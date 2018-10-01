Губернатор Воронежской области: "Назначение Евгения Юрченко было моей ошибкой"

СЕГОДНЯ 17:54 2018-10-01T17:55:33+03:00

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Глава Воронежской области Александр Гусев рассказал об очередных изменениях в составе правительства. Он подтвердил слухи о скорой отставке своего первого заместителя, курирующего экономический блок - Евгения Юрченко. Напомним, успешный бизнесмен занял высокое кресло на площади Ленина,1 в апреле этого года. Его назначение стало для многих неожиданностью. Даже ходили слухи, что Юрченко является протеже Дмитрия Рогозина. Впрочем, сам господин Юрченко довольно быстро опроверг все эти домыслы, заявив, что в правительство области его позвал сам Александр Гусев.

- Не будет назначен на должность заместитель губернатора Юрченко Евгений Валерьевич. Мы с ним в конце прошедшей недели еще раз обсудили его увольнение. Остался ли он доволен или нет обсуждением, я не могу судить. Тем не менее это мое решение, я от него ни при каких обстоятельствах не отступлю. Назначение его стало моей кадровой ошибкой. Он успешный человек, который сумел в жизни состояться. Он по-настоящему любит Воронежскую область - наверное, из Москвы переезжать в Воронеж на такую должность не каждый захотел бы. И он имел возможность привлечь в регион финансы, инвестиции, поскольку находился в кругу людей состоятельных, готовых вкладываться. Его проблема характерна для тех, кто переходит из бизнеса на госслужбу - до конца так и не осознал нашу систему, не смог понять, что в его работе главное, какие совещания в текущем режиме он должен проводить, контролировать подведомственные ему структуры. Вот в этом его беда. К сожалению, не получилось у него и значительного притока инвестиций.

НАША СПРАВКА

Евгений Юрченко родился 14 мая 1968 года в Воронеже.

Доктор экономических наук, профессор. Специалист по ценным бумагам.

С 1987 по 1989г. проходил службу в спецназе КГБ СССР в Республике Афганистан.

С 1992г. по 2002 г. занимал руководящие посты в компаниях инвестиционно-банковского сектора - Банк «МЕНАТЕП Санкт-Петербург», «ПромРадТехБанк», Банк «Строитель».

С 2002г. по 2005 г. - Заместитель Генерального директора «Связьинвест» по экономике, финансам и корпоративному управлению.

С 2005 г. по 2007 г. - Заместитель Генерального директора по региональному развитию по слияниям и поглощениям ОАО «Комстар Объединенные ТелеСистемы» (АФК «Система»).

С 2007 г. по 2009 г. - Управляющий Тамбовского отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка России.

С 2009 г. по 2011 г. - Генеральный директор ОАО «Связьинвест» (Госкорпорация общей численностью 380 тыс. сотрудников).

Председатель Советов директоров в компаниях: ОАО «Ростелеком», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Центральный Телеграф», ОАО «Дальсвязь», ОАО «ЮТК», ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «Уралсвязьинформ», Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз».

С 2011г. по 2016 г. - Президент Управляющей Компании «Финансовые Активы».

С 2016 г. по настоящее время - Член Совета Директоров, Председатель Комитета по аудиту «Объединенной авиастроительной корпорации» (ПАО).

С апреля 2018 г. – временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя правительства Воронежской области.

Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, наградами Правительства СССР и Республики Афганистан, Почетным Знаком Правительства Воронежской области «Благодарность от Земли Воронежской».