самом.

- Как прошли съемки?

- На "Первом канале" мы сначала репетировали, потом пошел прямой эфир. Максим Галкин мне понравился. Еще я познакомился с Танечкой, моей секретаршей.

- Это которая мисс Россия 2006 года?

- Да.

- Чем любишь заниматься?

- Играть в компьютер, мультики смотреть. Мне нравятся "Смешарики", "Зак Шторм". Да мультики вообще все люблю, за исключением тех, где драки там всякие. "Черепашки Ниндзя", например. Читать люблю, очень! Недавно даже Дюму у бабушки читал. Не помню, какую книгу... Где-то страницу прочел. А любимая книга у меня "Незнайка на Луне"!