2018-09-26T09:53:41+03:00
Общество

Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google

В Воронеже состоялось второе мероприятие программы «Бизнес класс» от ПАО «Сбербанк» и Google для действующих и начинающих предпринимателей
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Проект проходит в регионе при поддержке Правительства Воронежской области. Тренинг посетили более 180 самых активных участников программы из пяти регионов: Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Рязанской областей. Мастер-класс, рассчитанный на целый день, провел Илья Балахнин, генеральный директор и управляющий партнер Strikh Group. Мероприятие было посвящено способам эффективного управления маркетингом и продажами. Спикер рассказал, как создать бестселлер и какие выбрать инструменты для его продвижения.

На практической части мероприятия участники сформулировали цели и задачи по модели сбалансированной системы показателей, потренировались в построении стратегической канвы по концепции «Голубого океана» и сформулировали сообщения, которые могут лечь в основу позиционирования продукта. Вместе с экспертом предприниматели активно обсуждали, как может небольшая компания конкурировать с бизнес-гигантами на примере местной сети продуктовых магазинов. Даже после девяти часов интенсивной работы участники охотно делились своим мнением и задавали вопросы спикеру.

Мастер-класс завершился презентацией проекта по продаже бижутерии из Китая. Участники серьезно подошли к заданию: проанализировали возможности и трудности для запуска такого бизнеса на рынке, а также определили точки роста.

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- Я обожаю юриспруденцию и руковожу юридической фирмой. До участия в программе “Бизнес класс” я рассматривала свою компанию исключительно как бутиковую, то есть оказывающую специфические услуги для узкого круга клиентов. Проект позволил мне посмотреть шире и увидеть, в каких еще направлениях мой опыт и знания могут быть полезны. На мастер-классах я переосмыслила многие понятия. Например, что значит «товарный чек», «продуктовая матрица» и т.д. Занятия позволили выйти из роли исполнителя и начать думать и действовать как бизнесмен, — говорит участник программы «Бизнес класс» Ольга Филатова, владелец компании по оказанию юридических услуг «Максима».

«Бизнес класс» — это бесплатная федеральная программа развития предпринимательских компетенцией для действующих и начинающих бизнесменов. Проект реализуется в 46 регионах России. В нем уже зарегистрировались более 300 тысяч человек со всей страны, в том числе более 13 тысяч из Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Рязанской областей.

«Бизнес класс» доступен в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Программа курса разработана ведущими российскими экспертами. Все жители России могут бесплатно к ней присоединиться и пройти восемь онлайн-модулей по основным направлениям: маркетингу и продажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, продвижению и стратегии развития, юридическим аспектам, управлению персоналом. Приглашаем зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro и приступить к обучению. Для успешного освоения тщательно отобранного материала понадобится не больше 1-3 свободных часов в неделю.

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