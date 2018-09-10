Автор - тот, кому есть что сказать

СЕГОДНЯ 20:30 2018-09-10T20:49:48+03:00

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«Слово – автору» - произведение редактора «Комсомольской правды в Воронеже» Максима Горохова. На примере творчества известного публициста и писателя Александра Лапина он рассматривает вопросы авторства и его трансформации в современном мире. Презентация книги прошла на Московской международной книжной выставке-ярмарке 7 сентября. Началась встреча с выступления ее автора:

- Знаете, я вот перед презентацией часа два-три ходил по рядам с книгами. И вдруг подумал: «А ведь у каждой из них есть свой автор». Их тысячи. У всех свой особенный путь до того момента, когда они представят произведение на суд читателей. У этих людей разная судьба, стиль, манера работы с людьми и фактами. Но всех их объединяет одно – им есть что сказать. Ну, хотя бы большинству. Мы же с вами сейчас наблюдаем уникальную ситуацию: перед нами человек, который объединяет несколько способов авторства и разные принципы работы с аудиторией, потому что он является и журналистом, и писателем. Сейчас еще и начал активно вести страницу в «Фейсбуке». Высказывается по важным и громким поводам. И абсолютно не стесняется в оценках. Порой смело можно ставить пометку 16+. Но главным своим занятием Александр Алексеевич все равно считает литературу. И говорит, что творчество - вообще главная задача человека, высшее его проявление. Оно позволяет раскрыть всю свою сущность. Сделаться сотворцом Богу. Ни больше ни меньше. Проследить этот путь трансформации авторского «я» было дня меня интересно, - говорит Максим Горохов.

Максим Горохов.

Так собирали материал Толстой и Пушкин

Автор книги рассказал, что идея написать ее зародилась меньше года назад. И окончательно оформилась прошлой осенью. Тогда он сидел вместе с героем своего будущего произведения в симферопольском кафе. Коротали время перед встречей с главой Госсовета Крыма Владимиром Константиновым. Речь должна была пойти о событиях 2014 года. Александру Лапину требовалась фактура от человека, который стал стимулом, толчком всего этого процесса. Тех драматических событий, которые спустя четыре года воспринимаются как исторические, преломившие сознание всего русского народа.

- Они поговорили часа полтора-два. И когда я наблюдал со стороны за этим процессом, то понял, что прямо сейчас на моих глазах разворачивается работа писателя. Как он собирает факты, общается, задает вопросы, интересуется деталями. Разговаривая после с Лапиным, я понял, что это будут не страницы текста, большие главы, а какие-то детальки, штрихи образов. Они просто помогут писателю быть достоверным, исторически правдивым. Ради этого он проехал очень много километров. Потом была еще встреча в кафе с другими участниками тех событий. Взволнованный казак. Бывший командир крымского «Беркута» - спокойный и вдумчивый. Военный советник. Местный издатель. Каждый поделился чем-то своим. Так собирается интересная фактура, - поделился Максим Горохов.

В век технологий такой способ, наверное, можно назвать старомодным. Ведь многие вещи легко узнать с помощью интернета. Но герой книги «Слово – автору» так не считает.

- Толстой и Пушкин так же собирали материал для своих произведений. Ездили по местам, где разворачивались исторические события. Все это я вижу в работе Лапина. А как человек, защитивший диссертацию «Автор публицистического текста как субъект высказывания», в которой я сравнивал автора-журналиста и автора-литератора, понял, что передо мной яркий пример того, как эти роли переходят одна в другую, - пояснил Максим Горохов.

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Обратная сторона журналистского труда

Автор и герой книги знакомы уже больше 15 лет. Начиналось все с того, что Максим помогал Александру Лапину вести рубрику «Русский вопрос». Тогда они опубликовали сотни статей, которые легли в основу трех публицистических сборников. За эти годы очень много времени провели в беседах. И разговоры, по их признанию, были совсем не скучные.

- Нашему автору присущ острый слог. И жизненный опыт у него большой. Какие-то вещи он рассказывал достаточно экспрессивно. Так накопилось очень много материала. Впечатлений. Фактов, о которых хотелось расспросить поподробнее. Все это нашло отражение в первой части книги, где мы рассматриваем Александра Лапина как журналиста. Здесь бытовые сценки соседствуют с высокими материями. Простые и смешные ситуации - с трагическими. Мы обсуждаем и то, как журналист ищет своего героя. И что этот герой должен воплощать собой какое-то противоречие, демонстрировать новое явление конкретного времени. Например, была история про верблюдовода в Казахстане, который поставлял молоко этих животных самым высоким лицам государства, но при этом угонял чужих верблюдов. И вот никто этого степного разбойника – барымтача – не мог поймать. Александр Алексеевич поехал к нему, чтобы разоблачить. Здесь видно противостояние в конкретном человеке двух эпох: родоплеменного уклада и советской действительности. И как рождалась статья по этой истории, мне было интересно. Лапин рассказал, как его встретили не по-казахски холодно, как барымтач в прошлом зарубил собственную мать топориком, а на суде сказал, что она сама это сделала в приступе ярости, и т. д. Очень много деталей осталось за кадром, но все это попало в книжку – здесь видна обратная сторона журналистского труда.

