Выходные в Воронеже: сказки народов мира, концерт Ларисы Долиной, пенная вечеринка

СЕГОДНЯ 16:44 2018-09-07T17:15:33+03:00

"Комсомолка" подскажет, чем заняться с вечера 7 сентября по 9 сентября

Изменить размер текста: A A

КОНЦЕРТЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В Воронеже продолжаются концерты под открытым небом. 7 сентября на Советской площади возле Воронежского концертного зала свои культурные достижения представят шесть районов области. Выступят лучшие солисты, вокальные и хореографические коллективы Россошанского, Ольховатского, Верхнемамонского, Богурчарского, Калачеевского, Кантемировского районов. На площади развернутся выставки мастеров декоративно-прикладного творчества. Вход на концерт свободный. Начало в 17.00.

Продолжится в сентябре и проект «Лето в Кольцовском сквере». Несколько опен-эйров запланировали и на эти выходные. 8 сентября в сквере будет развлекать ансамбль "Воронежские солисты". А 9 сентября перед горожанами выступит хор имени Массалитиова. Начало концертов в 17.00, вход свободный.

ВОРОНЕЖ МНОГОНАЦОНАЛЬНЫЙ

7 сентября интерактивный марафон «Мой город - мои возможности» посвятил народностям мира. Культурная программа «Воронеж многонациональный» насыщена множеством интересных событий.

На Никитинской площади с 16.00 начнутся уличные чтения «Волшебные сказки народов мира» с использованием патефона. Можно будет посмотреть фотосушку «Наций много - город один».

На Советской площади будет работать интерактивная площадка «Город читающих детей» с выставкой сказок народов мира, будут также вслух читать «Сказки, живущие в России». Можно посмотреть выставку «Куклы разных национальностей». пройдет концерт, национальные песни и танцы исполнят ансамбли «Актива», «Вольный ветер», «Калинка», «Карусель», «Арагви», «Изюминка», вокальное объединение «Звездочка».

На площадке у театра кукол с 16.00 развернется «Город мастеров» от Молдавской общины с выставкой детских рисунков, фотоэкспозицией, мастер-классами по скрапбукингу, фриволите, плетению из бумаги. Здесь можно посмотреть национальные танцы и послушать молдавские песни.

У памятника Платонову с 16.00 пройдут мастер-классы по изготовлению кукол «Русский сувенир», цветов Черноземья, белых цветок для благотворительной акции, открыток. Пройдут лекции от краеведов.

У памятника Пятницкому с 16.00 творческие номера представят коллективы национальных диаспор, а также ведущие коллективы Воронежа исполнят танцы и песни народов мира.

В парке «Алые паруса» с 19.00 будут показывать мультики из цикла «Гора самоцветов» - по сказкам народов России.

В Петровском сквере в 16.00 начнется творческий конкурс «Лучший голос Воронежа».

На площади Победы свои песни, танцы и забавы покажут казаки.

В парке «Орленок» работает ретро-площадка с консультациями врача-гериатра и библиошатер с буккроссингом, фотозонами и выставкой «Воронеж многонациональный».

ФЕСТИВАЛЬ НАУЧНОГО КИНО

7 сентября в Воронеже начнется фестиваль актуального научного кино (ФАНК). Горожанам покажут самые интересные полнометражные докфильмы о науке со всего мира, созданные за последние несколько лет. Фестиваль продлится в Воронеже три дня.

В программу вошли ленты «АльфаГо» (о противостоянии человеческого интеллекта и компьютера), «Музыка ненужных вещей» (о том, как молодые латиноамериканцы делают музыкальные инструменты из отходов), «Земля: Один потрясающий день» - об удивительной жизни животных в африканской саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в лесах Азии и на морском дне.

Будет на фестивале и образовательная часть. Взрослых приглашают на «Открытую лабораторную», где каждый сможет проверить, что он помнит из школьного курса естественных наук, и научно-популярное стендап-шоу Science Slam. На фестивале будет представлена также новейшая технология VR-кино.

А для ребятни устроят Детский день, в его программе мастерская 3D рисунка, лаборатория инженера, а также предусмотрены различные активности - игры с кинетическим песком и приборами виртуальной реальности, научная анимация и эксперименты с магнитной жидкостью.

Вход на мероприятия свободный.

