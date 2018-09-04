Александр Гусев наградил победителей фестиваля «Город-сад»

СЕГОДНЯ 10:45 2018-09-04T10:47:23+03:00

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Автор Ольга Федосова.

Участники восьмого международного фестиваля садов и цветов «Город-сад» получили награды из рук Александра Гусева на сцене Зеленого театра 1 сентября. Перед награждением глава региона прогулялся по территории выставки, чтобы самостоятельно оценить лучшие проекты.

В этом году фестиваль приурочен к Году Японии и Году добровольца в России. Сады, цветочные композиции и арт-объекты представляли 164 участника. Над проектами работали специалисты в области ландшафтного дизайна и садово-паркового искусства, флористических студий, агропромышленных комплексов. На выставку приехали профессионалы из Англии, Италии, Испании, Канады, Турции, США и Японии.

Масштаб фестиваля будет расти

- Наш фестиваль завоевал уже не только любовь воронежцев, но и признание среди профессионального сообщества, получил достаточно много престижных наград. Хочу вас всех заверить, что правительство Воронежской области будет не просто поддерживать фестиваль, но сделает все, чтобы его масштаб увеличивался, чтобы та красота, которая приходит в Воронеж, была еще заметнее. И самое главное, чтобы она дарила нам радость. Мы готовы для этого сделать все, что необходимо, - заверил со сцены Александр Гусев.

Глава региона вручил награды победителям во всех десяти номинациях. Первое место среди «малых» садов присудили администрации города Воронежа. Золотую медаль город получил впервые. Представленный проект «Сердце доброй воли» состоит из оптических иллюзий и символизирует волонтерское движение.

В номинации «Сад большой» первое место заняло ООО «Елки», победитель прошлого года. Их сад «Отражение» наполнен зеркалами, расположенными под определенным углом.

- Идея сада в том, что человек получает от мира те же эмоции, которые сам излучает. Если человек хмурый, угрюмый, то и мир ему возвращает грусть, если человек открыт, светел, чист, то мир ему улыбается в ответ. В саду много зеркальных элементов, которые отражают человека, пришедшего в сад, и зелень вокруг него. Каждое растение выверено и подобрано не просто так, проект сада готовили с февраля, - рассказала генеральный директор компании Ольга Авагимова.

Команда ООО «Елки» также готовила «большой» сад для ВГУ, который получил Гран-при фестиваля. Проект посвящен юбилею университета. Среди «малых» садов главную награду отдали арт-объекту в японском стиле «Сад камней» Эдиты и Романа Серебрянских.

Для всех композиций уже не хватает места

Посетители больше всего восхищались зоной «Сено-солома», которая в этом году основана на басне Крылова «Муравей и стрекоза». На Пионерской горке расположился гигантский муравейник, символ труда волонтера, а невдалеке - убежище стрекозы с качелями и гамаками, где можно отдохнуть. Тут же в дни фестиваля установили этнохутор - можно было понаблюдать за работой кузнецов, съесть испеченные на старой русской печи блины, покормить коз, овец и гусей.

- В этом году выставка порадовала. Очень много объектов, связанных с русским фольклором и русскими традициями, много знакомых персонажей из сказок. Дети довольны, я тоже. Уже второй год отправляю фотографии с фестиваля родственникам из Тулы, приглашаю приехать. Это, наверное, одно из самых красивых мероприятий в Воронеже, - делится впечатлениями Наталья, молодая мама двух мальчиков.

Гости, которые добрались до этнохутора, хорошо рассмотрели самую необычную работу фестиваля - биокартину французского художника Гийома Легро (Saype artist). Сажей и мелом мастер изобразил девочку, играющую матрешкой. Внутри матрешки находится цветок - символ экологии. Полотно занимает 0,35 га на Комсомольской горке.

Врио губернатора Воронежской области отметил, что в этом году выставка оказалась очень масштабной и пространства Центрального парка уже не хватает для всех объектов.

- Глядя вокруг, мы понимаем, что восьмой фестиваль «Город-сад» состоялся. Мы видим прекрасные инсталляции, восторженных зрителей. Я прежде всего хотел бы поблагодарить участников нашего фестиваля, которые своим талантом и вдохновением создали вот это великолепие, - сказал Александр Гусев.