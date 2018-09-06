Игорь Лебеденко: «Воронежский «Факел» уже в этом сезоне может побороться за выход в Премьер-лигу»

СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-06T16:10:57+03:00

Лидер нашей команды рассказал «КП» о своих сыновьях, о том, чего ему не хватало в Грозном и о работе со Станиславом Черчесовым

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На одной из пресс-конференций главный тренер «Факела» Сергей Волгин Главный тренер «Факела» Сергей Волгин признал, что капитан Игорь Лебеденко сейчас в команде фигура незаменимая. И неудивительно. Игорь 15 лет отыграл в Премьер-лиге. Начинал в родном «Торпедо», а потом были московский «Локомотив», тогда еще мощный «Сатурн» из Раменского, «Ростов», казанский «Рубин», «Терек» из Грозного. Опыт колоссальный. В то же время Игорь – человек очень простой в общении, в чем мы и убедились во время встречи на радио «КП - Воронеж» (97,7 FM).

«В САМАРЕ СУДЬЯ НАС «УБИВАЛ»

- Игорь, в межсезонье вы раздумывали, остаться в «Факеле» или нет. Как склонились к первому варианту?

- Еще когда я пришел в «Факел», мне очень понравилось, что во мне как в лидере команды были заинтересованы и главный тренер, и президент. После того как в московском «Арарате» сказали, что будут делать ставку на молодых, было два варианта продолжения карьеры, в их числе и Воронеж. В итоге выбрал столицу Черноземья.

После сезона, когда «Факел» по спортивному принципу должен был опуститься во вторую лигу, действительно, раздумывал, стоит ли оставаться. Тем более и с финансами были проблемы. Но в итоге остались в ФНЛ. И так как Воронеж расположен недалеко от Москвы, где живет моя семья, решил ничего не менять.

- Вы поиграли и в Премьер-лиге, и в ФНЛ, и во втором дивизионе. Что скажете об уровне российского футбола в целом?

- Футбол у нас в последнее время «подсел». С каждым годом чемпионат становится слабее – звезды уезжают, новых не появляется. Раньше я, играя нападающим, показывал достаточно приличный уровень, но в основную сборную так и не смог попасть. Конкуренты-то были ого-го: Кержаков, Аршавин, Сычев, Павлюченко, Погребняк. А сейчас еле на сборную форвардов удается набрать.

С московским «Араратом» играл во втором дивизионе. Там, кстати, был приятно удивлен: несмотря на то, что в нашей команде были Павлюченко Измайлов, Ребко, победы доставались с трудом. Ребята молодые против нас играли, с большим желанием. А вот в уровне ФНЛ, выступая в «Факеле», наоборот, немного разочаровался. На общем фоне в прошлом сезоне выделялись только «Оренбург», «Крылья Советов» и «Енисей». Причем в пользу последних двух команд слишком часто давали пенальти.

Особенно поразил наш матч с «Крыльями» в Самаре. Мы играли очень достойно, и тут судья ставит «левый» 11-метровый. Просто «убил» нас этим решением. Понятно, что открывали новый стадион - хозяева, видимо, не должны были проигрывать. Но нам-то от этого не легче. Команде сразу обрубили крылья, следующий матч с «Томью» уже не с тем настроением играли.

«ОСТАНЬСЯ ЧЕРЧЕСОВ В «ТЕРЕКЕ», Я МОГ БЫ И В СБОРНУЮ ПОПАСТЬ»

- Вы играли в Ростове, Грозном, Казани. Насколько комфортно было в этих разных городах, может быть, что-то напрягало?

- Везде были хорошие условия на футболе. В «Тереке» на первых порах пришлось жить в Кисловодске. На домашние игры в Грозный приходилось ездить на автобусе. Зато потом, когда команда переехала в столицу Чечни, то жила в пятизвездочном отеле. В Грозном пока сравнительно немного торговых центров, развлекательных заведений, где можно отдохнуть после игры. Но это и понятно: республика недавно пережила войну, да и мусульманская специфика играет свою роль.

- Среди ваших наставников были и такие авторитетные, как Черчесов, Семин, Бердыев. С кем лучше всего удалось сработаться?

- Прежде всего скажу о главном тренере «Торпедо» Сергее Петренко, который мне, 18-летнему, дал путевку в большой футбол. Ну и с хорошим чувством вспоминаю зарубежного специалиста Владимира Вайсса, с которым работал в раменском «Сатурне». При нем я был одним из лидеров команды, а когда он ушел, меня вскоре отправили в дубль.

Время в "Сатурне" при Владимире Вайссе Лебеденко вспоминает с ностальгией.Фото: ФК "Сатурн".

Семин, Бердыев – конечно, классные специалисты. В «Рубине» у меня был не очень удачный момент в карьере, были семейные проблемы, не удавалось закрепиться в основном составе. Однако видел, что для Бердыева ничего не значит паспорт, он смотрит только на игровые качества. Взял 34-летнего Медведева из «Сибири», сколько он пользы команде принес! По тактике Бердыев много беседовал, видно было, что реально человек может многому научить.

Ну а нынешний рулевой сборной Станислав Черчесов – мой тренер! При нем регулярно играл в основе «Терека». Остался бы Черчесов в Грозном подольше, думаю, мне реально было бы дотянуться и до уровня сборной. Но его уволили, несмотря на то, что «Терек» занял самое высокое в своей истории восьмое место в Премьер-лиге. Необъяснимое решение! А с пришедшим ему на смену Красножаном сработаться не удалось.

В "Тереке" Лебеденко долго играл в основе.Фото: с сайта ФК "Терек".

«ХОЧУ, ЧТОБ ВСЕ ТРИ СЫНА НЕ ЗАБЫВАЛИ УЧИТЬСЯ»

- Вы – многодетный отец. Хотели бы, чтобы ваши три сына тоже стали спортсменами?

- Более того, они уже на пути к этому. Живут в Москве вместе с мамой, в выходные езжу к ним. Старший занимается футболом, средний – хоккеем в школе московского «Динамо». Только младший пока не определился. Но к спорту тоже неравнодушен.

Впрочем, хотелось бы, чтоб сыновья хорошо учились. Помню, футболисты моего возраста из столичных школ не очень задумывались о том, чтобы получить нормальное образование. А надолго пробились в Премьер-лигу, пожалуй, только я и Павел Погребняк. Знаю, что многие из ребят и в 30 лет не нашли своего места в жизни.

- В Воронеже уже освоились? Есть ли какое-то любимое место?

- Пешеходная улица Карла Маркса. Там можно посидеть в нескольких ресторанах. Гуляем там вместе с семьей, когда они приезжают меня навестить.

- Вернемся к «Факелу». Как считаете, удастся ли команде замахнуться на переходные матчи, допустим, в будущем сезоне?

- Почему в будущем? И в нынешнем это реально. До первого места всего десять очков, не космическое отставание. Команды в ФНЛ сейчас приблизительно равные, все возможно. Если, конечно, в клубе будет все стабильно, прежде всего с финансами.

В "Факеле" Игорь Лебеденко даже на тренировках предельно сосредоточен.Фото: с сайта ФК "Факел"

- У вас была небольшая травма. Сейчас она беспокоит?

- Всегда считал, что у хороших спортсменов всегда что-то болит. А я себя считаю хорошим игроком. Вообще, в свои 35 лет ощущаю себя на 25, а выгляжу на 24.