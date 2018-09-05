2018-09-05T18:04:24+03:00
Общество

Нововоронежсую АЭС посетил первый заместитель Министра РФ по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян.

Визит начался с посещения пожарной части №14, обеспечивающей безопасность инновационных энергоблоков Нововоронежской АЭС
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Здесь замминистра принял участие в церемонии открытия соревнований на звание лучших боевых расчётов добровольных пожарных формирований АО «Концерн Росэнергоатом» действующих АЭС России. Соревнования на базе пожарной части №14 проходят второй год подряд, именно эта часть в 2016 году признана лучшей пожарной частью России. За победу борются мужские и женские команды Нововоронежской, Балаковской, Белоярской, Калининской, Ленинградской, Смоленской, Курской АЭС.

.

.

«В мире не существует схемы, когда во время чрезвычайной ситуации помогают только профессионалы. Быстро прийти на помощь могут только люди неравнодушные, и это в первую очередь добровольцы, - сказал в приветственном слове первый заместитель Министра РФ по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян. – Без добровольца профессионал не обойдётся, и это очень хорошо понимают в «Концерне Росэнергоатом»».

.

.

Концерн «Росэнергоатом» уделяет особое внимание к вопросам пожарной безопасности АЭС, такие соревнования планируется проводить ежегодно. Команды будут выявлять лучших в таких этапах как: проверка теоретических знаний, надевание средств специальной защиты, прохождение эстафеты по полосе препятствий. Победителя определят по сумме баллов. Напомним, что в прошлом году, по итогам первенства, лучшей была признана команда Нововоронежской АЭС, на втором месте команда Калининской АЭС, на третьем Смоленской АЭС.

.

.

«Эти люди работают на станции и могут оказаться на месте в момент возникновения внештатной ситуации, и их навыки помогут грамотно локализовать очаг возгорания, - пояснил важность развития этого направления, первый заместитель Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков. – Поэтому готовность бойцов-добровольцев, которые являются персоналом атомной электростанции, может в корне повлиять на ситуацию».

Также Александр Чуприян посетил блочный пункт управления (БПУ), машинный зал (МЗ), комплектно-распределительное устройство (КРУЭ), центральный щит управления (ЦЩУ), инновационного энергоблока №1 НВ АЭС-2. Здесь же на Нововоронежской АЭС он провёл совещание по вопросу обеспечения противопожарной защиты плавучей атомной теплоэлектростанции в г.Певек Чукотского АО силами подразделения специальной пожарной охраны.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Здесь голая земля была, а сейчас арбузы»: зачем люди уехали из шумного города и развернули родовые поместья на заброшенном колхозном поле
«КП» отправилась в поселение родовых поместий «Солнечное» и узнала, почему здесь не любят приставку «эко» и запрещают разводить животных на убой
«Экипаж нам сообщает: в самолете дебошир» — полицейские удалили свой клип из-за обидных комментариев
Сотрудники транспортной полиции сняли в Новосибирске видео. Оно понравилось профессиональным артистам, но обычные зрители его злобно раскритиковали [видео]
В Воронеже литературные вечера проекта «Роман с Dja+Go» закончились вместе с летом
На протяжении двух месяцев воронежцы могли поучаствовать в литературно-гастрономических вечерах по русской классике, которые проходили на летней веранде Dja+Go при поддержке «Комсомольской правды»
«Они просто выбирают жертву и убивают»: мать погибшей девочки-подростка заявляет о смертельной игре в Самаре
Лариса Ураева провела собственное расследование и считает, что как минимум четыре случая самоубийства — это инсценировка и самые настоящие преступления
Новости 24
Жители воронежских микрорайонов Подклетное и Малышево просят построить тротуары
В ночь на четверг в Воронеже будут ремонтировать четыре улицы
В Воронеже будут судить 53-летнего вора-мечтателя, верившего в приметы
Воронежский вор через чердак вынес три велосипеда и самокат
Воронежцы разместили в соцсети фото насильника, надругавшегося над девушкой
Воронежские таможенники «поймали» 70 Фунтиков-нелегалов
В Воронеже выбрали подрядчика, который сделает из Дома Вигеля онкологическую поликлинику
В Воронежской области директор базы отдыха заплатит за нарушения пожарной безопасности
Воронежцы от души повеселились в «народном» сквере имени К.Ф.Рылеева
В Воронежском аэропорту сожгли животноводческую продукцию, провозимую в ручной клади
Воронежцев приглашают на ярмарку с фокусниками и мыльными пузырями
В Воронеже «МАЗ» протаранил «Сузуки»: ранен мотоциклист
В Воронеже юноша поджег «пятерку», отомстив ее владельцу за обиду
К своему 25-летию Камерный театр Воронежа выпустит сувениры, переиздаст книгу, снимет фильм и запустит акцию 25% скидок
В Воронеже на улице Серова сровняли с землей двухэтажку
Автодорогу в обход Павловска в Воронежской области строят с опережением
В Воронеже 60-летию творчества Владимира Васильева посвятят балетный фестиваль
В Воронеже владелец кафе попался на взятке
В Воронежской области проходят антитеррористические учения
В Воронеже перенесли концерт группы "Руки вверх!"
Воронежский воздух признали одним из самых грязных
В Воронеже двое братьев обогатились от «обналички» на 170 миллионов рублей
Воронежские чиновники провели работу над ошибками при заполнении деклараций о доходах
В Воронеже появился IT-сквер
В Воронежской области подросток ограбил мальчика, которому мама дала деньги на день рождения
Сбербанк составил финансовый портрет российского старшеклассника
В Воронеже приглашают на работу семейного менеджера и ведущего утренних планерок
В Воронеже на Советской площади два дня будут проходить бесплатные экскурсии