«Утилизатор» Юрий Сидоренко: «Никто не верит, что я сам чиню машины!»

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-19T21:56:46+03:00

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15 сентября воронежцев с Днем города поздравил ведущий программы «Утилизатор» на канале «ЧЕ» Юрий Сидоренко. Юрий питает слабость к нашему городу не только потому, что снимал здесь выпуск четвертого сезона проекта.

КОГДА ОТРЕМОНТИРОВАЛИ МАШИНУ ОТЦУ ИНВАЛИДА, ОН РЕАЛНО ПЛАКАЛ

- Я с Воронежем связан давно, со времен игры в КВН - с 1992 года, 18 лет им занимался. А у вас в Воронеже проходила первая лига КВН, мы в ней постоянно участвовали. Поэтому я знаю про этот город много чего. У нас даже одна из игр называлась «Воронеж - колыбель российского флота». У меня остались юбилейные медальки того времени. Помню легендарную гостиницу «Брно». Мы когда приезжали на съемки с «Утилизатором», я специально в ней остановился. И было ощущение, что попал в 90-е. Ничего не изменилось! Что-то отремонтировали, но по большей части она такая же, как была в те времена. Я словно попал в прошлое - такая ностальгия! Дежа вю. А город, конечно, поменялся очень сильно. Но люди остались такими же добрыми и отзывчивыми.

- Чем запомнились наши участники? - поинтересовалась "Комсомолка" у ведущего.

- Прекрасные участники. Запомнилась история про машину, которая все время ломалась. Парню купили машину родители. А он хотел другую. И вот она все время ломалась у него. И когда мы повезли ее, она и у нас по дороге тоже сломалась. Взорвали ее потом на полигоне. Мы в программе снимали «Шестерку» и ВАЗ-2115.

- А какая вас история тронула больше всего?

- Синяя «шестерка» из Ставрополя. У владельца ребенок-инвалид, у семьи мало денег. Машину им подарил дядя. Они на ней поехали к морю. Хозяин только права получил и жутко устал, но очень хотел показать море ребенку. И он рассказывал, что когда увидел довольные глаза своего чада, всю усталость как рукой сняло. Мы ему сохранили машину, чтобы она ему долго служила. И когда мы отдавали ему, он реально плакал.

Юрий Сидоренко.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДАМЫ, ПРИХОДЯ В СЕРВИС, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ВЫГЛЯДЕТЬ ДУРАМИ

- Вы на какие машины на улице внимание обращаете?

- В первую очередь, на те, которые плохо сделаны. Еду и вижу: вот там деталь плохо покрашена. Если в машине у кого-то еду, автоматически диагностика начинается, начинаю водителю советы давать…

- А женщины часто у вас совета спрашивают?

- У меня 60 процентов клиентов - женщины. Это уникальные создания. Называют машину «котик» или по именам. Бывает, звонят: «Юра, Настя чихать начала!» Я думаю, какая Настя? Это она про кого? Спросить-то неудобно. Говорю дипломатично: «Какие симптомы?» - «Когда на газ нажимаю…». Уф, ну это она про машину.

- А как женщинам, которые не разбираются в устройстве автомобиля, найти сервис, который не надует?

- Очень сложно распознать. К нам едут со всей Москвы по такому принципу: одна подруга сказала другой - и та тоже приехала. Сарафанное радио - самый надежный способ. Я своим работникам объяснил: мы не деньги зарабатываем, а помогаем людям. Потому что они приезжают с реальной бедой. И мы так помогаем, что все мои ребята получают чаевые от клиентов. Бывает, что чаевые больше, чем стоимость услуги. Мой совет: прислушивайтесь к отзывам о сервисах, наводите справки. А уж когда приехали, не давайте советы слесарям. А то женщины любят приехать и сказать: «У меня шаровая полетела, поменяйте!». Ее поменяют, но вряд ли дело в ней! Женщины, не бойтесь быть в хорошем смысле дурами. Приехали, не надо умничать, говорите просто: «Ой, что-то там дрын-дрын». Это нормально, мастера сразу поймут. Вообще это общий совет, мужики тоже любят поруководить, Мы же все лучше готовим, клеим обои и играем в футбол. С дивана же с пивом виднее. Ты попробуй на поле это сказать, когда от тебя за многие метры игроки, а не с трех камер тебе картинку показывают.

