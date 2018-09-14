Сергей Лукин: «Проработка вопросов реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» – в числе приоритетных задач для органов государственной власти»

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-14T11:09:37+03:00

На минувшей неделе были подведены итоги работы Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ за II квартал текущего года

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Речь шла, в частности, о реализации приоритетных проектов: «Ипотека и арендное жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг». В заседании Президиума Общественного совета приняли участие представители верхней палаты парламента, Государственной Думы, Общественной палаты РФ, госкорпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ, АО «ДОМ.РФ».

Председатель Общественного совета Сергей Степашин заявил, что задачей возглавляемой им структуры на второе полугодие станет рассмотрение и формирование совместно с Минстроем России этапов национального проекта «Жилье и городская среда». Поэтому первоочередной целью является проработка вопросов его реализации.

По словам участвовавшего в заседании Министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, среди новых вызовов, которые стоят перед отраслью, масштабная реформа жилищного строительства. «Минстрой инициировал цикл консультаций и встреч с участием представителей контролирующих ведомств, строительного бизнеса и банковской сферы по обсуждению новелл законодательства о долевом строительстве. Важно не потерять в этот переходный период хороших, добросовестных застройщиков. Не секрет, что банки пытаются толковать новый закон в своих интересах. Задача министерства — выступить буфером между застройщиком, банковским сообществом и контролирующим органом», — уточнил глава ведомства.

Сенатор Сергей Лукин отметил в своём комментарии, что ещё до принятия новых правил, обусловленных вступлением в силу с 1 июля текущего года ряда изменений в Федеральный закон № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», в верхней палате активно обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития строительной отрасли.

Напомним, что в конце марта этого года представитель от законодательной власти Воронежской области Сергей Лукин выступил на пленарном заседании Совета Федерации с предложением провести «круглый стол» для проработки способов реализации задач по увеличению объёмов строительства жилья и поэтапному переходу на его проектное финансирование.

«Глава государства поручил Правительству РФ разработать национальный проект в сфере жилья и городской среды, к 2024 году увеличив объем жилищного строительства до уровня не менее чем 120 миллионов квадратных метров в год. В Указе Президент поставил также цель выйти к 2024 году на уровень, когда ежегодно не менее 5 миллионов семей улучшают свои жилищные условия. Достичь таких результатов в складывающихся условиях очень проблематично для строительной отрасли», — подчеркнул Сергей Лукин.

Член комитета по федеративному устройству, местному самоуправлению и региональной политике отметил, что поправки в закон об участии в долевом строительстве значительно ужесточили требования к застройщикам, привлекающим денежные средства дольщиков. С вступлением в силу указанных изменений, на банки были возложены полномочия по контролю целевого расходования означенных средств. При этом приобрёл особую актуальность вопрос о цене банковского сопровождения. «В данной ситуации необходимо действовать в интересах населения, которое нуждается в улучшении жилищных условий. Причём целью должно быть именно увеличение объёмов строительства и снижение стоимости квадратного метра на рынке, а не повышение уровня доходности банков», – добавил Сергей Лукин.

Представитель в Совете Федерации от законодательной власти Воронежской области заявил, что проблемы долевого строительства затрагивают права многих россиян и имеют существенное значение практически для всех регионов. Поэтому вопросы стабильного развития строительной отрасли остаются на особом контроле верхней палате парламента. Одобренный сенаторами документ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» призван, в принципе, исключить возможность появления обманутых дольщиков, но некоторые его положения требуют дальнейшей доработки и контроля. В этой связи председатель верхней палаты Валентина Матвиенко поручила комитету по федеративному устройству, местному самоуправлению и региональной политике вести мониторинг реализации принятого закона.

Ирина Размустова