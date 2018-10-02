2018-10-02T13:51:24+03:00
Спорт

В Воронежском марафоне победили муж и жена Ручниковы

Они быстрее всех пробежали 42 километра от Чернавского до Северного моста
Олег КУЗНЕЦОВ
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Бегать пришлось в сильные дождь, но участников это не смутило.Бегать пришлось в сильные дождь, но участников это не смутило.Фото: предоставлено организаторами.
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29 сентября 2018 года состоялась очередная серия забегов в рамках проекта «Воронежский марафон». Более полутора тысяч участников не испугались дождя и пришли на дистанциях 3 км; 10 км; 21,1 км; 42,2 км.

Действительно, погода в этот раз не порадовала теплом и ярким солнцем. Дождь и ветер испытывали участников на прочность, многие в шутку перед стартом назвали эти забеги заплывами. Но даже непогода не помешала празднику бега состояться.

Официально 42 км в нашем городе проводился впервые именно под эгидой «Воронежского марафона». И именно в Воронеже эта дистанция заявлена организаторами как самая быстрая в России: на прохождение был установлен временной лимит 4.22. Символичную игру с «четверткой» и «двойкой» можно заметить и в количестве участников марафона — 42 человека.

Стартовали участники на Адмиралтейской площади, бежали вдоль Воронежского водохранилища: мимо Чернавского моста до Северного и обратно. А «марафонцы» преодолели четыре таких круга. Боролись участники забегов не только между собой и с погодой, но и за призовой фонд, который в этот раз составил 150 000 рублей.

Триумфаторами марафонской дистанции стали супруги Ручниковы - Егор и Мария. Александр Ольков и Светлана Аплачкина стали победителями полумарафонской гонки. Самыми быстрыми на 10-километровом забеге оказались Андрей Стрижаков и Мила Немченко. А Александр Осадченко и Анастасия Сукочева показали лучшее время на самой короткой, но весьма сложной трехкилометровой дистанции: ведь на этом забеге участников было гораздо больше, чем на остальных.

Уже стало традицией, что «Воронежский марафон» не только красочно организует забеги, но и уделяет особое внимание экипировке, символике и медалям. В прошлый раз награда была в виде буквы «В», в этом — в виде буквы «О». Нетрудно догадаться, какое слово постоянные участники забегов смогут собрать.Как обычно, зрителей, которых не отпугнула плохая погода, ждали конкурсы, подарки от партнеров и море позитива.

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