Программа ФАНК

7 сентября, кинотеатр «Пролетарий»

18.30 - открытие фестиваля

19.00 - «АльфаГо».

8 сентября, Дом молодежи (пр.Революции, 32)

11.00 - Детский день

11.00 - VR-кинопоказы

17.30 - лекция «Пластик 2.0. Перспективы жизни после переработки»

Barak O’mama

19.00 - Science Slam

9 сентября, Дом молодежи

11.00 - VR-кинопоказы

11.00 - фильм «Земля: Один прекрасный день»

14.00 - открытая лабораторная и научное шоу

кинотеатр «Пролетарий»

19.00 - фильм «Музыка ненужных вещей»

ВОДНОЕ ШОУ

8 сентября в рамках заключительного дня интерактивного фестиваля «Мой город-мои возможности» в акватории водохранилища напротив Адмиралтейской площади пройдет зрелищное водное шоу.

Команда спортсменов покажет на воронежском «море» акробатические трюки на флайбордах. Участники команды являются основателями флайбординга в России.

Экстремалы будут взлетать над водой на высоту 15-25 метров (длина шлангов для полета достигает 23 метров). Флайбордисты покажут полтора десятка элементов.

Показательное выступление начнутся 8 сентября в 17.00. Вход свободный.

ПЕННАЯ ВЕЧЕРИНКА С ХОРОМ

В финале первого интерактивного фестиваля «Мой город - мои возможности» организаторы форума проведут на Советской площади пенную вечеринку с участием мужского хора «Русский формат».

8 сентября с 19.00 до 20.00 воронежцы получат сухой пенный душ, а заодно послушают хор и полюбуются красивым фонтаном. Вход свободный.

КОНЦЕРТ ЛАРИСЫ ДОЛИНОЙ

Интерактивный фестиваль "Мой город - мои возможности" продолжает дарить воронежцам настоящие подарки. 8 сентября в рамках творческого марафона в столице Черноземья выступит звезда российской эстрады Лариса Долина. Концерт певицы можно послушать бесплатно - представление с участием артистки пройдет на площади Ленина. Оно завершит фестиваль "Мой город - мои возможности".

Начало 8 сентября в 20.00.

ВЫСТАВКА НАРОДНЫХ КОСТЮМОВ

В выставочном зале на Пушкинской, 7 стоят манекены, наряженные в необыкновенной красоты костюмы Воронежской губернии. Там работает выставка «Личность. Искусство. Время», посвященная 100-летию известного художника, почетного гражданина Воронежа Петра Пономарева.

Петр Денисович свою жизнь посвятил изучению и популяризации народной культуры, в особенности народному костюму Воронежской губернии, где форма, орнамент и цвет служат яркими символами родного края.

Выставку можно посмотреть по 15 сентября включительно, вход свободный.

ВЫСТАВКА ИЗВЕСТНОГО ЖУРНАЛИСТА

В Доме журналистов открылась выставка «С миру по фотке». Это «персоналка» известного воронежского журналиста и писателя Виталия Жихарева.

Виталий Иванович в журналистике с 1970 года, в разное время возглавлял ведущие СМИ области. Является лауреатом премии Правительства РФ в области средств массовой информации, премии «Золотой гонг», включен в «Золотой фонд Воронежской области», награжден медалью «За труды во благо земли Воронежской». В творческой копилке мастера 13 историко-документальных книг.

Эта фотовыставка - четырнадцатая на счету Виталия Жихарева. Экспозицию приурочили к 70-летнему юбилею автора. Она состоит из четырех разделов: «Путешествия», «Портреты», «Двое» и «Природа».

Посмотреть экспозицию можно до 15 сентября, вход свободный.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В ДОМЕ ГУБЕРНАТОРА

С 17 августа в Воронеже работает выставка «Политика принятия». Посмотреть современное искусство можно на новой площадке музея имени Крамского в Доме губернатора (пр.Революции, 22).

Суть выставки современных художников «Политика принятия» состоит из размышлений о социуме, о взаимодействии между теми, с кем мы общаемся в течение жизни, о тех основах, на которых они строятся, вариативности иерархии или горизонтали отношений.

В экспозицию вошли разноплановые произведения искусства (аудио- и видеоарт, графика) семи художников из Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга, подготовленные участниками специально для этой выставки.

Посетить ее можно до 9 сентября по воскресеньям с 12.00 до 14.00.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