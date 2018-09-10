Дмитрий Саутин: «Дворец водных видов спорта в Воронеже все-таки появится. Скорее всего, возле «Града»

СЕГОДНЯ 15:18 2018-09-10T15:21:03+03:00

Легендарный прыгун в воду рассказал о том, как изменилась жизнь после того как он стал многодетным отцом, а также зачем ему надо будет отправиться в Китай с военными

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Двукратный олимпийский чемпион, наш земляк Дмитрий Саутин последний раз «светился» на телеэкранах в проекте «Вместе с дельфинами» в 2015 году. И после этого как-то ушел в тень. Однако оказалось, что жизнь у Саутина бьет ключом (в хорошем смысле этого слова). А 31 августа она вообще резко изменилась. Жена Екатерина подарила Дмитрию третьего ребенка – очаровательную дочку, ее назвали Настей. Вскоре после этого радостного события счастливый отец рассказал о своих семейных делах (и не только) в студии радио «Комсомольская правда-Воронеж» (97,7 FM).

«СЫН ИГРАЕТ В ФУТБОЛ ДАЖЕ СО СЛОМАННЫМ ПАЛЬЦЕМ»

- Каков распорядок дня многодетного отца?

- Очень плотный график: сейчас младший сын Матвей пошел в первый класс, так что подъем в 6.30, в 7.30 – выезд в школу, в 7.45 добираемся туда. Потом у меня два часа свободного времени. Заезжаю к себе домой (сейчас временно переехали к Катиным родителям, они решили помочь, пока дочка совсем маленькая), делами занимаюсь. Потом забираю Матвея из школы, привожу домой. Где-то в 13.30 приходит очередь старшего Ивана. Его отвожу в школу, забираю в пять вечера, едем на тренировку.

4 сентября жену забрал из роддома. Вместе с родителями, сыновьями встречали ее, машину разукрасили разными наклейками, магнитами. Ваня и Матвей не нарадуются на сестру, не отходят от кровати, передают, что Настя улыбается, двигается постоянно. Но еще больше сыновья довольны тем, что мама домой вернулась. Жена уже понемногу на улицу выходит. Когда все дома, конечно, намного спокойнее. Настя – ребенок спокойный, может раза два всего за ночь просыпается. Кстати, 7 сентября, у моего тестя, Василия Григорьевича Бахметьева юбилей – 65 лет. Вот так, сплошные праздники!

Фирменная улыбка Дмитрия Саутина.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Ваня по-прежнему прыжками занимается?

- Не только Ваня, но и Матвей. Правда, сейчас младший палец сломал. На него и на Ваню очень чемпионат мира по футболу подействовал (две игры в день стабильно смотрели). Очень удивились, что Бразилия вылетела, за наших, понятное дело, болели. Так вот, мы и до родов Кати месяц жили у родителей, там у нас около дома хороший стадион у школы № 4, сыновья там целыми днями пропадали, играли в футбол. Матвей рассказывал, что на воротах стоял, удар сильный отбивал, а пальчик пока слабенький, сломался. Но он даже с гипсом продолжает играть!

Видно, сильно повлиял чемпионат мира, только футбол на уме был и у Вани, и у Матвея до школы. Сейчас меньше на улицу выходят. Тем более что Ваня начал более интенсивно прыжками в воду заниматься. У Матвея 10 сентября сняли гипс. После этого и он прыгать будет. Спрашивая у него: «Может, в футбол пойдешь?». Отвечает: «Да я бы хотел, но меня и в бассейн тянет». Пока решает.

А вот у Вани все гораздо более определенно – уже первый взрослый разряд имеет, наверное, уже лет пять занимается. Причем он – универсал, и с метрового, и с трехметрового трамплина прыгает, и уже пару раз – с семиметровой вышки. В конце октября на осенних каникулах может поехать на всероссийские соревнования в Пензу.

- Похож на вас по манере прыжков сын?

- Входы в воду похожи, линия прыжков неплохая, но немного побаивается. Сам вспоминаю свою молодость, в третьем классе при прыжке с трехметрового трамплина сильно ударился спиной об воду. Даже бросал одно время прыжки, уходил в акробатику. Зато потом в 15 лет со всех воронежских мостов прыгал. Тогда с водолазами не договаривались, чтобы они дно обследовали, так, приблизительно знали, где безопасно.

У Вани попроще боязнь преодолеваеть, у него (тьфу-тьфу) травм серьезных не было. Много работаем в зале, моделируя новые прыжки. Тогда и на трамплине работать попроще.

«НА ВОЕННЫЕ ИГРЫ В КИТАЙ ПОВЕЗУ ЛУЧШИХ ПРЫГУНОВ СТРАНЫ»

- Как обстоят дела с проектом Дворца водных видов спорта вашего имени, который пока, такое впечатление, «заморожен»?

- Надежда на Евгения Хамина. Наш крупный бизнесмен при поддержке губернатора Воронежской области и мэра Воронежа разрабатывает новый проект. В предполагаемом Дворце будет отдельная прыжковая ванна 25x30 или 25x20 метров (там могут и синхронистки заниматься и в водное поло играть), и через пять-шесть метров 50-метровый бассейн. По таким же принципам организованы и лучшие европейские и американские водные спорткомплексы, где проходят крупнейшие соревнования.

