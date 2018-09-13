В Воронеже детям и подросткам рассказали о необычных музеях области

СЕГОДНЯ 19:38 2018-09-13T19:41:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже прошел фестиваль музейно-образовательных программ для детей и молодежи "Маршак созывает друзей". Целью было рассказать ребятам о том, какие необычные музеи есть в разных уголках Воронежской области и какие в них хранятся экспонаты.

Школьников обучили крокету - игре аристократов

Фестиваль прошел на двух площадках: в доме Тюриных и в доме Никитина. На первой из них дети поучаствовали в играх и почитали стихи Маршака у микрофона. Самые активные получили подарки. Вторая площадка как раз рассказывала о музеях региона.

Например, сотрудники дворцового комплекса "Усадьба Веневитинова" провели мастер-класс "Язык веера" и мастер-класс по письму пером и чернилами, а также уроки аристократической игры крокет.

Дети читали любимые стихи Маршака и получали призыФото: Глеб ЗВЕРЕВ

Зачем в старину хоронили мух

Из города Семилуки приехали представители музея русского быта "Изба".

- У нас представлены различные экспонаты и экспозиции, которые показывают русский быт ХIХ - начала ХХ века. Есть и подлинные костюмы, и уникальные экспонаты. Периодически мы проводим праздники, инсценируя древние обычаи. Скоро, например, будем хоронить мух: наши предки так делали, чтобы в следующем году не докучала мошкара и другие насекомые, - рассказала Евгения Афанасенко, руководитель музея.

Из Хвощеватки Рамонского района прибыл музей деревенской жизни "Гостеприимный дом бабушки Марии", который в этом году вошел в каталог частных музеев России.

- Наш музей уникален потому, что мы музеефициурием деревню Хвощеватка. Это небольшой уголок старинной деревенской жизни, с мемориальной избой, старинным садом, печкой на улице и большой территорией. Мы также предлагаем людям окунуться в атмосферу старины: потаскать воду в коромыслах, поколоть дрова, испечь блины, - пояснила Евгения Виноградова, директор музея.