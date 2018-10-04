2018-10-04T16:27:28+03:00
Звезды

От Кореи до Молдовы: воронежцам показали национальные костюмы народов со всего мира

К культуре разных стран можно прикоснуться на выставке во ВГУИТ
Анастасия КАРТАВЦЕВА
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Музей открылся 28 сентября.Музей открылся 28 сентября.Фото: Анастасия КАРТАВЦЕВА
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На территории одной только Воронежской области сегодня проживают представители десятков национальностей. Но много ли мы знаем об их обычаях и традициях? Прикоснуться к культуре разных народов можно в Воронежском государственном университете инженерных технологий. Там 28 сентября открылся музей "Национального костюма". В нем собрана коллекция русских костюмов из Воронежской губернии, национальных одеяний Молдовы, Азербайджана, Южной Кореи, народов Дагестана и африканских стран.

Что общего у воронежского и молдавского костюма?

На церемонию открытия пришли представители различных диаспор. Началась она с представления русского костюма. Для поднятия настроения студенты спели частушки под гармонь.

Русский наряд. Фото: Анастасия КАРТАВЦЕВА

Русский наряд.Фото: Анастасия КАРТАВЦЕВА

Следующая экспозиция была посвящена Молдове. Каролина Ветрова, руководитель молдавской общины рассказала, что их национальный костюм вобрал в себя черты костюмов других народов, проживающих по соседству. Так, молдавская юбка чем-то напоминает воронежскую поневу. Кроме костюма в экспозиции было представлено традиционное молдавское блюдо, лепешки с различными начинками - плацинды поале-н брыу.

Молдавский наряд. Фото: Анастасия КАРТАВЦЕВА

Молдавский наряд.Фото: Анастасия КАРТАВЦЕВА

Лезгинка, казахские и африканские песни

Очень ярко была показана экспозиция дагестанского костюма. Сначала перед гостями станцевали лезгинку артисты национального ансамбля "Нур".

Дагестанский костюм. Фото: Анастасия КАРТАВЦЕВА

Дагестанский костюм.Фото: Анастасия КАРТАВЦЕВА

Экспозицию национального костюма Казахстана открыл песней на родном языке Жаныс Акторе, студент первого курса ПМА. Зажигательным было выступление студентов из Нигерии. Они также нарядились в национальные одежды и исполнили песню.

Африканский костюм. Фото: Анастасия КАРТАВЦЕВА

Африканский костюм.Фото: Анастасия КАРТАВЦЕВА

Нарядно выглядят костюмы Азербайджана. Кроме них в азербайджанской экспозиции можно увидеть посуду, макеты традиционных музыкальных инструментов. Народные одеяния Узбекистана хоть и не сочетают в себе столь ярких красок, как азербайджанские, но не менее роскошны! В экспозиции представлены не только праздничные костюмы, но и свадебные. О них рассказала Ибодат Усманова, руководитель «Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев».

Азербайджанский костюм. Фото: Анастасия КАРТАВЦЕВА

Азербайджанский костюм.Фото: Анастасия КАРТАВЦЕВА

Представитель Южно-Корейской общины Игорь Пак рассказал о том, что у него на родине национальные костюмы до сих пор надевают на праздники и на свадьбы. Среди экспонатов музея можно увидеть женский костюм. Сшит он, правда, в России, но все основные национальные элементы учитывались при создании.

Корейский костюм. Фото: Анастасия КАРТАВЦЕВА

Корейский костюм.Фото: Анастасия КАРТАВЦЕВА

Почему важно изучать особенности национальных костюмов разных стран?

Наталья Зацепилина, доцент кафедры туризма и гостиничного дела, рассказала:

«Музей создавался, в первую очередь, для студентов направления сервис и туризм и выпускников школ. Знакомясь с национальным костюмом, человек может приблизиться к культуре народа, которому это костюм принадлежит. А на территории проживает много народов. Мы разные, но мы вместе!» Наталья выразила большую благодарность Национальной палате при губернаторе Воронежской области, представители которой помогли собрать коллекцию.

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