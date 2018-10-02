Приведем область в порядок

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-02T15:37:57+03:00

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О том, какие мероприятия ждут жителей региона, рассказала на еженедельной планерке в правительстве области врио руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Галина Смирнова.

Она доложила губернатору, что по традиции основной упор будет сделан на уборку листвы, мусора, приведение в порядок газонов и клумб, подготовку зеленых насаждений к зиме. Также особое внимание будет приковано к уборке кладбищ и мест захоронений.

В течение всего месяца департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики будет контролировать ход и качество работ. Субботники пройдут по всей области вплоть до 31 октября.

Кроме того, на планерке Галина Смирнова обратилась к государственной жилищной инспекции Воронежской области с просьбой привлечь к субботникам организации, которые управляют многоквартирными домами, а также жителей самих домов.

Александр Гусев напомнил, что сроки проведения уборки обязательно должны корректироваться с учетом погоды. Кроме того, глава региона поручил более активно привлекать к субботникам жителей Воронежа.

– Мы должны с управляющими компаниями, ТСЖ, ТОСами работать и доносить до жителей важность этих мероприятий, – подчеркнул губернатор.