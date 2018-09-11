Звездный десант на День города: в Воронеже выступят «Бурановские бабушки», «Хор Турецкого», DJ Грув и Анна Плетнева «Винтаж»

СЕГОДНЯ 18:26 2018-09-11T18:26:11+03:00

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15 сентября воронежцы отметят день рождения города. До него все пару дней, а полная программа только появилась. В столице Черноземья высадится настоящий звездный десант. Пройдут и традиционные концерт местных творческих коллективов. Посмотрите, на какую тематическую «улицу» вам отправиться.

«ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД» И «ХОР ТУРЕЦКОГО»

Главная площадка праздника расположится у театра оперы и балета. В полдень здесь начнется церемония открытия Дня города, в 13.10 - гала-концерт лауреатов фестиваля «Танцующий город», в 20.00 на сцену выйдет арт-группа «Хор Турецкого».

ШОУ ЭКСКАВАТОРОВ, РЕТРО-МАШИНЫ И АВТО СПЕЦСЛУЖБ

На площади Ленина по традиции покажут авто-мото-технику. С 11.00 на «Улице Ретро-авто» (от пл.Ленина в сторону ВГУ) можно посмотреть винтажные машины, на «Улице Безопасности» - технику и оборудование МЧС, на «Улице Гарантов Спокойствия» - продемонстрируют свои возможности службы МВД. А в 13.00 на «Улице Водоканальной» пройдет интерактивная программа «Удивительная стихия»: свое мастерство в шоу «Волшебный экскаватор» продемонстрируют водители железных ковшей, а водопроводчики помогут воронежцам собрать на скорость межфланцевую параллельную задвижку.

«ДЕНЬ СУРКА»

Пятый фестиваль художественной фотографии «ФотумАрт», посвященный в этом году мастерству фотографов-анималистов, приглашает на День сурка. Все мероприятия фестиваля в этот день в Доме актера (ул. Дзержинского, 5) будут посвящены милому зверьку сурку-байбаку и тем животным, которые обитают рядом с ним. В 13.00 фотограф Сергей Соболев проведет встречу «Сурки - аборигены степи». В 16.30 покажут авторский фильм Сергея Соболева «Сурок-байбак». В 17.00 пройдет викторина «Сурок - замечательный зверек». В 18.00 покажут спектакль-капустник театра «Неформат» «Из жизни сурков». Ну и, конечно, можно посмотреть выставку «Сурок-байбак и все-все-все».

100-ЛЕТИЕ ВГУ: ШЕСТИВИЯ, ГОЛУБИ И КОНЦЕРТЫ ЗВЕЗД

В День города пройдут и финальные мероприятия празднования 100-летия ВГУ. В этот день пройдут два шествия: в 10.00 от ЮВЖД стартует парад студентов и выпускников ВГУ - колонна из более тысячи человек пройдет по проспекту Революции до Никитинской площади, где начнется концерт иностранных студентов, а в 12.00 от диагностического центра на ул. Кирова отправится колонна из 200 студентов в академических мантиях - они выпустят в небо на площади Ленина голубей.

С полудня до вечера на Советской площади будут идти концерты творческих коллективов, мастер-классы, показательные выступления спортсменов, кинопоказы, научные шоу. Завершит вечер в 20.00 концерты ди-джея Грува и Анны Плетневой «Винтаж». А в 21.00 будет салют в честь юбилея госуниверситета.

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК», СПОРТ И «РУССКИЙ ФОРМАТ»

В Кольцовском сквере появятся «Благотворительная улица» с ярмаркой по сбору средств на лечение онкобольных детей «Белый цветок», на «Улице Судомоделистов» в 13.00 начнутся показательные выступления судомоделистов, а «Улица Водно-светомузыкальная» в 19.00 приглашает на программу «Фонтан музыки и света». Вокруг Кольцовского сквера развернутся улицы Кондитерская и Пряничная с дегустациями сладостей.

А у Агропрома развернется ярмарка SportFest 2018 с фотовыставками, показательными выступлениями и мастер-классами спортсменов, здесь же вступит мужской хор «Русский формат».

ЧАЕПИТИЕ, ПОКАЗ РЕТРО-МОДЫ И БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

У памятника Никитину в 11.00 развернется станция бесплатных экскурсий. А на «Историко-туристской улице» (вдоль книжного магазина) пройдут презентации, туристических агентств, выставки частных музеев, экспозиция шаржей на известных воронежцев, чаепитие из старинных коллекционных самоваров, дегустация кулинарных изысков по забытым воронежским рецептам, показ мод аутентичных ретро-платьев 50-х годов ХХ века.

РЕМЕСЛЕННО-МАСТЕРОВЫЕ УГОЛКИ

На ул.Карла Маркса с 10.00 развернется «Проспект Мастеров» с выставкой декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

А у театра кукол расположится «Площадь Кузнецов и Литейщиков» - там в 12.00 стартует фестиваль кузнечного и литейного искусства «Якорь».

ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНОЙ МУЗЫКИ И КОНЦЕРТЫ

Проспект Революции превратится в территорию искусств. У колледжа имени Ростроповичей на «музыкальных улицах» пройдет финал фестиваля детских духовых оркестров «Адмиралтейская площадь» (в 11.00) и выступят юные исполнители (в 13.00).

У памятника Пятницкому на «Улице Фольклорной» с 11.00 нон-стопом пройдут выступления лауреатов фольклорных фестивалей «В славном городе Воронеже» и «Русь стозвонная», детского вокального конкурса «Голос в Воронеже», концерты ансамблей «Вольница» и «Любо жить», хоров ветеранов.

На «Улице Молодежной» (пр.Революции, 32) в 11.00 пройдет концерт группы «Дождя не будет».

У площади Победы на «Улице Православной» в 12.00 начнется фестиваль колокольной музыки.

У памятника Платонову в 13.00 выступят вокалисты Академии популярной музыки Игоря Крутого, а в 17.00 - блюзовые коллективы города.

В Петровском сквере с 16.00 научат танцевать аргентинское танго.

На Никитинской площади в 18.00 стартует эстрадная программа «Поющие в погонах» с участием ансамблей «Донская застава» и «Альянс».

ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ, «ГОРОД 312» И «ХЛЕБОПЕЧКА»

Большие развлекательные программы запланированы в парках.

В «Алых парусах» с 11.00 можно будет поучаствовать в интерактивных программах и мастер-классах от станций юных техников и домов технического творчества, посмотреть выставку робототехники и спектакли на фестивале детских театров

В Центральном парке пройдет парад студентов с телемостом с другими городами (в 14.00), а также бургер-баттл с участием ведущего реалити-шоу «Утилизатор» Юрия Сидоренко (в 16.00). А завершит вечер концерт ансамбля «Бурановские бабушки» (в 18.00).

РЕГАТА, СВЕЖАЯ МУЗЫКА И САЛЮТ

Водохранилище превратится «Улицу Морскую», в 8.00 там стартует регата «Гонка на «Почетный флаг». Адмиралтейка на день станет «Рок-фестивальной площадью» - здесь в 14.00 стартует фестиваль молодежных музыкальных групп Fresh sound.

Ну а над водохранилищем «повиснет» «Небесная улица Салюта» - стрелять начнут в 21.00 с дамбы Чернавского моста.