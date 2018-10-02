В правительстве Воронежской области поменяется структура

СЕГОДНЯ 15:06 2018-10-02T15:12:05+03:00

Глава региона взялся за переформатирование правительства области почти сразу выборов. Фото: другой источник.

Об этом рассказал журналистам в ходе пресс-конференции глава региона Александр Гусев в минувший понедельник, 1 октября.

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Губернатор не раз говорил о том, что состав нового правительства области претерпит некоторые изменения. В первый день рабочей недели он достаточно подробно рассказал, что же будет переформатировано.

Так, в экономический блок теперь войдут департамент финансов, департамент экономического развития, департамент труда и занятости, департамент имущественных и земельных отношений, управление по охране объектов культурного наследия, управление по государственному регулированию тарифов и управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Руководитель аппарата губернатора и правительства области будет курировать управление государственной службы и кадров, управление по работе с обращениями граждан, правовое управление, организационное управление, а также функционально этому заместителю будет подчиняться управление делами правительства области,

- Хотя фактически управление делами будет напрямую подчиняться мне. Такое допускается, - отметил губернатор.

В зону ответственности заместителя губернатора, который будет отвечать за взаимодействие с муниципальными образованиями и внутреннюю политику, войдут контрольное управление, управление региональной политики, управление по взаимодействию с военными и административными органами и департамент по развитию муниципальных образований.

Такое распределение полномочий между своими заместителями глава региона назвал "более равномерным".

- Структура еще не утверждена, но мы намерены это сделать. Думаю, что существенных изменений в схеме уже не произойдет, - добавил Александр Гусев.

Губернатор также перечислил подразделения, у которых повысится статус. Так, вместо управлений появятся департамент архитектуры и градостроительства и департамент физической культуры и спорта.

Кроме того, уйдут в отставку врио заместителя губернатора - первый заместитель председателя правительства области Евгений Юрченко, ио заместителя губернатора Юрий Агибалов и руководитель управления по работе с обращениями граждан Василий Пеньков. Таким образом, на какое-то время Александр Гусев останется без заместителей.

Все документы, связанные с формированием новой структуры правительства, планируется подписать 8 октября. Пустующие должности будут заполняться постепенно.

- Считаю, что достаточно быстро должны произойти назначение заместителя губернатора по взаимоотношениям с муниципальными образованиями и региональной политикой и назначение заместителя губернатора - первого заместителя председателя правительства. Это ключевая должность, и срок очень короткий - несколько недель или месяц. В эти же сроки произойдет назначение руководителя представительства Воронежской области при федеральных органах государственной власти, - сказал Александр Гусев.