Вообще, если проект удастся реализовать, под одной крышей будет целая академия, залы гимнастики, батута, борьбы. Все это будут строить, предположительно, недалеко от ТРЦ «Град». Финансировать проект будут по принципу частно-государственного партнерства: 70 процентов вложения инвестора, то есть, Евгения Хамина, 20% - федеральные деньги, и 5 или 10% - областной бюджет.

- В системе клуба ЦСКА вы как армейский подполковник задействованы в организации военных спортивных состязаний?

- Да, в октябре 2019 года в Китае пройдут седьмые всемирные военные Игры. Собираю команду прыгунов в воду. Ожидаю, что будут участвовать наши сильнейшие спортсмены, первые-вторые номера сборной: Захаров, Минибаев, Назин, Шлейхер. Мужские прыжки в воду там точно будут, женские пока под вопросом.

- Как своего преемника кого из прыгунов в воду можете назвать?

- Недавно украинский спортсмен Александр Бондарь, серебряный призер чемпионата мира-2017 в Будапеште, женился на москвичке, перешел в нашу сборную. Вот он по манере прыжков сильно похож на меня в молодости. На десятиметровой вышке такие же чистые входы в воду. В этом году Бондарь, кстати, стал чемпионом Европы в синхронных прыжках в паре с Виктором Минибаевым.

- А как сейчас дела у ведущих воронежских прыгунов в воду?

- Диана Чаплиева в декретном отпуске уже два года, может, уже и закончила со спортивной карьерой, у Натальи Гончаровой уже два ребенка, пробовала работать секретарем спортшколы, но пока взяла паузу – сложно с маленькими детьми.

С другой стороны радует молодежь, ученики Геннадия Стародубцева и Николая Дрожжина. Последний главный старт был – финал Спартакиады молодежи в Пензе. Планировали, что там выступят восемь спортсменов, но в итоге поехали четыре. Один парень сломал ногу на чемпионате России, Стелле Егоровой вообще пришлось завершить карьеру по состоянию здоровья (врачи запретили прыгать), еще одна девочка заболела. А Елену Черных взяли на чемпионат Европы, там она так и не выступила, просидела в запасе, а могла бы выступить за нашу область на Спартакиаде.

Елене Черных в этом году не дали выступить ни на чемпионате Европы, ни на Спартакиаде молодежи.Фото: cspsk-vrn.ru

И все равно удалось занять командное четвертое место. При том, что у Москвы и Московской области выступали 12 человек, у многих – 10. И все равно удалось завоевать золотую медаль, две серебряных и три бронзовых, особенно отличились Герман Строев и Игорь Внуков, именно на их счету победа в прыжках с 10-метровой вышки. Я был в Пензе и вручал приз лучшему спортсмену по итогам Спартакиады-2018. Он достался Дарье Сельвановской, выступающей за Московскую область. На семи снарядах у нее четыре золота, два серебра и одна бронза. Дарья год назад родила, но это не помешало ее успешному выступлению. Думаю, что скоро увидим ее в сборной, растет новая звезда.

«В МОСКВУ ТЕПЕРЬ УЖЕ ВРЯД ЛИ УЕДУ»

- Часто ли бываете в столице, общаетесь с руководством всероссийской федерации прыжков в воду?

- В Москве, кстати, намечаются некоторые перемены. Президент Всероссийской федерации прыжков в воду Алексей Власенко, пока руководящий еще и синхронным плаванием, и водным поло, от последнего поста планирует отказаться. Тогда у него будет оставаться больше времени для нашего вида спорта.

Вообще сейчас не так часто бываю в столице. Пришлось отменить несколько поездок из-за рождения дочери. Там у меня квартира трехкомнатная. Для четверых хватало, для пятерых будет уже немного сложней. В принципе переезжать в Москву теперь уже почти наверняка не буду.

- Есть ли у вас домашние животные?

- Мы сейчас в своей квартире не живем, но я уже говорил, регулярно заезжаю в том числе и для того, чтобы покормить черепах. Кокер-спаниель с нами у родителей живет, ему уже 12 лет. Черепах три года назад купили таких маленьких, а сейчас такие огромные!

- Нет ли планов вернуться к работе депутата?

- Пока нет, но не исключаю такой вариант. Мог бы, как и раньше, по спортивной линии работать. Но пока для меня самое главное – организация Всемирных армейских игр. В предыдущий депутатский срок удалось добиться выделения ежемесячной маленькой пенсии, пусть и небольшой (около 13 тысяч рублей) воронежским чемпионам и призерам Олимпийских игр. Их у нас всего 15. Может быть, удастся добиться некоторого ее повышения.

- Какие крупные соревнования предстоят в ближайшем будущем?

- В ноябре приглашаем детей со всей России на турнир памяти моего учителя, Татьяны Стародубцевой. Уже шестой. Как время летит!