На Осетровском плацдарме появится большой мемориальный комплекс

СЕГОДНЯ 11:25 2018-08-29T11:32:24+03:00

Об этом рассказал в минувший понедельник, 27 августа, глава региона Александр Гусев в ходе посещения места операции «Малый Сатурн» в Верхнемамонском районе

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Кроме того, в ходе поездки в муниципалитет врио губернатора посмотрел, как благоустроена центральная часть Верхнего Мамона, и провел выездное заседание правительства области.

ПЛАЦДАРМ ОБУСТРОЯТ К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Осетровский плацдарм находится примерно в 250 километрах от Воронежа, на 720-м отрезке автомагистрали М-4 «Дон». В 1942 году здесь шли ожесточенные бои, о которых напоминает боевая пушка ЗИС-2. Орудие стоит на холме, в красивейшем месте, с которого открывается панорамный вид на реку Дон. Мимо плацдарма мчатся тысячи «отпускных» автомобилей, многие делают остановку на отдых (рядом находится благоустроенная заправка).

Кроме ЗИС-2 о подвиге русских солдат напоминает братская могила, в которой покоятся останки 250 советских воинов, погибших в ходе операции «Малый Сатурн». В этом году на могиле появился гранитный памятник с тремя портретами - пехотинца, танкиста и летчика.

Глава региона Александр Гусев вместе с членами правительства возложил цветы к могиле. Чуть позже он рассказал, что принято решение о создании на территории плацдарма мемориального комплекса, который будет включать в себя музей, мемориальную часть, объекты туристической инфраструктуры:

- Осетровский плацдарм - очень красивое место, уникальное и с исторической, и с мемориальной точки зрения. С этой территории началось освобождение Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Конечно, такое место нужно увековечить, и напрашивается серьезная работа по созданию комплекса, который был бы интересен и жителям области, и тем, кто через нашу область проезжает. Для этого должен возникнуть целый комплекс сооружений, включая музей с интерактивом. Надеюсь, мы сумеем разработать правильную концепцию. Потребуется комплексный подход, и работы займут довольно длительный период, процесс будет разбит на этапы. К юбилею Победы, к 2020 году, завершим по крайне мере мемориальную часть, а обустройство будет продолжаться.

Александр Гусев подчеркнул, что земельный участок необходимо перевести в областную собственность, чтобы рядом с мемориальным комплексом потом не возникло неконтролируемого строительства.

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РЕКОНСТРУИРУЮТ ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ В ВОРОНЕЖЕ

Затем глава региона переехал в районный центр. Здесь он также посетил памятное место - сквер Победы и стелу «Населенный пункт воинской доблести». Стелу установили в 2015 году, а сквер с братской могилой реконструировали двумя годами позже. Вместе они образуют единый мемориальный комплекс, на котором выбиты имена почти 1,5 тыс. жителей района, погибших в Великую Отечественную войну.

От сквера глава региона прошел к зданию администрации Верхнемамонского района через парк с пляжем на реке Дон, пешеходную зону с детской площадкой.

В администрации врио губернатора провел встречу с главой муниципалитета Николаем Быковым, а также заседание рабочей группы по созданию новых воинских мемориалов в тех местах, где поисковики нашли останки солдат, погибших в боях в Великую Отечественную войну.

Кроме Осетровского плацдарма рабочая группа обсудила реконструкцию площади Победы в Воронеже. Как заявил Александр Гусев, здесь нужен не только капитальный ремонт, но и более утилитарный подход:

- Три года назад на площади Победы провели небольшие работы, устранили аварийность. Назрела необходимость реконструкции. Есть желание сделать так, чтобы жители города могли присутствовать на площади не только в праздничные дни или дни памяти, но и отдыхать там в будни. Формат окончательно не утвержден, мы будем советоваться с воронежцами.

По итогам заседания рабочей группы глава региона дал поручение провести ревизию всех мемориальных объектов, расположенных на территории Воронежской области, и при необходимости к маю 2020 года, к 75-летию Победы, привести их в «исключительный порядок».

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УЖЕСТОЧАТ РАБОТУ ПО НЕДОИМКАМ

Завершающим мероприятием рабочей поездки главы региона стало заседание правительства области.

В его рамках врио руководителя департамента экономического развития области Анатолий Букреев рассказал, как происходит взимание недоимок по налогам. За 8 месяцев текущего года было списано невозвратных долгов на сумму 680 млн. рублей, а всего до конца года, по оценке УФНС России по Воронежской области, будет списано более 1 млрд. рублей. Это так называемые невозвратные долги, просроченные к оплате более чем на 3 года. Общая сумма задолженности по налогам в области составляет 5 млрд. рублей, из них удастся взыскать, скорее всего, 1,5 млрд.

- Получается, мы жуликам простили 4 миллиарда рублей. Наша задача - начать отрабатывать трехмесячную задолженность, как только она возникла. Кто мешал работать Бутурлиновскому ЛВЗ, когда начала накапливаться недоимка? Там менялись собственники, одни жулики сменяли других, в итоге бюджет недополучил

800 миллионов рублей. Просроченная задолженность будет возникать, недобросовестные налогоплательщики были, есть и будут, и мы должны ужесточить методы борьбы. Как только три месяца просрочили и сумма превысила некую разумную величину, условно, три миллиона, - начинать наступательные действия вплоть до инициирования процедуры банкротства. Поверьте, забегают, - заявил Александр Гусев.

Врио руководителя управления физической культуры и спорта области Владимир Кадурин в ходе заседания правительства рассказал о мерах по реализации майского указа Президента РФ. Докладчик отметил, что в парках, скверах региона появятся спортивные площадки, площадки для сдачи нормативов ГТО, уличные тренажерные комплексы, площадки для воркаута (уличная гимнастика) и лыжероллерные трассы.

Врио руководителя департамента связи и массовых коммуникаций Илья Сахаров проинформировал о создании для школ и техникумов высокоскоростной сети передачи данных. Программа рассчитана на 2 года, и в нее войдут

773 учреждения.

Кроме того, о текущем положении и планах развития Верхнемамонского района на заседании отчитался глава администрации Николай Быков. По его словам, райцентру нужен стадион, а также завершение реконструкции очистных сооружений. А всему району - ремонт дорог и реконструкция водопроводных сетей.

Комментируя журналистам итоги поездки, Александр Гусев заявил, что район является специфическим - развито только сельское хозяйство:

- Наверное, это направление будет продолжено. Будем рассматривать возможность развития здесь животноводства как молочного, так и мясного - может быть, размещения свиноводческих хозяйств. Очень рассчитываю, что малый производственный бизнес появится: какая-то переработка местных продуктов или что-то связанное со сферой обслуживания вдоль трассы М-4. Напрашивается большой комплекс для отдыха проезжающих с возможностью ночевки. Говорить о каком-то масштабном строительстве производства здесь пока не приходится. На территории района есть месторождения полезных ископаемых, в том числе гранита, но не думаю, что это сейчас является для нас важным экономическим приоритетом, - резюмировал глава региона.

НАША СПРАВКА

Село Осетровка находилось в центре Осетровского плацдарма, где развернулись основные события операции «Малый Сатурн»: с 7 июля по 16 декабря 1942 года малую излучину Дона, Осетровский плацдарм, с тяжелыми боями удерживал 415-й стрелковый полк 1-й стрелковой дивизии. Господствующей высотой плацдарма была высота 191,1. Она несколько раз переходила из рук в руки, но дальше нее фашисты в сторону Верхнего Мамона не прошли.