Презентация книги «Слово – автору».

Об отношении к деньгам и к людям

На примере этой темы и еще нескольких ярких эпизодов – с казахским мясником, похитившим местную красавицу, или мафиози, сушившим деньги на бельевых веревках, - Максим Горохов прошел по этапам творчества Александра Лапина, чьи тексты всегда начинаются с человеческой истории.

- В литературе принцип работы другой. Отличие в том, что автор при создании героя использует обобщение и синтез. Описывается не реальный человек, а некая универсальная история, воплощенная в конкретном образе. Лапин не любит, когда у него спрашивают: «А кто это?» Писатель пишет не с одного прототипа. Например, в одном чиновнике соединяет черты двадцати.

В книге «Слово - автору» есть и философский подтекст. Он связан с религией творчества: когда человек поднимается на высшую ступень, соприкасаясь тоже с чем-то высшим, он начинает творить и проявлять себя во всей полноте. Также идет речь об отношении к деньгам, к себе самому, к другим людям и многом другом, - заключил Максим Горохов.

«Смысл жизни – духовно вырасти»

Александр Лапин.

Затем к разговору о творчестве присоединился сам Александр Лапин. Он высказал мысль о том, что в век технологической революции, как ни странно, нужны творцы.

- Многие говорят, что некоторые профессии отомрут. Не будут нужны водители, каменщики и т. д. Если смотреть, что происходит с человеком, складывается ощущение, что высшее удовольствие - жить комфортно. В рот трубочку, чтобы пища поступала, в другое место - чтобы все из организма выходило. На голову - шлем. И существование в другой реальности. Обслуживанием занимаются роботы. Но это не счастье, это - тупик. Когда пропадет рутинная работа, люди должны заняться творчеством. Это основа внутреннего развития человека. Смысл жизни - духовно вырасти. И только творчество здесь может помочь, - пояснил Александр Лапин.

После этого он немного рассказал о своем писательском методе:

- Для книг я собираю кучу разного материала, езжу по местам, общаюсь с людьми лично, узнаю, что и как происходило. Но если все так описать, будет неинтересно. Моя задача - преломить это через своих героев. Нужно продумать сюжет. Понять, для кого эта книга. Ведь сейчас в интернете сотни писателей, но они не знают элементарных вещей: любовный треугольник, кульминация, эпилог, пролог и т. д. Без этого нет мастерства. Такое произведение не будет востребовано. Создавать книги - профессия. В следующем моем романе будет шесть слоев: сюжет, философия и т. д. Я не хочу повторяться. Пишу его как роман-путешествие: в пространстве, времени и в самом себе.

«Вдохновение не появляется без труда»

После того, как выступили писатели, читатели смогли задать свои вопросы.

После выступления авторов наступило время общения с аудиторией. В частности пришедших интересовал вопрос: «Какими качествами должен обладать современный писатель?»

- Все они разные. У каждого своя творческая манера. Но, на мой взгляд, для всех важно внимание к сущностным вещам, к деталям, которые передают правдивую основу жизни. То, что журналист скажет напрямую, писатель должен зашифровать. Создать образ, который будет воздействовать на подсознание, чтобы человек познавал этот мир нерационально.

На следующий вопрос о вдохновении ответил Александр Лапин:

- Оно появляется только тогда, когда много работаешь. Перед «Крымским мостом» я как подумал, сколько я должен прочитать, узнать, проехать… А потом медленно стал заставлять себя. Втянулся. А когда подходишь к концу – перо уже само бежит. Если ты упираешься, вдохновение постепенно приходит. Оно не появляется без труда.

Выступил на презентации и редактор издательства «Вече» Сергей Дмитриев:

- Мы с Александром Лапиным нашли друг друга. Так получилось, что издаем уже одиннадцатую книгу. Шесть томов «Русского креста», «Святые грешники», сборники публицистики. Будем и дальше плыть в этом книжном море. Что касается нового произведения - мы наконец-то подошли к творчеству писателя литературно-критически. Надеемся, что книга «Слово – автору» поможет ему самому двигаться в просторном океане литературы.