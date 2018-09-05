Нововоронежсую АЭС посетил первый заместитель Министра РФ по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян.

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-05T18:04:24+03:00

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Здесь замминистра принял участие в церемонии открытия соревнований на звание лучших боевых расчётов добровольных пожарных формирований АО «Концерн Росэнергоатом» действующих АЭС России. Соревнования на базе пожарной части №14 проходят второй год подряд, именно эта часть в 2016 году признана лучшей пожарной частью России. За победу борются мужские и женские команды Нововоронежской, Балаковской, Белоярской, Калининской, Ленинградской, Смоленской, Курской АЭС.

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«В мире не существует схемы, когда во время чрезвычайной ситуации помогают только профессионалы. Быстро прийти на помощь могут только люди неравнодушные, и это в первую очередь добровольцы, - сказал в приветственном слове первый заместитель Министра РФ по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян. – Без добровольца профессионал не обойдётся, и это очень хорошо понимают в «Концерне Росэнергоатом»».

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Концерн «Росэнергоатом» уделяет особое внимание к вопросам пожарной безопасности АЭС, такие соревнования планируется проводить ежегодно. Команды будут выявлять лучших в таких этапах как: проверка теоретических знаний, надевание средств специальной защиты, прохождение эстафеты по полосе препятствий. Победителя определят по сумме баллов. Напомним, что в прошлом году, по итогам первенства, лучшей была признана команда Нововоронежской АЭС, на втором месте команда Калининской АЭС, на третьем Смоленской АЭС.

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«Эти люди работают на станции и могут оказаться на месте в момент возникновения внештатной ситуации, и их навыки помогут грамотно локализовать очаг возгорания, - пояснил важность развития этого направления, первый заместитель Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков. – Поэтому готовность бойцов-добровольцев, которые являются персоналом атомной электростанции, может в корне повлиять на ситуацию».

Также Александр Чуприян посетил блочный пункт управления (БПУ), машинный зал (МЗ), комплектно-распределительное устройство (КРУЭ), центральный щит управления (ЦЩУ), инновационного энергоблока №1 НВ АЭС-2. Здесь же на Нововоронежской АЭС он провёл совещание по вопросу обеспечения противопожарной защиты плавучей атомной теплоэлектростанции в г.Певек Чукотского АО силами подразделения специальной пожарной охраны.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС