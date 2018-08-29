«Город-сад» покажет воронежцам икебаны, гигантских муравьев и огромную биокартину

СЕГОДНЯ 13:08 2018-08-29T13:08:23+03:00

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Восьмой ландшафтный форум «Город-сад» снова готов поразить воображение воронежцев. Каждый день с 30 августа по 2 сентября с 10.00 до 20.00 в Центральном парке можно любоваться достижениями флористов, ландшафтных дизайнеров и аграриев. Обещают не только красивые зеленые инсталляции, но и множество арт-объектов. Кроме того, на форуме запланирована большая развлекательная программа с тематическими мастер-классами, встречами со звездами спорта, кино и телевидения и концертами. Вход на мероприятия свободный.

БИОКАРТИНА РАЗМЕРОМ С ТРЕТЬ ГЕКТАРА

Французский художник Гийом Saype Легро, творящий в стиле лэнд-арт, специально для фестиваля создал на Комсомольской горке огромную биокартину. Мастер нанес изображение на холм сажей и мелом при помощи пульверизатора. Картина заняла примерно треть гектара. На ней изображена девочка, играющая матрешкой, из которой выросла ромашка. Секретами своей техники Гийом Легро поделится с воронежцами на мастер-классе 30 августа в 14.00.

фото dprvrn.ru

ВЫСТАВКА ГРАФФИТИ

На парковке парка можно познакомиться с еще одним направлением современного уличного искусства - граффити. Воронежцы увидят работы британского райтера Импея Vibes Хилтона, а также граффитистов из Санкт-Петербурга Сергея «Майза» Гапонова, Егора Герасимов, творящего под псевдонимом Y.Kabynski, Александра TRUNSKEE Трунилова и Захара Евсеева, известного как ZAK MINI MONSTER. Кстати, 30 августа Импей Хилтон даст мастер-класс по рисованию граффити аэрозольной краской, начало в 16.00.

ИКЕБАНА И ЯПОНСКИЙ САД

В этом году «Город-сад» посвящен Году Японии в России. Парк украсят японскими зонтиками и куклами, в восточном стиле декорируют один из мостиков через ручей, а в конкурсной программе представят японский сад. Кроме того, воронежцы смогут узнать и азы японского искусства икеабана. Бесплатный мастер-класс горожанам даст Мидори Ямада - основательница и первый президент филиала института Икэнобо в России. Кавалер ордена «Восходящее Солнце - Золотые и Серебряные Лучи», впрочем, владеет и другими традиционными японскими искусствами, такими как японские сады и чайная церемония. Приобщиться к икебане воронежцы смогут 30 августа в 14.00 на площадке «Зарядка».

СТРЕКОЗА И МУРАВЬИ

Пионерская горка превратится в гигантский муравейник, который украсит популярную у воронежцев зону «Сено-Солома». Инсталляция «Муравьи и Стрекоза», включающая более 70 объектов размером от 1 до 2 метров, будет олицетворять Труд и Празднество. Муравьи будут карабкаться на горку, на вершине которой, в царстве Стрекозы, установят гамаки, где смогут отдохнуть воронежцы, поднявшиеся по крутому склону. С другой стороны площадки «Сено-Солома» возводят «Этнохутор», где в дни фестиваля можно будет познакомиться с традиционными ремеслами и укладом сельской жизни. Площадка откроется 31 августа.

164 КОМПОЗИЦИИ И МИНИ-САДЫ ОТ ДЕТВОРЫ

Свои работы - цветочные композиции и зеленые инсталляции, ландшафтные сады и плодово-овощные скульптуры - на фестивале покажут 164 участника. Конкурсные арт-объекты в номинациях «Сад большой», «Сад малый», «Планета цветов», «Флористические композиции», «Клумбы и цветники», «Дар Земли», «Эко-арт», Recikle art, «Зеленая инициатива», «Маркет» расположатся вдоль дорожек парка. Даже юные ландшафтные дизайнеры представят свои фантазии - в конкурсе «Планета цветов» покажут несколько десятков мини-садов от детворы.

ВСТРЕЧИ С АКТЕРАМИ, СПОРТСМЕНАМИ И ТЕЛЕВЕДУЩИМИ

Фестиваль подготовил большую интерактивную программу с участием медийных лиц страны. В поддержку Года добровольца в Центральном парке три дня, начиная с 31 августа, будет работать «Звездный десант» - пройдут мастер-классы и творческие встречи с российскими спортсменами, актерами театра и кино, участниками телевизионных проектов. На Малой сцене и в шатре №2 выступят ведущий Первого канала Павел Занозин, двукратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Олеся Зыкова, актер Антон Ерискин, автор проекта «Спортивная страна» Злата Чепурных, футболист Евгений Алдонин, фигуристка Анастасия Гребенкина, мастер спорта по армейскому рукопашному бою, чемпион России Эльдар Кинкерия, певица Наталья Соловей. 1 сентября в 17.00 на малой сцене мастер-класс даст победитель проекта «Танцы» Ильшат Шабаев. А 2 сентября в 15.30 в Зеленом театре выступят актеры сериала «Большая игра» Сергей Лавыгин и Дмитрий Колчин.

МАСТЕР-КЛАССЫ И КОНЦЕРТЫ

На фестивале будет раздолье для детворы. В течение трех дней в контактном зоопарке (зона детских мини-садов) малыши смогут поиграть с животными. В «Зеленой школе» (шатер «Солнышко») научатся делать поделки, играть в эко-квесты, приобщаться к юннатскому движению.

Садоводов-любителей ждет большой Грин-маркет (на парковке) и прикладная программа мастер-классов (зона конкурсных садов и площадка «Зарядка»): профессионалы зеленой индустрии научат выращивать жимолость и ежевику, голубику и нектарины, розы и гортензии, подстригать живую изгородь и хвойники и прививать плодовые деревья. Пройдут также занятия по свадебной, бумажной и овощной флористике, созданию фитокартин и флорариумов.

С 31 августа по 2 сентября в Зеленом театре запланированы концерты лучших творческих коллективов Воронежской области и гостей из Липецка - выступят оркестры «Русская гармонь», Credo, Воронежский симфонический оркестр, ансамбли «Воронежские девчата», «Родники России», «Ровесник», учащиеся хореографического училища и артисты театра оперы и балета, Воронежский хор имени Массалитинова, ансамбль «Казаки России». Закроется фестиваль 2 сентября в Зеленом театре концертом «Имперского русского балета» под управлением Гедиминаса Таранды, начало в 18.00.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ

В дни работы фестиваля проезд на парковку Центрального парка будет запрещен. Организаторы запустят специальные фестивальные маршруты. 1 и 2 сентября автобусы будут отправляться от остановок «Юго-Западный рынок», «Остужева», «Завод ГОО» и «Памятник «Славы» до остановки «Стадион «Динамо» с интервалом 15 минут. Стоимость проезда 10 рублей.

4 ВХОДА ЧЕРЕЗ РАМКИ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРОВ

Организаторы фестиваля оборудуют четыре входа на территорию ландшафтного форума. Они появятся:

- между парковкой и главным входом в парк

- на спуске со стороны Березовой рощи

- на спуске к Зеленому театру

- со стороны площадки «Сено-солома».

Зоны досмотра в целях безопасности оборудуют рамками металлодетекторов. На входе нужно будет предоставить вещи (сумки и рюкзаки, пакеты) для досмотра. Организаторы напоминают, что с собой нельзя приносить колющие и режущие предметы, оружие, спиртное и напитки в стеклянной таре. Если хотите взять с собой попить, берите напитки в пластиковых бутылках не более 0,5 литра.

Поскольку на фестивале ожидается большое скопление народа, подумайте о том, чтобы ваши дети не потерялись. Маленьких держите за руку и в ближайшей зоне видимости. Старшим назначьте заранее место, где будете встречаться (например, у фонтана). Положите детям в карман свои визитки с телефоном на случай, если все-таки неизбежное случится. Научите их остановиться, когда перестали видеть своего родителя (мамы и папы вернутся за детьми), а не бежать дальше. Оденьте ребятишек в яркую, запоминающуюся одежду. При пропаже детей сразу же обращайтесь за помощью к любому сотруднику в форме - полицейскому или охраннику. Организаторы форума уверяют, что система поиска отлажена: даже на такой большой площадке, как Центральный парк, ребенка найдут за 5-10 минут. И следите за своими чадами в районе пруда, не позволяйте перелезать за ограждения.