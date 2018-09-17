"Сделали!" Более 200 воронежцев вышли на субботник в День города

СЕГОДНЯ 00:44 2018-09-17T00:51:26+03:00

День города в Воронеже совпал с Всемирным днем чистоты и акцией «Сделаем! 2018» Фото: Анна ПОПОЛИТОВА

15 сентября Воронеж присоединился к всемирной акции по очистке планеты от мусора

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В минувшую субботу каждый житель Воронежа по-своему выражал любовь к родному городу. Кто-то поддерживал местные творческие коллективы в центре, а кто-то собирал бутылки и фантики в парках.

Просто День города в Воронеже совпал с Всемирным днем чистоты и акцией «Сделаем! 2018».

С чего все началось

История гласит: в 2008 году 50 тысяч эстонцев очистили свою страну от свалок за пять часов. Этот опыт распространился на половину земного шара. В результате появилась акция мирового масштаба, к которой присоединились 133 страны, в том числе и Россия. Кстати, у нас к мировой уборке готовились три года: собирали команду, составляли карту свалок.

В День города воронежцы убирались в любимых скверах и паркахФото: Анна ПОПОЛИТОВА

Как это было

В Воронеже субботники начались еще в пятницу, 14 сентября. Убирали берег реки Девица, поселок Никольское и лесопарк ЦНИИ.

В субботу, 15 сентября добровольцы убирались в Отрожке, парке «Дельфин», Фигурной роще, Северном лесу – всего на 11 точках города. Кстати, выбрать загрязненную местность (например, посадку за собственным домом) можно было самостоятельно. Дарья Коновкина, координатор уборки в Березовой роще, так и сделала.

- Это мой район, я живу неподалеку. Часто хожу мимо этого леса, и меня постоянно злит то, что тут много мусора. Поэтому я и выбрала эту точку, - рассказывает Дарья Коновкина. – А вообще любой человек мог предложить организаторам загрязненное место возле своего дома, собрать людей и устроить там уборку.

Дарья Коновкина - координатор уборки в Березовой рощеФото: Анна ПОПОЛИТОВА

В День города сделаем что-то для города

Всего в масштабном субботнике поучаствовало более 200 воронежцев. На точку Набережная – Авиастроителей 17 учеников школы №13 пришли вместе с учителем Светланой Золототрубовой.

- Ребята узнали об акции в интернете, бросили в школе клич, собрали народ. Приходить или нет – каждый решал самостоятельно, - рассказывает Светлана Золототрубова.

Очистить берег водохранилища возле ДК Кирова пришли 17 учеников школы №13Фото: Анна ПОПОЛИТОВА

Мы спросили у школьников, не боятся ли они, что их труд окажется напрасным, если вечером люди придут на это место отмечать День города и оставят после себя новые горы мусора.

- Надеюсь, люди посмотрят, что здесь чисто, и не будут сорить, - отвечает ученица Катя.

- Да, может быть, они увидят, что дети убирают улицу в выходной день, и не будут так себя вести, - улыбается ее товарищ Кирилл.

Почти все участники акции узнали о ней из соцсетей. Елену Зайцеву, воспитателя в детском саду, привлекло название – «Сделаем!»:

- Конечно, в день праздника город уже должен быть чистым, и было бы неплохо, если бы акция прошла накануне. Но мне не жалко потратить пару часов на такой труд даже в День города, - говорит Елена Зайцева. – А посмотреть все интересное и развлечься еще успеем, вечером.

Елена Зайцева, воспитатель в детском саду, не пожалела пары часов для уборки родного городаФото: Анна ПОПОЛИТОВА

Собирать мусор в парках города пришли воронежцы всех возрастов, многие с детьми. Наталья Стасенко, например, с дочкой.

- Так уж совпало, что мы оказались в городе в этот день. Мы живем в деревне, а сюда иногда приезжаем к родителям. Нам не очень нравится вся эта городская тусовка, поэтому мы решили пойти на субботник, - рассказывает Наталья Стасенко.

А вот Юлия, мама юного Владимира, была уверена, что успеет и в парке прибраться, и на Дне города погулять:

- День длинный, так что успеем всюду. "Развлекаловки" никуда не денутся. А приобщиться к такой акции – это нужно, - считает Юлия. - Мы живем в центре, и куда не пойдешь – везде мусор. Это очень большая проблема для города.

Стекло - в мешки, пластик – в зеленые пакеты

Чтобы поучаствовать в субботнике, нужно было только удобно одеться – перчатки и пакеты выдавали на месте. С этим организаторам Дня чистоты помогли спонсоры.

- Мы рассказывали разным организациям и фирмам про Всемирный день чистоты, про то, что приглашаем к себе добровольцев. И нашлись люди, которые захотели нам помочь. Это, например, некоторые стоматологические клиники и крупные торговые сети, - рассказывает один из координаторов Ксения Демичева.

Мусор собирали раздельно: стеклянные бутылки в одни мешки, пластиковые – в другие. Их потом отправят на переработку. Весь остальной мусор, который нельзя переработать, должны вывезти на полигон.

Мусор сразу собирали в разные мешки, чтобы не тратить время на сортировкуФото: Анна ПОПОЛИТОВА

В итоге усилиями горожан Воронеж избавился более чем от 80 мешков пластика и алюминия, 100 мешков стекла и 180 мешков остального мусора. Но, по мнению некоторых добровольцев, уборку можно было сделать более эффективной: есть мусор, который руками собрать невозможно. Во многих случаях не хватало граблей и совков. Организаторы пообещали учесть эти замечания на следующих субботниках.