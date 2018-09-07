Воронежцы предпенсионного возраста смогут пользоваться льготами, аналогичными льготам для пенсионеров

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-07T14:04:11+03:00

Документ был внесен на рассмотрение в региональное законодательное собрание 6 сентября

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Региональные меры соцподдержки предполагается распространить на ветеранов труда и военной службы, лиц, имеющих особы заслуги перед областью, ряд специалистов с более чем 10-летним стажем работы и жизни в сельской местности и некоторые другие категории граждан

Как сообщил спикер регионального парламента Владимир Нетёсов, в Воронежскую областную Думу внесен проект закона, который позволит в ходе предстоящей модернизации пенсионной системы сохранить в полном объеме региональные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан предпенсионного возраста.

Документ был внесен на рассмотрение в региональное законодательное собрание 6 сентября.

Авторами законопроекта, получившего поддержку членов фракции «Единая Россия» в облдуме, стали сам Владимир Нетёсов, а также депутаты Роман Жогов, Александр Вериковский и Людмила Ипполитова.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов пояснил, что сегодня региональным законодательством отдельным категориям граждан при выходе на пенсию предоставляется ряд мер соцподдержки и налоговых льгот. И в связи с предстоящим изменением пенсионного возраста, депутаты Воронежской областной Думы предлагают сохранить данные льготы для женщин, достигших 55 лет и мужчин с 60 лет. Фактически льготами смогут воспользоваться работающие люди предпенсионного возраста.

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Сегодня в Воронежской области действует 51 мера социальной поддержки граждан пенсионного возраста. Получателями льгот в Воронежской области являются более 500 тысяч пенсионеров.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул важность сохранения всех региональных льгот, выплат и компенсаций для людей предпенсионного возраста в полном объеме: это необходимо для того, чтобы обеспечить жителей области социальной защищенностью на самом высоком уровне. Причем сделать это необходимо в кратчайшие сроки, чтобы люди старшего поколения ни в коем случае не остались без государственной поддержки.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов также отметил, что вопрос введения других дополнительных мер соцподдержки за счет бюджета области сегодня находится на рассмотрении и обсуждается с исполнительной властью региона и экспертным сообществом. Как подчеркнул председатель регионального парламента, депутаты Воронежской областной Думы будут анализировать и опыт других регионов.

- Мы готовы рассмотреть любые варианты наиболее эффективных практик, включающих дополнительные меры поддержки людей старшего поколения, которые можно внедрить в Воронежской области, – резюмировал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.