- Кто вас научил разбираться в машинах?

- Никто. Я учился в институте, занимался КВН. Но нужно было где-то зарабатывать деньги. Мои друзья решили открыть автосервис. Это был 1991 год. Все было очень сложно. И меня позвали работать бухгалтером. Они посчитать ничего не могли, а я хорошо знал математику, экономику. Пришел бухгалтером, но в итоге кончилось тем, что мне пришлось крутить гайки. Приятели не очень корректно работали, а так как я ответственный человек, а мне приходилось отдавать машины клиентам, я начал постепенно крутить, разбираться в этом. Стало интересно, потом бизнес поменялся, мы стали восстанавливать наши старые машины и их продавать. Это был 1993 год. Постепенно обучился, а сейчас в Московском автомеханическом институте преподаю автосервис и сервисное обслуживание, веду лабораторные занятия.

- Любую машину можете починить?

- Абсолютно любую, если есть инструменты. Нашу - практически любую.

ВО ВСЕХ ГОРОДАХ НАС ХОТЯТ НАКОРМИТЬ

- Как вас встречают, когда узнают на улице?

- Стал замечать, что часто в метро узнают и начинают лезть в телефон - сверяться с фото в интернете, а потом исподтишка фотографировать. Я говорю: подходи! Но люди сразу делают вид, что ничего не снимали, короче не признаются. Такие смешные вещи. А впервые меня узнала в метро девушка. Она сказала, что программу смотрит ее сын, не мог бы я сделать фото для него? Сейчас когда приезжаем в другие города, совсем другие ощущения, чем раньше: все узнают. Нас много детей смотрят, и даже женщин. Недавно в одном из городов дедушка с бабушкой шли, лет по 80, дед сказал: «О, наконец, увидел вас воочию. Хорошая программа, жена в викторину постоянно играет!». Недавно приехала на съемки молодая мама с ребенком. Ждали нас часа три. Мамочка сказала, что сын очень любит программу и мечтает быть утилизатором. И малец говорит: «Да-да, я уже вопросы готовлю!». Ребенку пять лет! А недавно был очень длинный переезд - из Новосибирска в Омск, 920 километров. Мы по дороге сломались. Я переоделся и полез с водителем менять запчасти. Люди увидели брендированные машины, стали останавливаться, фотографироваться на фоне наших автомобилей и спрашивать: «А где Юра-то?» А я лежу под колесом и говорю оттуда: «Где-где, здесь я!». Все: «А что вы там делаете?». «Как что, тексты пишу новые!». Никто не верит, что я действительно сам чиню машины. В общем, я со всеми перефотографировался, люди спрашивали, чем могут помочь. Везде нас хорошо встречают. Это заканчивается программа на полигоне, а начинается она во дворах. И везде нас встречают хлебом-солью, хотят накормить-напоить. Там же мужики в гаражах!

- Вы, получается, бывалый путешественник, всю страну объехали.

- За границей был один раз - в Турции сто лет назад. Впечатления самые яркие. Нам только одно не понравилось - заскучали по детям. А так я поучаствовал во всех мероприятиях. Когда я уезжал, аниматоры плакали: «Как же мы теперь без тебя!». Я реально был звездой отеля - участвовал во всех конкурсах, выиграл «Мистер отеля», станцевал лучше всех танец живота. Все были в восторге, но все равно мы очень соскучились по своим детям. За границу надо ехать, либо ходить по всем барам, либо что-то смотреть, я так считаю. Я вообще дачник. Обожаю дачу. Для меня приехать туда и что-то строить - это удовольствие, а не обуза. Жена в огороде ковыряется. В этом году наконец-то нашел рассаду сортовых помидоров - семенных, не гибридных, настоящее «Бычье сердце», они реально очень вкусные. Хотя я не успел попробовать - уехал на съемки по стране. Это удивительно. Я доволен этими поездками. Мне обидно, что я на грибы не попал в Кемерово, там пошел белый груздь. Места подсказали, но далеко надо было ехать, а у нас график. А так я бы рванул в лес собирать. Отдал бы местным жителям посолить. Я уверен, их бы потом мне передали. У нас скоро программа превратиться в «Поле чудес». В Туле нам огромный пряник принесли. Все хотят нам что-то подарить. Это очень приятно. Это значит, что зрители относятся к нам с добротой.